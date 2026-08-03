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Ministro Valencia afirma que investigación sobre el accidente aéreo en Nasca podría tomar hasta un mes

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo afirmó que dentro de una semana podría tener un informe preliminar sobre las investigaciones del siniestro que dejó un saldo de 13 personas fallecidas

Díptico muestra a hombre con bigote hablando a micrófonos y, en otra escena, restos de aeronave carbonizados con personal de seguridad y cinta policial
El ministro Rogers Valencia informa sobre la investigación del accidente de una aeronave en Nasca, mientras se observa el sitio del siniestro con restos y personal de peritaje. (Composición: Infobae Perú)
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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, se pronunció luego del accidente aéreo en Nasca que dejó un saldo de 13 personas fallecidas, y aseguró que la primera etapa de investigación tardará casi un mes, aunque un informe preliminar podría estar listo dentro de una semana.

En conversación con RPP, el integrante del Consejo de Ministros indicó que las indagaciones están a cargo de la Comisión de Investigaciones de Accidentes de Aviación, un órgano que actúa de manera independiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes.

Al ser consultado sobre los plazos de la investigación, el ministro describió un proceso por etapas. “Aparentemente, se necesita casi un mes de primeros niveles de investigación para luego entrar a la siguiente etapa”, dijo.

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En declaraciones a RPP, el funcionario confirmó que la aeronave de la empresa Aerodiana había volado con normalidad durante 50 minutos antes de caer.

Una persona con gorra y chaleco de Serenazgo Vista Alegre observa a un bombero que extingue un incendio en los escombros de un avión en un terreno árido
Bomberos y personal de Serenazgo Vista Alegre trabajan en el lugar del accidente de una avioneta de Aerodiana en el sector Pueblo Viejo de Nasca, Ica, Perú, donde se combatió el fuego.

“Hay una investigación en curso y esta investigación nos va a dar los resultados necesarios”, afirmó, después de que se le preguntara si podían descartarse irregularidades en licencias, permisos, estado de la aeronave o mecanismos de seguridad para los pasajeros.

Aeródromo de Nasca bajo supervisión

Ante los cuestionamientos sobre las condiciones del servicio en el aeródromo de Nasca, de donde salió el vuelo que terminó en tragedia, el titular del sector aportó una cifra para contextualizar la actividad aérea en la zona. “El aeropuerto de Nasca, por ejemplo, tiene 67 vuelos diarios. Es el mismo volumen de vuelos que Cusco", sostuvo.

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Para Valencia, ese nivel de operaciones convive con controles técnicos permanentes. “Hay supervisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil y hay supervisión de los equipos técnicos, y lo que están haciendo es determinar qué es lo que causó el accidente”, indicó al medio radial.

Identificación de los cuerpos podría tardar hasta tres días

La identificación de las víctimas del accidente de la avioneta Caravan de la empresa Aerodiana que cobró la vida de 13 personas, entre ellas 11 turistas extranjeros, ocurrido el sábado 1 de agosto en Ica, tardará aproximadamente entre dos y tres días, según informó el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, informó detalles sobre la investigación del accidente aéreo ocurrido en Nasca, donde una avioneta cayó durante un sobrevuelo turístico y dejó 13 personas fallecidas. El titular del Mincetur señaló que la aeronave contaba con los permisos correspondientes para operar y que, según información preliminar, el piloto habría reportado una falla durante el vuelo. Fuente: Canal N

El jefe nacional del organismo, Rubén Brizuela Pow Sang, llegó a la morgue de Ica con un equipo de 9 profesionales que participará en el proceso durante las próximas horas. “Lo más importante es identificar los cadáveres. Han llegado de Lima tres médicos, tres odontólogos, un antropólogo y dos técnicos necropsiadores”, manifestó según la Agencia Andina.

Brizuela Pow Sang indicó que a todos los cuerpos recuperados se les practicará la prueba de ADN como “medida de seguridad” durante las diligencias. También señaló que las embajadas de los turistas extranjeros fallecidos entregarán los odontogramas para facilitar el trabajo de los especialistas.

Conforme se vayan identificando los cuerpos, se irán entregando a sus familiares y a las correspondientes embajadas en el Perú; por ese motivo, llegó desde Lima un equipo de profesionales”, sostuvo.

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