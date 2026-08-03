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Federico Girotti reveló que quiso salir de Alianza Lima tras conflicto con Pablo Guede: “Yo había venido con otras expectativas”

El ‘Tanque’ dio detalles de los inconvenientes que tuvo con el entrenador argentino en el cuadro ‘blanquiazul’ y de cómo se arregló la situación

El 'Tanque' abordó los conflictos con el técnico argentino y cómo se llevan en la actualidad en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Al Volante)
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El reciente triunfo de Alianza Lima sobre Alianza Atlético representó un paso firme en la lucha por el Torneo Clausura, afianzando al cuadro ‘blanquiazul’ en la zona alta de la tabla y renovando las ilusiones del plantel por conquistar nuevamente el campeonato nacional. Sin embargo, el primer semestre no estuvo exento de dificultades internas, marcadas por desacuerdos y tensiones que afectaron la convivencia en el vestuario.

Uno de los protagonistas de esa etapa fue Federico Girotti, que llegó a Matute con expectativas altas, pero que encontró obstáculos en su integración al esquema de Pablo Guede. El ‘Tanque’ reveló que los roces iniciales con el técnico condicionaron su participación en el equipo. “Sí, tuve algunas discusiones con Pablo Guede. Habíamos arrancado bien el año, pero por ciertas cosas, discusiones y peleas, la verdad que quedé muy relegado”, confesó en el programa Al Volante.

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La situación alcanzó su punto más crítico en la previa del clásico ante Universitario de Deportes, cuando el canterano de River Plate quedó fuera de la convocatoria. “El pico máximo de tensión fue en la fecha del clásico contra la ‘U’ que no me convocó. Habíamos discutido en la semana”, relató.

Federico Girotti reveló que quiso salir de Alianza Lima tras conflicto con Pablo Guede.
Federico Girotti reveló que quiso salir de Alianza Lima tras conflicto con Pablo Guede.

Girotti reconoció que llegó a Alianza Lima con la expectativa de ser titular desde el primer día. No obstante, se encontró con una realidad diferente: “Por ahí que en algunas cosas no le hacía caso, pero bueno, yo creí que estaba para otra cosa y fue una realidad totalmente distinta”. Estas diferencias lo dejaron fuera de los planes principales de Pablo Guede durante buena parte del semestre.

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La posibilidad de dejar el club cruzó por la mente del delantero argentino. “Sí, se me pasó por la cabeza querer irme, hablé con los Navarro pero ellos me tranquilizaron, me bajaron un poco”, admitió, en referencia al apoyo fundamental que recibió de la dirección deportiva conformada por los Navarro (padre e hijo). Ambos propiciaron una conversación directa entre futbolista y entrenador.

El diálogo resultó decisivo para restaurar la relación. “Ahí también se pudo dar la charla con Pablo y me dijo que arranquemos de cero la relación. Él sabe que tuvo sus cosas, yo sé que hice mis cosas y fue arrancar una relación completamente de cero”, explicó.

Desde entonces, el atacante ‘gaucho’ se consolidó como titular junto a Paolo Guerrero en el ataque, mientras Eryc Castillo se mantiene como máximo goleador de Alianza Lima, reflejo de la nueva sintonía en el frente ofensivo.

Federico Girotti - Olimpia - Alianza Lima - Liga 1 - Perú - deportes - 1 junio
Federico Girotti tiene una gran relación con Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima. - créditos: Alianza Lima

Actualmente, Girotti asegura que la convivencia es óptima y que su vínculo con Guede se fortaleció tras la autocrítica de ambos. “Hoy la relación con Pablo es buenísima. Tuvimos una charla y la relación cambió completamente. Yo estoy muy contento, tranquilo, así que esperemos que eso dure por todo el Clausura”, afirmó.

Federico Girotti sobre la exigencia de Pablo Guede en Alianza Lima

Por otro lado, Federico Girotti no dudó en calificar a Pablo Guede como un entrenador “súper exigente”, con una metodología que exige concentración y entrega en cada entrenamiento. “La verdad que ninguno tiene el puesto asegurado. En todos los entrenamientos cambia, en todos los entrenamientos rota el sistema, rota la presión. Es muy estudioso y muy fanático de lo que hace”, comentó.

El artillero de 27 años valoró el trabajo táctico del DT argentino, subrayando que la superioridad del equipo se reflejó en casi todos los partidos del semestre, salvo ante rivales directos como Universitario y Sporting Cristal. “Si quieres, Cienciano se puede meter ahí que fue un partido duro para nosotros”, añadió, resaltando la competitividad de la Liga 1 y el alto nivel de exigencia que impulsa el cuerpo técnico en cada jornada.

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