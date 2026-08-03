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Cerrarán un tramo de la av. Arequipa para que pase solo el Corredor Azul desde el 6 de agosto: nueva ruta y lo que dice la ATU

La modificación permitirá que los buses circulen en ambos sentidos entre Miraflores y el Cercado de Lima dentro del segmento intervenido, mientras los vehículos particulares dejarán de usarlo en ese retorno

Este video es una cobertura periodística en vivo sobre la implementación de un carril bidireccional en la Avenida Arequipa de Lima. Muestra a una reportera entrevistando a Daniel González, vocero de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Se observa la circulación de buses del Corredor Azul y vehículos particulares, así como señalización vial. El plan piloto, iniciado el 6 de agosto, habilita un tramo de la avenida para el uso exclusivo de buses del Corredor Azul en doble sentido, mientras desvía el tránsito de vehículos privados hacia la Avenida Petit Thouars. Incluye detalles sobre nuevos paraderos.
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Aunque esta acción aún es parte de un plan piloto, desde este jueves 6 de agosto, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) implementará un cierre de tramo en la avenida Arequipa para uso exclusivo del Corredor Azul.

Dicho plan piloto cambiará la circulación habitual en una de las principales arterias de Lima, restringiendo el paso de vehículos particulares entre las cinco de la mañana y la medianoche. El objetivo es evaluar la viabilidad de una ruta exclusiva para el transporte público en beneficio de los usuarios del sistema.

El tramo en cuestión se extiende desde Emilio Fernández, en las inmediaciones del Parque de Las Aguas, hasta la avenida 28 de Julio. De acuerdo con declaraciones de Daniel González, vocero de la ATU, recogidas por Canal N, la medida establece que “a partir del 6 de agosto, ese sentido que va desde Miraflores hacia el Centro (de Lima) va a ser doble sentido solo para los buses del Corredor Azul”.

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La ATU implementará desde el 6 de agosto un cierre de tramo en la avenida Arequipa para uso exclusivo del Corredor Azul en Lima. (ATU)
La ATU implementará desde el 6 de agosto un cierre de tramo en la avenida Arequipa para uso exclusivo del Corredor Azul en Lima. (ATU)

Esta modificación implica que los vehículos particulares ya no podrán transitar por este segmento de la avenida Arequipa en dirección al centro de Lima.

La ATU precisó que el plan piloto se aplicará únicamente en este tramo, aunque no descarta su ampliación en el futuro. González detalló que “este piloto inicial lo tenemos contemplado treinta días y, conforme a los monitoreos que podamos realizar, lo podemos extender dos meses más”.

Cambios y desvíos

La reorganización del tránsito estipula que los autos que viajan desde el Centro de Lima hacia Miraflores continuarán utilizando el carril habitual de la avenida Arequipa. En cambio, los vehículos particulares que circulaban desde Miraflores hacia el Centro deberán emplear la avenida Petit Thouars, que ya funciona como vía paralela en ese sentido.

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“Los autos que van desde el Centro de Lima a Miraflores lo van a poder seguir haciendo por aquí, por Arequipa. Y el retorno, es decir, de Miraflores al Centro de Lima, lo van a hacer por la actual avenida Petit Thouars, que ya tiene ese sentido de circulación”, explicó Daniel González a Canal N.

Imagen CNNOPACW5FEO3LIWEVRJQLUNTY

Ajustes y paraderos

El plan contempla también la adecuación de la infraestructura existente. En el separador central, donde hasta ahora funcionaba una ciclovía y una zona de descanso para ciclistas, se construirán dos nuevos paraderos exclusivos para el Corredor Azul.

“Hemos contemplado estos dos paraderos para que pueda acceder de manera rápida el peatón, sin dañar ni un árbol ni un área verde”, indicó el vocero de la ATU al medio televisivo.

Además, la ciclovía y el sendero peatonal modificarán su sentido habitual para adaptarse a la nueva dinámica del corredor y facilitar el acceso a los paraderos temporales.

La ATU informó que el plan piloto tendrá una duración inicial de treinta días, aunque podría extenderse hasta dos meses según los resultados de los monitoreos que se realicen durante la operación. “Eso lo vamos a definir ya cuando empezamos la operación y vamos haciendo el monitoreo del sistema”, puntualizó González.

Dos trayectos por S/ 2.40; posibilidad de combinar rutas 301, 303, 305 y 336. (Gob)
Dos trayectos por S/ 2.40; posibilidad de combinar rutas 301, 303, 305 y 336. (Gob)

El organismo ha previsto difundir a través de redes sociales y otros medios el plan de desvío para vehículos particulares, con el fin de que los conductores tomen las previsiones necesarias durante los días de la prueba.

Perspectivas a futuro

El vocero de la ATU señaló que los resultados de este ensayo permitirán determinar si es viable extender la exclusividad del Corredor Azul a lo largo de todo el eje de la avenida Arequipa.

“Este piloto nos va a permitir conocer si efectivamente es viable todo este sentido o este carril bus que queremos dar, para posteriormente poder hacerlo en todo el eje de la avenida Arequipa”, afirmó.

La puesta en marcha del proyecto forma parte de una estrategia para priorizar el transporte público y mejorar la movilidad en el corredor más importante del centro y sur de la ciudad, según la información oficial proporcionada por la ATU.

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