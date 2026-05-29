Sporting Cristal quedó emparejado con RB Bragantino en ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026 por un lugar en los octavos de final

Sporting Cristal y RB Bragantino se medirán por un boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Sporting Cristal logró asegurar su continuidad internacional en el segundo semestre luego de quedarse con el tercer lugar de su grupo en la Copa Libertadores 2026. Aunque el conjunto rimense cayó en la última jornada frente a Cerro Porteño en Asunción, los resultados paralelos terminaron favoreciendo a los ‘celestes’, que obtuvieron el boleto a los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el panorama para los dirigidos por Zé Ricardo no luce sencillo. Debido a su rendimiento en la fase de grupos de Libertadores, Sporting Cristal quedó emparejado con uno de los equipos más sólidos de la Copa Sudamericana: RB Bragantino, elenco brasileño que culminó como el segundo mejor segundo de todo el certamen continental y aparece como uno de los candidatos a pelear el título.

¿Cuándo jugarán Sporting Cristal y RB Bragantino?

De acuerdo con el calendario establecido por Conmebol, los partidos de ida de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026 se disputarán entre el 21, 22 y 23 de julio, mientras que los encuentros de vuelta quedaron programados para el 28, 29 y 30 del mismo mes. Sporting Cristal afrontará en esas fechas una exigente serie frente a RB Bragantino en busca del boleto a los octavos de final del certamen continental.

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El Ciclón de Barrio Obrero festejó en casa tras derrotar a Sporting Cristal. Con esta victoria por 2-0, el equipo paraguayo no solo ganó el partido, sino que también se clasificó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores como el primero de su grupo.

Además, este viernes 29 de mayo se realizará el sorteo oficial que definirá tanto la programación exacta de los cruces como el camino hacia el título de la Copa Sudamericana. Aunque Conmebol todavía no confirma las localías, todo apunta a que la definición responderá al rendimiento acumulado durante la fase previa, escenario que podría provocar que Sporting Cristal abra la serie en Lima y defina la clasificación en territorio brasileño.

El camino de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Sporting Cristal construyó su clasificación a la Copa Sudamericana desde una ruta larga y desgastante. El conjunto ’rimense’ inició su aventura internacional en la segunda ronda previa de la Copa Libertadores, donde dejó en el camino a 2 de Mayo en una dramática serie que se definió por penales. Posteriormente, también superó a Carabobo desde los doce pasos en la tercera fase clasificatoria y consiguió instalarse en la etapa de grupos de la ‘gloria eterna’.

Ya en la fase principal, los dirigidos por Zé Ricardo alternaron buenas presentaciones en Lima con varias dificultades en condición de visitante. El estreno fue inmejorable con una victoria por 1-0 sobre Cerro Porteño en el Callao, mientras que semanas después derrotaron 2-0 a Junior en Matute, resultado que terminó siendo decisivo para conservar opciones internacionales hasta la última jornada. Sin embargo, las caídas frente a Palmeiras y la derrota en Barranquilla ante Junior complicaron seriamente sus aspiraciones de alcanzar los octavos de final.

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La Copa Sudamericana le dio la bienvenida a Sporting Cristal.

A lo largo del semestre, Sporting Cristal priorizó la competencia internacional y terminó descuidando notablemente la Liga 1, torneo donde llegó a coquetear peligrosamente con la zona de descenso. Aun así, los triunfos obtenidos como local en Libertadores resultaron fundamentales para que el cuadro ’celeste’ cierre tercero en el Grupo F y consiga el boleto al repechaje de la Copa Sudamericana.

El camino de RB Bragantino en la Copa Sudamericana

RB Bragantino llega a esta serie como uno de los rivales más sólidos de toda la Copa Sudamericana 2026. El conjunto brasileño compartió grupo con River Plate y logró sostener una campaña muy competitiva pese a enfrentar a uno de los equipos más tradicionales del continente. Su rendimiento le permitió finalizar como uno de los mejores segundos del certamen, condición que ahora lo empareja con Sporting Cristal.

El equipo paulista arrancó la fase de grupos con una sorpresiva derrota frente a Carabobo en Venezuela, pero rápidamente logró recomponerse. Luego derrotó a Blooming en un vibrante 3-2 y más adelante aplastó al conjunto boliviano por 6-0 en condición de visitante. Además, logró rescatar un empate frente a River Plate y cerró la fase con una victoria por 2-0 sobre Carabobo.

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RB Bragantino, el rival de Sporting Cristal por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Crédito: REUTERS/Thiago Bernardes

Con un plantel intenso físicamente, dinámico en ataque y acostumbrado a competir a alto ritmo, RB Bragantino aparece como uno de los candidatos fuertes de la Copa Sudamericana. Por ello, Sporting Cristal afrontará una de las llaves más complejas de toda la ronda de ‘play-offs’.