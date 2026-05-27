Alianza Lima informó que Pablo Guede será sometido a una intervención quirúrgica y no estará en el banquillo ante FC Cajamarca

Pablo Guede no estará en la zona técnica de Alianza Lima debido a que se someterá a una operación. Crédito: Alianza Lima.

Alianza Lima afrontará su último compromiso del Torneo Apertura ante FC Cajamarca con una ausencia importante en la zona técnica. El club ’blanquiazul’ confirmó que Pablo Guede no dirigirá el encuentro en el estadio Héroes de San Ramón debido a que será sometido a una intervención quirúrgica programada por un problema de salud que arrastra desde hace varios meses.

La noticia se conoció poco después de que el conjunto ’íntimo’ asegurara el primer certamen de la temporada. Tras alcanzar el objetivo deportivo, el entrenador argentino y la directiva consensuaron que este era el momento adecuado para priorizar su recuperación física y pasar finalmente por el quirófano.

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Según informó Alianza Lima mediante un comunicado oficial, Guede venía postergando la operación desde febrero. El estratega decidió retrasar el procedimiento médico para mantenerse enfocado exclusivamente en la competencia y acompañar al equipo durante toda la lucha por el Torneo Apertura.

Pablo Guede se ausentará del banquillo de Alianza Lima en el último del partido del equipo por el Torneo Apertura 2026. Crédito: X Alianza Lima.

La institución destacó que el técnico siempre mostró la intención de continuar al frente del plantel mientras el campeonato estuviera en disputa. Una vez obtenido el título, ambas partes evaluaron los tiempos de recuperación y concluyeron que realizar la intervención ahora permitirá que el entrenador llegue en óptimas condiciones al inicio de la próxima pretemporada.

Horas después del anuncio, el propio Pablo Guede apareció en un video difundido por el club junto a futbolistas como Alejandro Duarte, Renzo Garcés, Eryc Castillo y Fernando Gaibor. Allí, el argentino aprovechó para enviar un mensaje directo a los hinchas del cuadro de La Victoria y explicar las razones de su ausencia en Cajamarca.

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“Hola, querida familia blanquiazul. Estoy haciendo este video para informar que no voy a poder estar en el partido de Cajamarca”, comentó el entrenador, quien confirmó que finalmente se someterá a la intervención médica que tenía pendiente.

El elogio de Pablo Guede a Paolo Guerrero tras efusivo abrazo. - captura: Liga 1

“Llevo más de 90 días retrasando una intervención quirúrgica que arreglé con el club. Me la puedo hacer ahora para que los tiempos de recuperación me den tiempo para llegar a la pretemporada en óptimas condiciones”, señaló.

Finalmente, Guede dejó un mensaje de agradecimiento para la hinchada de Alianza Lima tras la obtención del Torneo Apertura. “Quiero agradecerles por todo su apoyo, por todo lo que hicimos en este semestre. Sabemos que no alcanza, por eso tomamos esta decisión. ¡Arriba, Alianza!”, expresó el técnico argentino.

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Alianza Lima vs FC Cajamarca: día, hora y dónde ver

Alianza Lima cerrará su participación en el Torneo Apertura 2026 visitando a FC Cajamarca por la última jornada del campeonato. Con el trofeo de campeones ya asegurado en sus vitrinas tras una campaña espectacular, los ‘blanquiazules’ saltarán al terreno de juego con el único objetivo de extender su gran momento futbolístico y regalarle una alegría más a su hinchada en este cierre de torneo.

FC Cajamarca recibirá a Alianza Lima por la última jornada del Torneo Apertura 2026. Crédito: Instagram FC Cajamarca.

Sin embargo, la tarea no será sencilla, ya que al frente tendrán a un FC Cajamarca que llega con el agua al cuello. El conjunto local urge de sumar de a tres de manera desesperada, puesto que se encuentra seriamente complicado en la tabla de posiciones con la zona de descenso, lo que convierte este compromiso en una auténtica final para sus aspiraciones de permanencia.

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El emocionante encuentro está programado para disputarse este domingo 31 de mayo a las 13:15 horas y contará con la transmisión en vivo de la señal de L1 MAX. Asimismo, los fanáticos no se perderán ningún detalle gracias a Infobae Perú, que estará a cargo de la cobertura completa del partido a través de su página web, ofreciendo el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias del compromiso.