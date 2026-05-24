Renzo Garcés elogia a Pablo Guede tras la obtención del Torneo Apertura: “Cuando hay un líder positivo, se ve reflejado en la cancha”

En una conmovedora entrevista post partido, Renzo Garcés analiza el camino de Alianza Lima hacia el título del Apertura. Resalta los momentos complicados que superaron y agradece a Dios y a la hinchada por el apoyo constante.

La consagración anticipada de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026 desató la euforia en Matute, pero también dejó espacio para el análisis y el reconocimiento. Uno de los grandes pilares de esta campaña fue Renzo Garcés, quien no solo se consolidó como el líder de la defensa victoriana, sino que además se alzó como el segundo máximo goleador del plantel con cinco anotaciones. Tras los festejos en el gramado de Alejandro Villanueva, el central se tomó un tiempo para poner en valor el trabajo del director técnico Pablo Guede, cuya gestión fue determinante para edificar al equipo más dominante del primer semestre.

El estratega argentino, quien enfrentó cuestionamientos y dudas al inicio del certamen, supo sostenerse gracias al respaldo unánime de la directiva y, fundamentalmente, de sus futbolistas. La propuesta de Guede transformó a los ’íntimos’ en una máquina equilibrada: Alianza Lima cerró esta primera etapa como el equipo más goleador del campeonato —compartiendo dicha distinción con Cienciano— y, al mismo tiempo, como la escuadra menos batida del rentado local.

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Con el trofeo en mano, Garcés destacó las virtudes humanas y profesionales del cuerpo técnico: “Estoy muy contento, pero con los pies bien sobre la tierra, sabiendo que este es solo un primer paso y que el objetivo final es a fin de año. Así que estamos muy felices, vamos a disfrutarlo, sí, pero manteniendo la calma y la humildad. La verdad es que el grupo siempre se mantuvo fuerte, enfocado y trabajando al máximo bajo el liderazgo del entrenador y del cuerpo técnico. Ellos son unos capos en lo profesional y como personas; creo firmemente que cuando hay un líder positivo, eso se ve reflejado en la cancha”.

Tras la victoria, el defensor de Alianza Lima, Renzo Garcés, es galardonado como el mejor jugador del Torneo Apertura. El futbolista recibe el trofeo en el podio y celebra junto a sus compañeros de equipo.

El defensor también hizo hincapié en el mensaje de mesura que el técnico bonaerense sembró en el vestuario, un factor clave para no perder el rumbo en los momentos de mayor presión. “La humildad es algo que Pablo Guede siempre nos recalca. Nunca nos hemos creído más por ganar uno o dos partidos, ni por escuchar lo que se dice afuera. Siempre nos enfocamos en lo que nos decimos nosotros dentro del camerino, en el día a día, y creo que esa ha sido la clave: la humildad que siempre mantuvimos”, sentenció el central victoriano.

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Al ser consultado sobre la aparente facilidad con la que Alianza Lima se adjudicó el campeonato, hilvanando triunfos en plazas complejas de altura y sellando el título con una fecha de anticipación, el ‘Pastor’ prefirió ponderar la autocrítica y la exigencia interna del grupo. “Nosotros simplemente trabajamos día a día y tratamos de hacer lo mejor dentro del campo. Gracias a Dios se dio el resultado; sabíamos que el torneo local es muy duro y difícil, pero siempre mantuvimos la humildad y el enfoque de entrenar cada jornada para superarnos. Creo que nuestro máximo rival siempre hemos sido nosotros mismos, y eso ha sido algo fundamental para este grupo”.

Finalmente, el zaguero le dedicó un mensaje de gratitud a la fiel hinchada blanquiazul que abarrotó las tribunas de Alejandro Villanueva. “A la gente le digo que disfruten, se lo merecen. Nosotros trabajamos en el día a día y vamos a seguir haciéndolo para poder terminar bien los próximos partidos. Cuando comience el Clausura, iremos por todo”, concluyó el central, dejando en claro que la ambición de este plantel no se detiene con el primer plato del año.

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Renzo Garcés, segundo máximo goleador de Alianza Lima pese a su faceta defensiva. Crédito: X Alianza Lima.

Vital en las dos áreas

Renzo Garcés se ha consolidado como un baluarte indispensable en ambas áreas para Alianza Lima. El defensor nacional se muestra inamovible en la zaga central del esquema de Pablo Guede, aportando solidez, gran lectura de juego y liderazgo en la marca. Sus destacadas actuaciones en el torneo local no solo sostienen el equilibrio defensivo ’íntimo’, sino que también lo postulan con fuerza como el llamado a asumir el liderazgo de la zaga en la selección peruana.

Además de sus evidentes virtudes en la retaguardia, Garcés le ha añadido una valiosa cuota de gol a su juego durante esta campaña. Su notable juego aéreo y su capacidad para sumarse al ataque en las jugadas de estrategia lo han convertido en una constante amenaza para las defensas rivales en el área contraria.

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Con cinco dianas anotadas en la presente temporada, el zaguero se ha erigido de forma sorprendente como el segundo máximo goleador del conjunto ’blanquiazul’. En este registro ofensivo, Garcés se ubica únicamente por detrás del delantero ecuatoriano Eryc Castillo, quien lidera la tabla de artilleros del club con ocho anotaciones, certificando así su tremenda influencia en el éxito del campeón del Apertura.

En un partido crucial, Renzo Garcés, el mejor defensor del campeonato, se viste de goleador y marca el 3-0 para Alianza Lima. Un gol que no solo asegura la victoria, sino que también corona al equipo como campeón del Torneo Apertura.