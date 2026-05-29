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¿Martín Pérez Guedes alista su partida de Universitario? La decisión que tomará luego del choque ante Sport Huancayo por Liga 1

El club se mantiene atento a la decisión que el mediocampista argentino comunicará luego del partido en el Estadio Monumental, en un cierre de torneo marcado por la incertidumbre sobre su permanencia para el Torneo Clausura

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Martín Pérez Guedes – Universitario de Deportes – Sport Huancayo – Perú – deportes – 28 mayo
La posible salida del volante argentino abriría vacantes relevantes en Universitario de Deportes, obligando a la directiva a buscar refuerzos y adaptarse a la reconfiguración del plantel para la segunda parte del año (Universitario)

¿Será que se va de una vez? En la interna de Universitario de Deportes ya saben de la situación y solo esperan que Martín Pérez Guedes, volante argentino de 34 años, anuncie su salida una vez concluido el duelo ante Sport Huancayo, por la última fecha del Torneo Apertura.

El programa digital De las gradas a la cancha informó que la determinación responde a motivos familiares y que el mediocampista emprendería un viaje inmediato con sus familiares.

El escenario se reafirmó en las últimas horas luego de que el periodista Gustavo Peralta, en el espacio digital Hablemos de Max, evitara anticipar el desenlace y remarcara que cualquier noticia debe ser comunicada por el propio futbolista. En paralelo, el club trabaja en el mercado de pases para reforzarse con miras al Torneo Clausura, mientras se evalúan posibles salidas adicionales en el plantel.

La definición se conocería tras el partido del sábado 30 de mayo

Martín Pérez Guedes – Universitario de Deportes – Sport Huancayo – Perú – deportes – 28 mayo
Martín Pérez Guedes comunicaría su decisión sobre la continuidad en Universitario tras el duelo ante Sport Huancayo, en medio de versiones ligadas a motivos familiares. (Universitario)

La situación de Pérez Guedes tomó forma pública a partir de reportes difundidos en medios digitales vinculados a la cobertura cotidiana de Universitario. De las gradas a la cancha señaló que el mediocampista no seguiría en el equipo para el Torneo Clausura por asuntos familiares y que el compromiso ante Sport Huancayo podría ser su última presentación con la camiseta crema.

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El partido está agendado para el sábado 30 de mayo en el Estadio Monumental, en Ate, y corresponde a la última fecha del Torneo Apertura. Dentro del club, según lo expuesto por Peralta, existe atención sobre el anuncio posterior al encuentro, en la medida en que se trata de una decisión que el futbolista viene evaluando desde hace un tiempo.

Peralta lo expresó en Hablemos de Max con una idea central: “Si hay una noticia, tiene que darla él. Que señalar qué decisión toma sobre su carrera. Es un tema personal”. Luego añadió que en el club están “muy atentos” a lo que el jugador “pueda decidir y anunciar después del partido ante Huancayo” y que la resolución podría llegar “terminando el partido con Huancayo”.

En ese mismo tramo, el periodista insistió en que la información no se vincula con la opción de firmar por otra institución. “No tiene nada que ver con irse a un segundo club”, sostuvo, al describir el carácter personal del asunto. Sobre el cierre del intercambio, Peralta reforzó su postura al señalar que, a su entender, “está todo consumado”, aunque recalcó que la comunicación debe llegar desde el protagonista.

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El antecedente: sus palabras tras el clásico ante Alianza Lima

Martín Pérez Guedes – Universitario de Deportes – Sport Huancayo – Perú – deportes – 28 mayo
El mediocampista argentino ya había insinuado un momento difícil lejos de su familia tras vencer a Alianza Lima, una frase que hoy adquiere otra dimensión en Ate. (Universitario)

La posibilidad de un quiebre en el camino del mediocampista no emergió de manera aislada. El propio Pérez Guedes ya había dejado señales públicas sobre un contexto personal complejo luego de un partido de alto impacto: el clásico frente a Alianza Lima en el Monumental, en el que anotó el gol del triunfo.

Tras ese encuentro, disputado el 4 de abril, el futbolista habló ante las cámaras de L1 MAX y dejó una frase que, con el correr de las semanas, adquirió una lectura distinta por el trasfondo familiar que se atribuye a su posible partida. “Obviamente que no es un año fácil para mí, estoy un poco lejos de la familia, pero...”, declaró entonces, al explicar su momento fuera del campo.

En otra parte de ese diálogo, insistió en que se aferraba al respaldo del vestuario: “La verdad que yo me quedo tranquilo con la confianza del grupo, con lo que yo saben que yo dejo siempre todo, así que nada”. Las expresiones, que en ese momento quedaron asociadas a la exigencia de la temporada, hoy se interpretan como un indicio del peso emocional que le asigna a la distancia con sus seres queridos.

El foco, de todos modos, permanece en el anuncio que el futbolista realizaría luego del choque ante Huancayo. En ese punto, la postura pública del entorno periodístico que sigue el día a día del club es uniforme: no habrá confirmación institucional previa, ni adelanto de un comunicado, y la decisión se conocerá cuando el propio jugador lo haga público.

Sus números en la “U” y el impacto en el plantel para el Clausura

Martín Pérez Guedes – Universitario de Deportes – Sport Huancayo – Perú – deportes – 28 mayo
La posible salida de Martín Pérez Guedes obligaría a Universitario a reorganizar su plantel para el Clausura tras perder a uno de sus referentes de los últimos títulos. (Universitario)

Pérez Guedes llegó a Universitario para la temporada 2023 y se convirtió en una pieza recurrente del equipo que alcanzó el campeonato nacional en 2023, 2024 y 2025. En ese periodo, según el recuento difundido en los reportes, el argentino nacionalizado peruano acumuló 19 goles en 131 partidos con la camiseta crema.

En el primer semestre de 2026, sus estadísticas registraron 2 goles en 18 duelos, sumando el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Al margen de los números, la salida de un mediocampista de su recorrido supone un movimiento relevante para la planificación del Clausura, sobre todo por el lugar que ocupó en temporadas anteriores.

El contexto deportivo del club también forma parte del telón de fondo. Y es que el equipo quedó fuera de la Copa Libertadores y no accedió a la Copa Sudamericana, además de un rendimiento inferior al de campañas recientes en el plano local. En medio de ese escenario, la institución ya se mueve para sumar incorporaciones y ajustar el plantel para la segunda parte del año.

Entre los nombres que aparecen asociados a cambios figura el delantero ‘El Tunche’ José Rivera, mencionado como una potencial baja por su situación en el plantel y por antecedentes de tensión con la hinchada, incluido un episodio en el que pateó la camiseta del club. En ese marco, también se citó que estaría por detrás de Sekou Gassama en la consideración, aunque el futuro del propio Gassama tampoco fue descrito como definido.

En cuanto a posibles refuerzos, volvió a instalarse el nombre de Raúl Ruidíaz en el entorno del club, con referencias a mensajes indirectos que el futbolista publicó en redes sociales. Por ahora, el hecho concreto señalado en los reportes es que en Ate trabajan en sumar nuevos elementos para competir el Torneo Clausura, mientras el caso Pérez Guedes concentra la expectativa inmediata en el Monumental tras el duelo ante Sport Huancayo.

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