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Diego Rebagliati señaló 3 factores que provocaron crisis en Universitario tras eliminación en Copa Libertadores: “El paso atrás con Javier Rabanal fue notorio”

El comentarista deportivo analizó el mal momento de los ‘cremas’ que se despidieron del torneo internacional tras empatar sin goles con Deportes Tolima en el estadio Monumental

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El comentarista deportivo analizó la campaña de la 'U' en el primer semestre de la temporada. (Movistar Deportes)

La eliminación de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026 se selló en el estadio Monumental de Ate, donde la escuadra local igualó sin goles ante Deportes Tolima. Este empate, lejos de brindar alivio, supuso el cierre de cualquier posibilidad de continuar en torneos internacionales para el equipo peruano.

El resultado dejó a la ‘U’ fuera de competencia, tanto en la Libertadores como en la posibilidad de disputar la Sudamericana. Las críticas no se hicieron esperar y Diego Rebagliati se sumó a los cuestionamientos debido a la mala campaña de los ‘cremas’ en el primer sementre de la temporada, la cual los dejó sin Apertura y sin Copa.

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El comentarista deportivo punutalizó 5 factores que provocaron la crisis en los ‘merengues’, fue contundente en mencionar cada uno de ellos, asegurando que el cambio de técnico fue el inicio de todo en el mal momento que viven los de Ate.

“Un equipo que venía de ser tricampeón y venía muy clarito en lo que quería con Jorge Fossati, dejaron ir al técnico, pensaron que traían a alguien mejor y, a la luz de los resultados y de las cosas que cuentan los jugadores, claramente no trajeron a alguien mejor, ni desde lo táctico, ni desde lo técnico, ni desde el manejo de grupo, ni desde lo motivacional. El paso atrás con Javier Rabanal fue notorio. Ahora con Héctor Cúper han acomodado un poquito algunas cosas, pero todavía está lejísimos de ser un Universitario que terminó el año de tal manera”, apuntó el comunicador en el programa ‘Al Ángulo’.

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El cuadro 'crema' empató sin goles en el Monumental y quedó eliminado de toda competición Conmebol - Crédito: ESPN.

“Dejaron ir a jugadores importantes”

Diego Rebagliati aseguró que la decisión de no renovarle a jugadores que fueron claves en el tricampeonato terminó pasándole factura a Universitario. Destacó la actuación de Jairo Vélez que ahora tiene en Alianza Lima, que acaba de celebrar el título del Torneo Apertura 2026.

“Y además dejaron ir a jugadores importantes, porque Jairo Vélez termina siendo determinante para que Alianza gane el Apertura y uno ve jugar hoy a Ureña, para los que tuvieron tiempo de ver el partido a las cinco de la tarde en Millonarios, más allá de que Millonarios pierde y queda fuera también de la Copa Sudamericana y ve un jugador que le hubiera servido y mucho a la U. Es cierto, nadie es imprescindible, nadie es más importante que un club, pero si dejas ir jugadores importantes, como mínimo, tienes que hacer el esfuerzo de reforzar el equipo con jugadores que estén a la altura o que sean mejores que estos, porque si no termina pasando lo que sucedió”, señaló el comentarista.

Jairo Vélez – Alianza Lima – Universitario de Deportes – Liga 1 – deportes – 24 mayo
El volante ecuatoriano-peruano generó reacciones inmediatas tras afirmar que ya había sido campeón en el país con Universitario antes de llegar a Alianza Lima. (Universitario de Deportes)

Además, destacó que ninguno de los fichajes de este año ha sido fundamental hasta el momento, solo Caín Fara.

“El único refuerzo realmente importante de la ‘U’ en este año ha sido Caín Fara, que ha jugado todos los partidos, que ha sido titular. Hoy, Fértoli, que había generado algo de expectativa en Uruguay, terminó desgarrado a los treinta minutos del primer tiempo; Lisandro Alzugaray, lejísimos del nivel que alguna vez se le ha visto a Alzugaray en Liga de Quito. En fin, muchas cosas negativas”, añadió.

Dura crítica a los jugadores del tricampeonato

El comentarista deportivo fue tajante con los futbolistas que lograron el tricampeonato, resaltó que no están en su mejor nivel y eso también viene perjudicando a Universitario.

“No hay un jugador de los tricampeones que uno pueda decir que esté en un nivel superior al de noviembre del año pasado. No hay uno, ninguno. Y en eso sí, tapó Romero; antes tapó Vargas. Por ahí en esa zona, alternando altas y bajas y buenas y malas, no hay mucha diferencia. Riveros no jugó por un dolor de espalda; terminó jugando Santamaría. La defensa de la U se termina acomodando, pero en ataque, cinco partidos sin hacer un gol. Tiene un problema en ataque serio Universitario, en ideas, y ahora que veamos el resumen lo vamos a poder comprobar”, finalizó.

Universitario apunta a ganar el Torneo Clausura para proclamarse tricampeón nacional. - créditos: Universitario
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