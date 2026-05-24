Perú Deportes

Fernando Gaibor, emocionado hasta las lágrimas por título de Alianza Lima en Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Pablo Guede decidió que Alan Cantero debía tomar el lugar del volante ecuatoriano, quien no pudo ocultar su emoción por la obtención de su primer título con la entidad de La Victoria

Guardar
Google icon
Una salida del campo llena de drama. Fernando Gaibor, de Alianza Lima, protagonizó un tenso momento con Marlon Torres de Los Chankas. Sin embargo, la sorpresa llegó en el banquillo, donde Gaibor rompió en llanto al ser reemplazado | Movistar Deportes

La consagración de Alianza Lima como flamante ganador del Torneo Apertura 2026 dejó postales imborrables en la cancha de Matute, siendo una de las más emotivas la protagonizada por Fernando Gaibor. El experimentado volante ecuatoriano fue sustituido en el complemento del encuentro definitivo por el atacante argentino Alan Cantero, momento en el que la carga de tensión acumulada a lo largo del semestre se transformó en un llanto incontenible de alegría en el banquillo de suplentes.

El ex seleccionado de la ‘tri’ no logró contener el entusiasmo y la profunda satisfacción por asegurar este primer gran objetivo de la temporada con la institución ’blanquiazul’. Gaibor se consolidó como una pieza fundamental en el esquema táctico de Pablo Guede, manejando los hilos del mediocampo ’íntimo’ con jerarquía y despliegue. Sus lágrimas al borde del terreno de juego reflejaron fielmente el desahogo tras un arduo trabajo colectivo e individual durante esta primera mitad del año.

PUBLICIDAD

La escuadra victoriana se adjudicó el trofeo liguero de manera inobjetable ante su ferviente hinchada, ratificando su supremacía con una senda goleada por 3-0 sobre Los Chankas. Las anotaciones de Eryc Castillo, Jairo Vélez y Renzo Garcés desataron la locura generalizada en las tribunas de Alejandro Villanueva, coronando una campaña impecable que le permite al cuadro victoriano festejar con una fecha de anticipación y soñar despierto con el campeonato nacional.

Las lágrimas de Fernando Gaibor en Alianza Lima vs Los Chankas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Captura L1 MAX.
Las lágrimas de Fernando Gaibor en Alianza Lima vs Los Chankas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

El mejor local y el mejor visitante

Alianza Lima se ha proclamado un justo y categórico ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Bajo la dirección técnica del estratega argentino Pablo Guede, el conjunto ’blanquiazul’ protagonizó una campaña que fue claramente de menos a más, ajustando las piezas en el funcionamiento colectivo hasta consolidarse sin discusiones como la escuadra más sólida y competitiva de todo el fútbol peruano.

PUBLICIDAD

Los registros estadísticos reflejan la supremacía íntima de principio a fin del campeonato. El equipo de La Victoria se erigió como el mejor local y también como el mejor visitante de la competición, ratificándose en la cima de la tabla como un líder indiscutible. La regularidad mostrada por el plantel fue admirable, sufriendo una sola derrota a lo largo de todo el torneo, lo que les permitió asegurar matemáticamente el trofeo del Apertura con una fecha de anticipación ante su ferviente hinchada.

El gran mérito de este título radica en la enorme personalidad mostrada fuera de casa. Los dirigidos por Guede supieron imponer condiciones y sumar de a tres en reductos sumamente hostiles y geográficamente complejos. Las victorias obtenidas en plazas tradicionalmente difíciles como Huancayo, Tarma, Cusco y Trujillo no solo rompieron malas rachas del pasado, sino que terminaron refrendando el altísimo rendimiento de una escuadra que dio una auténtica muestra de carácter para gritar campeón.

Alianza Lima ganó con mucha solvencia el Torneo Apertura 2026. - Crédito: Sergio Vela
Alianza Lima ganó con mucha solvencia el Torneo Apertura 2026. - Crédito: Sergio Vela

Temas Relacionados

Fernando GaiborAlianza LimaLos ChankasLiga 1peru-deportes

Más Noticias

¡Alianza Lima ganador del Torneo Apertura 2026! Goles y resumen del triunfazo 3-0 ante Los Chankas en Matute por Liga 1

A falta de una jornada para el final, el cuadro de Pablo Guede levantó el primer título del año ante su gente en Matute. Jairo Vélez, Eryc Castillo y Renzo Garcés anotaron los goles del partido. Revisa el resumen

¡Alianza Lima ganador del Torneo Apertura 2026! Goles y resumen del triunfazo 3-0 ante Los Chankas en Matute por Liga 1

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Alianza Lima goleó 3-0 a Los Chankas y se coronó ganador de la primera fase del campeonato peruano

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Golazo de Jairo Vélez tras gran jugada de Esteban Pavez en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2026

El jugador de la selección peruana recibió un pase dentro del área y la mandó a guardar para desatar la locura en Matute

Golazo de Jairo Vélez tras gran jugada de Esteban Pavez en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2026

Gol de cabeza de Renzo Garcés para sentenciar el 3-0 de Alianza Lima vs Los Chankas por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El defensor nacional se despachó con su quinta diana en la temporada y firmó un primer semestre siendo fundamental en ambas áreas

Gol de cabeza de Renzo Garcés para sentenciar el 3-0 de Alianza Lima vs Los Chankas por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima, ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: las claves para la consagración ‘blanquiazul’

Pablo Guede, el hombre detrás del éxito inicial en La Victoria, no solo logró la consecución del Apertura 2026, también revitalizó y modernizo a un plantel que atravesó una fuerte inestabilidad nada más arrancando la campaña. Con su silencioso y efectivo trabajo, ha llevado a los ‘blanquiazules’ al protagonismo

Alianza Lima, ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: las claves para la consagración ‘blanquiazul’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori rechaza complot contra Pedro Castillo: “Recordamos las denuncias, Sarratea y el intento de golpe de Estado”

Keiko Fujimori rechaza complot contra Pedro Castillo: “Recordamos las denuncias, Sarratea y el intento de golpe de Estado”

Keiko Fujimori afirma que Jorge Nieto está en libertad de promover el voto viciado: “Tenderemos puentes de diálogo”

Tomás Gálvez revela que Rafael López Aliaga lo llamó “infinidad de veces” exigiendo que Fiscalía detenga el conteo de votos

Última encuesta Ipsos: Carlos Bruce y Daniel Urresti lideran un escenario abierto en Lima, según sondeo de este sábado

Jorge Nieto anuncia que Partido de Buen Gobierno viciará su voto y pide a sus electores hacer lo mismo

ENTRETENIMIENTO

Renato Rossini Jr. fue eliminado ‘La Granja VIP’: Mónica Torres, Pati Lorena y Pamela López fueron salvadas

Renato Rossini Jr. fue eliminado ‘La Granja VIP’: Mónica Torres, Pati Lorena y Pamela López fueron salvadas

Tiktoker Zully y streamer ‘Cañita’ oficializan su relación: “Llevamos dos meses”

Reencuentro, segunda fecha de la Temporada 2026: la Orquesta Filarmónica de Lima trae a Hugo Carrio

María Pía Copello relanza su streaming deportivo: +QTV estrena ‘Fuera de juego’ tras reestructuración de la parrilla

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Golazo de Jairo Vélez tras gran jugada de Esteban Pavez en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2026

¡Alianza Lima ganador del Torneo Apertura 2026! Goles y resumen del triunfazo 3-0 ante Los Chankas en Matute por Liga 1

Gol de cabeza de Renzo Garcés para sentenciar el 3-0 de Alianza Lima vs Los Chankas por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima, ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: las claves para la consagración ‘blanquiazul’