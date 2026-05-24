Fernando Gaibor, emocionado hasta las lágrimas por título de Alianza Lima en Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Una salida del campo llena de drama. Fernando Gaibor, de Alianza Lima, protagonizó un tenso momento con Marlon Torres de Los Chankas. Sin embargo, la sorpresa llegó en el banquillo, donde Gaibor rompió en llanto al ser reemplazado | Movistar Deportes

La consagración de Alianza Lima como flamante ganador del Torneo Apertura 2026 dejó postales imborrables en la cancha de Matute, siendo una de las más emotivas la protagonizada por Fernando Gaibor. El experimentado volante ecuatoriano fue sustituido en el complemento del encuentro definitivo por el atacante argentino Alan Cantero, momento en el que la carga de tensión acumulada a lo largo del semestre se transformó en un llanto incontenible de alegría en el banquillo de suplentes.

El ex seleccionado de la ‘tri’ no logró contener el entusiasmo y la profunda satisfacción por asegurar este primer gran objetivo de la temporada con la institución ’blanquiazul’. Gaibor se consolidó como una pieza fundamental en el esquema táctico de Pablo Guede, manejando los hilos del mediocampo ’íntimo’ con jerarquía y despliegue. Sus lágrimas al borde del terreno de juego reflejaron fielmente el desahogo tras un arduo trabajo colectivo e individual durante esta primera mitad del año.

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La escuadra victoriana se adjudicó el trofeo liguero de manera inobjetable ante su ferviente hinchada, ratificando su supremacía con una senda goleada por 3-0 sobre Los Chankas. Las anotaciones de Eryc Castillo, Jairo Vélez y Renzo Garcés desataron la locura generalizada en las tribunas de Alejandro Villanueva, coronando una campaña impecable que le permite al cuadro victoriano festejar con una fecha de anticipación y soñar despierto con el campeonato nacional.

Las lágrimas de Fernando Gaibor en Alianza Lima vs Los Chankas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

El mejor local y el mejor visitante

Alianza Lima se ha proclamado un justo y categórico ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Bajo la dirección técnica del estratega argentino Pablo Guede, el conjunto ’blanquiazul’ protagonizó una campaña que fue claramente de menos a más, ajustando las piezas en el funcionamiento colectivo hasta consolidarse sin discusiones como la escuadra más sólida y competitiva de todo el fútbol peruano.

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Los registros estadísticos reflejan la supremacía íntima de principio a fin del campeonato. El equipo de La Victoria se erigió como el mejor local y también como el mejor visitante de la competición, ratificándose en la cima de la tabla como un líder indiscutible. La regularidad mostrada por el plantel fue admirable, sufriendo una sola derrota a lo largo de todo el torneo, lo que les permitió asegurar matemáticamente el trofeo del Apertura con una fecha de anticipación ante su ferviente hinchada.

El gran mérito de este título radica en la enorme personalidad mostrada fuera de casa. Los dirigidos por Guede supieron imponer condiciones y sumar de a tres en reductos sumamente hostiles y geográficamente complejos. Las victorias obtenidas en plazas tradicionalmente difíciles como Huancayo, Tarma, Cusco y Trujillo no solo rompieron malas rachas del pasado, sino que terminaron refrendando el altísimo rendimiento de una escuadra que dio una auténtica muestra de carácter para gritar campeón.

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Alianza Lima ganó con mucha solvencia el Torneo Apertura 2026. - Crédito: Sergio Vela