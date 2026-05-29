Perú Deportes

El sorpresivo análisis de Antonio Rizola sobre el tricampeonato de Alianza Lima: “Ganó muchos partidos por demérito del adversario”

El director técnico de la selección peruana se refirió al título que obtuvo el elenco ‘blanquiazul’ y esgrimió que en algunos compromisos sus rivales, por miedo a animarse, no las vencieron

Guardar
Google icon
El entrenador de la selección peruana señaló que Alianza Lima ganó muchos partidos por demérito de sus rivales, más que mérito propio. Crédito: Movistar Deportes.

El director técnico de la selección peruana de vóley, Antonio Rizola, encendió la polémica con un inesperado y agudo balance sobre la última temporada de la Liga Peruana de Vóley. Sus declaraciones han sacudido el entorno deportivo al matizar la hazaña de Alianza Lima, flamante tricampeón del torneo local.

Desde un primer momento, Rizola sentó su postura acerca de que Alianza Lima y la Universidad San Martín no representaban, necesariamente, los equipos más poderosos de la Liga Peruana de Vóley en cuanto a juego puro. La gran sorpresa llegó cuando el estratega brasileño extendió sus sensaciones sobre el título del equipo de La Victoria, aduciendo que la corona se debió, en gran medida, al factor psicológico y a los errores de los demás clubes.

"Alianza ganó muchos partidos más por demérito del adversario que por mérito de ellas. Muchos. Habían equipos que estaban apretando a Alianza y no creyeron en ganar”, disparó el DT de la ‘bicolor’.

El equipo blanquiazul hace historia al conseguir su tercer título consecutivo. Acompaña al equipo en la ceremonia de premiación, la vuelta olímpica y la celebración desbordante junto a sus fanáticos.

Estas reveladoras declaraciones fueron brindadas al podcast ’Se formaron las parejas’, donde el experimentado entrenador aprovechó para analizar a fondo el panorama del vóley local. A pesar de la rigurosidad de su crítica técnica, el seleccionador no restó valor a las virtudes anímicas de las ’íntimas, destacando su resiliencia.

PUBLICIDAD

Para Rizola, ante la irregularidad de su juego en diversos tramos del campeonato, la fortaleza mental fue el verdadero motor blanquiazul: ”Alianza ganó por demostrar fuerza y unión. Se divierte entrenando y jugando. María Alejandra Marín es sinónimo de esto. Ella siempre sonríe hasta para lamentarse. Es un grupo que gana con las personalidad que tiene. En muchos partidos, ellas fueron irregulares”, concluyó.

Polémicas declaraciones de Antonio Rizola sobre el título de Alianza Lima.
Polémicas declaraciones de Antonio Rizola sobre el título de Alianza Lima.

¿Cómo va el mercado de pases de Alianza Lima en busca del tetracampeonato?

La gran novedad es la llegada de Flavia Montes. Tras resolver diferencias previas y alcanzar un acuerdo, la central dejará la Universidad San Martín después de dos temporadas para cumplir su deseo de vestir la camiseta ’íntima’. A ella se suman:

  • Allison Holland: Destacada bloqueadora central con gran recorrido en la Liga Peruana de Vóley.
  • Cristina Cuba: Experimentada armadora nacional que llega procedente de Regatas Lima.
  • Daniela Bulaich: Refuerzo internacional de lujo. La jugadora olímpica argentina llega desde el Narconon Volley Melendugno de la segunda división de Italia.
Daniela Bulaich, la nueva olímpica de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Daniela Bulaich, la nueva olímpica de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

El equipo sufrirá cambios estructurales profundos, empezando por el banquillo y su principal figura ofensiva:

  • Comando Técnico: El entrenador Facundo Morando deja la institución para dirigir al Fluminense en Brasil.
  • Extranjeras: La opuesta francesa Maëva Orlé también partirá hacia la liga brasileña. Asimismo, se confirmó que Yanlis Féliz, Elina Rodríguez, Doris Manco y Meegan Hart no continuarán en la plantilla.
  • Caso Maricarmen Guerrero: La central nacional es la única que, hasta el momento, no ha renovado. Según Uribe, las negociaciones se han dilatado y todo indica que su próximo destino será Universitario de Deportes.

Para mantener la base del éxito reciente, el club aseguró la permanencia de sus principales figuras locales. Pese a los rumores que las vinculaban con una posible salida al exterior junto a Morando, se confirmó la continuidad de:

  • Ysabella Sánchez
  • Esmeralda Sánchez
  • Diana de la Peña
  • Sandra Ostos
  • Clarivett Yllescas
  • Maria Alejandra Marín (Única jugadora extranjera que permanece en el equipo).

Con estos movimientos, Alianza Lima busca equilibrar la jerarquía de sus nuevas contrataciones con la experiencia de su base nacional para ir en busca de un nuevo título en la temporada 2026/2027.

Temas Relacionados

Antonio RizolaAlianza Lima VóleyLiga Peruana de VóleyVóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Cienciano enfrentará a Lanús, vigente campeón, en los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana por un lugar en los octavos de final

El ’papá’ quedó emparejado con el ’granate’, uno de los mejores segundos que provienen de la Copa Libertadores. El conjunto argentino defenderá la corona del torneo, que revalidó con la Recopa Sudamericana

Cienciano enfrentará a Lanús, vigente campeón, en los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana por un lugar en los octavos de final

Miguel Rondelli estudia la posibilidad de reforzar a Melgar para el Torneo Clausura, aunque remarca: “Tenemos un plantel de calidad y jerarquía”

El director técnico del conjunto ‘rojinegro’ está dispuesto a solicitar fichajes, siempre y cuando sean diferenciales y contribuyan con el aumento del nivel del plantel

Miguel Rondelli estudia la posibilidad de reforzar a Melgar para el Torneo Clausura, aunque remarca: “Tenemos un plantel de calidad y jerarquía”

Equipos clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tras la fase de grupos

Universitario se descarriló en la última fecha al no pasar del empate sin goles contra Deportes Tolima. Eliminados como coleros. Sporting Cristal, entretanto, cerró con derrota su participación y quedó desmarcado, aunque con el premio consuelo de la Copa Sudamericana

Equipos clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tras la fase de grupos

Angélica Aquino vuelve a hablar de su negativa a la selección y define su situación: “Ya he proyectado retirarme”

La atacante nacional de 35 años volvió a pronunciarse sobre su decisión de rechazar la reciente convocatoria de la ‘blanquirroja’, la cual la tomó por sorpresa tras un largo periodo sin ser considerada

Angélica Aquino vuelve a hablar de su negativa a la selección y define su situación: “Ya he proyectado retirarme”

Equipos clasificados a octavos de final y ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026 tras la fase de grupos

Pese a caer en Asunción ante Cerro Porteño, Sporting Cristal disputará los ’play-offs’ por un boleto entre los 16 mejores del certamen. Por su lado, Cienciano también deberá rendir en la repesca

Equipos clasificados a octavos de final y ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026 tras la fase de grupos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori pide a sus personeros grabar las votaciones: “Prendan su celular, ya vimos lo que pasó en 2021″

Keiko Fujimori pide a sus personeros grabar las votaciones: “Prendan su celular, ya vimos lo que pasó en 2021″

Última encuesta de IEP: Keiko Fujimori despunta con 36% de intención de voto y Roberto Sánchez registra 30%

José Balcázar en Palacio: “Si por mí fuera, daría amnistía a todos los políticos que tienen investigación”

Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, pide a peruanos votar por Roberto Sánchez en segunda vuelta

¿Se reabre el caso Cócteles? PJ dejó al voto apelación del Ministerio Público contra Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Paloma Fiuza niega haber hablado con Korina Rivadeneira y sorprende al hablar sobre su futuro con Mario Hart: “Lo que pase nadie lo sabe”

Paloma Fiuza niega haber hablado con Korina Rivadeneira y sorprende al hablar sobre su futuro con Mario Hart: “Lo que pase nadie lo sabe”

Katia Palma se pronuncia tras comunicado de July Naters: “El maestro también tiene que aprender a soltar”

Diego Chávarri cuestiona la imparcialidad de Ethel Pozo y ella le responde: “Eres la persona menos indicada para decir algo”

Magaly Medina enfrenta a Monserrat Seminario en vivo por negar divorcio a Melcochita: “Postura mediocre”

Caso Nadeska Widausky: Especialista revela si Nadeska puede librarse de ser extraditada a Belgica por presunta trata de personas

DEPORTES

Cienciano enfrentará a Lanús, vigente campeón, en los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana por un lugar en los octavos de final

Cienciano enfrentará a Lanús, vigente campeón, en los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana por un lugar en los octavos de final

Miguel Rondelli estudia la posibilidad de reforzar a Melgar para el Torneo Clausura, aunque remarca: “Tenemos un plantel de calidad y jerarquía”

Equipos clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tras la fase de grupos

Angélica Aquino vuelve a hablar de su negativa a la selección y define su situación: “Ya he proyectado retirarme”

Equipos clasificados a octavos de final y ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026 tras la fase de grupos