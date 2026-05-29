El sorpresivo análisis de Antonio Rizola sobre el tricampeonato de Alianza Lima: “Ganó muchos partidos por demérito del adversario”

El entrenador de la selección peruana señaló que Alianza Lima ganó muchos partidos por demérito de sus rivales, más que mérito propio. Crédito: Movistar Deportes.

El director técnico de la selección peruana de vóley, Antonio Rizola, encendió la polémica con un inesperado y agudo balance sobre la última temporada de la Liga Peruana de Vóley. Sus declaraciones han sacudido el entorno deportivo al matizar la hazaña de Alianza Lima, flamante tricampeón del torneo local.

Desde un primer momento, Rizola sentó su postura acerca de que Alianza Lima y la Universidad San Martín no representaban, necesariamente, los equipos más poderosos de la Liga Peruana de Vóley en cuanto a juego puro. La gran sorpresa llegó cuando el estratega brasileño extendió sus sensaciones sobre el título del equipo de La Victoria, aduciendo que la corona se debió, en gran medida, al factor psicológico y a los errores de los demás clubes.

"Alianza ganó muchos partidos más por demérito del adversario que por mérito de ellas. Muchos. Habían equipos que estaban apretando a Alianza y no creyeron en ganar”, disparó el DT de la ‘bicolor’.

El equipo blanquiazul hace historia al conseguir su tercer título consecutivo. Acompaña al equipo en la ceremonia de premiación, la vuelta olímpica y la celebración desbordante junto a sus fanáticos.

Estas reveladoras declaraciones fueron brindadas al podcast ’Se formaron las parejas’, donde el experimentado entrenador aprovechó para analizar a fondo el panorama del vóley local. A pesar de la rigurosidad de su crítica técnica, el seleccionador no restó valor a las virtudes anímicas de las ’íntimas’, destacando su resiliencia.

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Para Rizola, ante la irregularidad de su juego en diversos tramos del campeonato, la fortaleza mental fue el verdadero motor blanquiazul: ”Alianza ganó por demostrar fuerza y unión. Se divierte entrenando y jugando. María Alejandra Marín es sinónimo de esto. Ella siempre sonríe hasta para lamentarse. Es un grupo que gana con las personalidad que tiene. En muchos partidos, ellas fueron irregulares”, concluyó.

Polémicas declaraciones de Antonio Rizola sobre el título de Alianza Lima.

¿Cómo va el mercado de pases de Alianza Lima en busca del tetracampeonato?

La gran novedad es la llegada de Flavia Montes. Tras resolver diferencias previas y alcanzar un acuerdo, la central dejará la Universidad San Martín después de dos temporadas para cumplir su deseo de vestir la camiseta ’íntima’. A ella se suman:

Allison Holland: Destacada bloqueadora central con gran recorrido en la Liga Peruana de Vóley.

Cristina Cuba: Experimentada armadora nacional que llega procedente de Regatas Lima.

Daniela Bulaich: Refuerzo internacional de lujo. La jugadora olímpica argentina llega desde el Narconon Volley Melendugno de la segunda división de Italia.

Daniela Bulaich, la nueva olímpica de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

El equipo sufrirá cambios estructurales profundos, empezando por el banquillo y su principal figura ofensiva:

Comando Técnico: El entrenador Facundo Morando deja la institución para dirigir al Fluminense en Brasil.

Extranjeras: La opuesta francesa Maëva Orlé también partirá hacia la liga brasileña. Asimismo, se confirmó que Yanlis Féliz, Elina Rodríguez, Doris Manco y Meegan Hart no continuarán en la plantilla.

Caso Maricarmen Guerrero: La central nacional es la única que, hasta el momento, no ha renovado. Según Uribe, las negociaciones se han dilatado y todo indica que su próximo destino será Universitario de Deportes.

Para mantener la base del éxito reciente, el club aseguró la permanencia de sus principales figuras locales. Pese a los rumores que las vinculaban con una posible salida al exterior junto a Morando, se confirmó la continuidad de:

Ysabella Sánchez

Esmeralda Sánchez

Diana de la Peña

Sandra Ostos

Clarivett Yllescas

Maria Alejandra Marín (Única jugadora extranjera que permanece en el equipo).

Con estos movimientos, Alianza Lima busca equilibrar la jerarquía de sus nuevas contrataciones con la experiencia de su base nacional para ir en busca de un nuevo título en la temporada 2026/2027.