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Antonio Rizola confirmó la baja de Ángela Leyva en selección peruana y reveló el motivo: “No tuvo un buen año en Turquía”

El entrenador brasileño también dio a conocer que Maguilaura Frías no formará parte de la ‘bicolor’ en las próximas competencias

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El técnico se refirió a la ausencia de la atacante en sus tres convocatorias. Créditos: Superdeporte / Youtube.

Antonio Rizola se refirió por primera vez a la ausencia de Ángela Leyva en las listas iniciales de convocadas a la selección peruana de vóley. El entrenador brasileño confirmó que la atacante no integrará el plantel de la ‘bicolor’, para lamento de los aficionados.

En declaraciones con el programa de Youtube Superdeporte, Rizola detalló las razones por las cuales Leyva no será parte de la selección nacional en las próximas competencias, como la Copa América y el Campeonato Sudamericano.

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Ángela no tuvo un buen año en Turquía. Desde enero no juega. Sigo todos los partidos y campeonatos, y en las estadísticas se ve que jugó tres o cuatro partidos completos como máximo, y partes de otros. No ha disputado un partido completo desde enero de este año. Por eso, su condición actual no es la ideal. Salió del club y enfrenta algunos problemas”, expresó.

Rizola contó que intentó sumar a Ángela Leyva a la selección peruana, pero la jugadora rechazó la convocatoria debido a problemas personales. El entrenador señaló que comprende y respeta su decisión.

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“La llamé a comienzos de esta semana y le pregunté: ‘Ángela, ya estamos sin tiempo. ¿Puedes presentarte o no puedes presentarte?’. Ella me respondió: ‘Profesor, tengo algunos problemas particulares y no voy a poder presentarme. Perdóneme, pero no hay condiciones para que me presente. O lo hago al cien por ciento o es mejor que no lo haga’. Esta semana me lo dejó claro", complementó.

Antonio Rizola confirmó la baja de Ángela Leyva en selección peruana y reveló el motivo.
Antonio Rizola confirmó la baja de Ángela Leyva en selección peruana y reveló el motivo.

Caso Maguilaura Frías

Por otra parte, Antonio Rizola confirmó que Maguilaura Frías tampoco integrará la selección peruana. La atacante atraviesa una situación similar a la de Ángela Leyva, pese a que recientemente se consagró campeona en España.

“Con Maguilaura hablé hace dos semanas. Me dijo: ‘Profesor, no tengo condiciones de estar en Perú para representar, porque tengo compromisos aquí en España y problemas particulares. No voy a presentarme este año, perdóneme, pero no tengo cómo’”, indicó.

Rizola indicó que comprende la postura de ambas jugadoras de la selección. “Esas son las decisiones tanto de Maguilaura como de Ángela. Respeto sus elecciones y no voy a cuestionar los motivos que han dado”.

Equipo de Maguilaura Frías en España clasifica a la primera final de su historia en la Liga Iberdrola.
Equipo de Maguilaura Frías en España clasifica a la primera final de su historia en la Liga Iberdrola. Crédito: Instagram

Todas las convocadas de Antonio Rizola

- Aixa Vigil (San Martín)

- Brenda Lobatón (San Martín)

- Esmeralda Sánchez (Alianza Lima)

- Diana de la Peña (Alianza Lima)

- Flavia Montes (San Martín)

- Maricarmen Guerrero (Alianza Lima)

- Ginna López (San Martín)

- Pamela Cuya (San Martín)

- Angélica Aquino (San Martín)

- Sandra Ostos (Alianza Lima)

- Ysabella Sánchez (Alianza Lima)

- Alexandra Machado (Universitario de Deportes)

- Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano)

- Karla Ortiz (Universitario de Deportes)

- Daniela Muñoz (Universitario de Deportes)

- Lucia Magallanes (Universitario de Deportes)

- Anghela Barboza (Deportivo Géminis)

- Kiara Vicente (Deportivo Géminis)

- Estefany Mariñas (Deportivo Géminis)

- Alondra Alarcón (UNLV de Estados Unidos)

- Fabiana Távara (Eastern Florida State College de Estados Unidos)

- Elizabeth Braithwaite (Trinity Valley CC de Estados Unidos)

- Jade Cuya (Jacksonville Dolphins de Estados Unidos)

- Alondra Villanueva (Seton Hall University de Estados Unidos)

- Yadhira Anchante (AO Thíras de Grecia)

- Camila Pérez (Circolo Sportivo Italiano)

- Antuanette Arteaga (Circolo Sportivo Italiano)

- Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano)

- Camila Pineda (Deportivo Soan)

- Xina Cortez (Deportivo Soan)

- Cristina Cuba (Regatas Lima)

- Kiara Montes (Regatas Lima)

- Rachell Hidalgo (Regatas Lima)

- Nicole Johansson (Regatas Lima)

- Ingrid Herrada (Olva Latino)

- Jeissy Chía (Rebaza Acosta)

- María José Rojas (Atlético Atenea)

- Saskya Silvano (Atlético Atenea)

- Thaisa McLeod (Atlético Atenea)

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