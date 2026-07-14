Perú Deportes

Gabi se perderá la fase final de la VNL Femenina 2026 por lesión: ¿podrá disputar el Campeonato Sudamericano con Brasil?

La estrella brasileña no podrá disputar la etapa decisiva de la Liga de Naciones, pero mantiene la mira en su próximo gran desafío. Gabi explicó cómo avanza su recuperación y reveló cuándo espera volver a vestir la camiseta de su selección

Guardar
Google icon
Gabi Guimaraes se perderá la fase final de la VNL Femenina 2026 por lesión.
Gabi Guimaraes se perderá la fase final de la VNL Femenina 2026 por lesión. Crédito: Patricy Albuquerque

La selección femenina de Brasil afrontará la fase decisiva de la Liga de Naciones de Vóley (VNL) 2026 sin su principal referente. La capitana Gabi Guimarães fue descartada para las finales del torneo debido a una lesión lumbar que la mantiene en proceso de recuperación, una ausencia que representa un duro golpe para uno de los equipos candidatos al título.

La Confederación Brasileña de Voleibol (CBV) confirmó que la atacante continuará con un plan específico de tratamiento y preparación física, por lo que no integrará la nómina que disputará la ronda eliminatoria en Macao, China. La decisión fue tomada de manera conjunta entre el cuerpo técnico y el departamento médico, con el objetivo de evitar una recaída y priorizar su regreso en óptimas condiciones para los próximos desafíos de la temporada.

PUBLICIDAD

Aunque no podrá ayudar a Brasil en la lucha por el título de la VNL, la propia Gabi transmitió tranquilidad a los aficionados al revelar que su recuperación avanza de forma favorable. A través de un video publicado en sus redes sociales, la jugadora explicó que el gran objetivo es volver para el Campeonato Sudamericano, certamen que se disputará en Río de Janeiro y que otorgará plazas para el Mundial y los Juegos Olímpicos.

“Lamentablemente, este año no podré disputar la fase final de la Liga de Naciones, ni el resto de la competencia. Mi recuperación avanza muy bien. Me siento bien y me estoy preparando para regresar en las mejores condiciones para el Campeonato Sudamericano, que se jugará en Río de Janeiro. Es un torneo muy importante para nosotros porque otorga la clasificación a los Juegos Olímpicos”, expresó la capitana brasileña.

PUBLICIDAD

El cuadro hacia el título de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026.
El cuadro hacia el título de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026. Crédito: Volleyball World

La atacante también contó que ya comenzó una nueva etapa de su rehabilitación y agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido desde que quedó al margen del torneo.

“Estoy atravesando una etapa importante de mi recuperación. Ya comencé a realizar ejercicios en la piscina, sesiones de pilates y también entrenamiento con pesas. Muchas personas me han escrito preocupadas y preguntando cómo estoy. Lo primero que quiero hacer es agradecerles por todo ese cariño. Pero, en realidad, necesitaba un poco más de tiempo para recuperarme”, comentó.

¿Qué lesión tiene Gabi?

La propia voleibolista explicó que la decisión de detenerse responde a las molestias en la zona baja de la espalda y al desgaste acumulado tras varios años compitiendo al máximo nivel, tanto con la selección brasileña como en el voleibol europeo. Según señaló, su cuerpo ya venía dando señales y necesitaba una pausa para recuperarse por completo.

El cuerpo médico de la CBV respaldó la decisión y optó por un proceso de recuperación gradual. Aunque Gabi evoluciona favorablemente y ya retomó trabajos físicos, todavía no está lista para afrontar una competencia de alta exigencia como la fase final de la VNL.

Gabi Guimaraes es la líder y capitana de la selección de vóley de Brasil.
Gabi Guimaraes es la líder y capitana de la selección de vóley de Brasil. Crédito: Vitória Antunes

Brasil afrontará un duro reto sin su capitana

La ausencia de Gabi supone un desafío importante para el entrenador José Roberto Guimarães, quien deberá afrontar los cuartos de final sin la jugadora que lidera el ataque y ejerce como capitana del equipo. A ello se suma la baja de la central Júlia Kudiess, quien también quedó fuera del torneo tras sufrir una grave lesión de rodilla.

Pese a estas sensibles pérdidas, Brasil mantiene la base del plantel que completó una destacada fase preliminar y buscará avanzar en las finales de la VNL. El combinado brasileño enfrentará a Japón en los cuartos de final con la misión de seguir en carrera por el título.

Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en la recuperación de Gabi. Si continúa evolucionando de acuerdo con lo previsto, la estrella brasileña podría reaparecer en el Campeonato Sudamericano, una competencia clave para las aspiraciones olímpicas de Brasil y el torneo que la propia jugadora ha señalado como su gran objetivo para regresar a las canchas.

Temas Relacionados

Gabi GuimaraesVNL FemeninaVNLLiga de Naciones de Vóleyperu-deportes

Más Noticias

José Ochoa vuelve al octágono con el Top 15 del peso mosca en el horizonte: desafiará a Charles Johnson en el UFC 330

El peleador peruano asume un nuevo desafío en la promotora de MMA más importante del mundo. De vencer al estadounidense, se convertiría en el segundo peruano en ser rankeado

José Ochoa vuelve al octágono con el Top 15 del peso mosca en el horizonte: desafiará a Charles Johnson en el UFC 330

Estos son los jugadores sancionados que quedaron fuera del arranque del Clausura de la Liga 1 2026

La primera fecha del segundo torneo, prevista para el viernes 17 de julio, se jugará con ocho inhabilitados por castigos disciplinarios pendientes del certamen anterior

Estos son los jugadores sancionados que quedaron fuera del arranque del Clausura de la Liga 1 2026

Juan Manuel Requena aterrizó en Lima: será el cuarto refuerzo de Universitario para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El mediocampista de 27 años llegó con tres horas de retraso respecto al horario previsto, superó los exámenes físicos y estampó su firma por dos temporadas con el club merengue, que debuta el sábado ante ADT en Tarma

Juan Manuel Requena aterrizó en Lima: será el cuarto refuerzo de Universitario para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Resultado del Mundial 2026 HOY, martes 14 de julio EN VIVO: España eliminó a Francia y clasificó a la final

Con un cuadro ‘galo’ irreconocible, los españoles aprovecharon las que tuvieron y lograron el tan ansiado pase a la final de la Copa del Mundo. Conoce todos los detalles

Resultado del Mundial 2026 HOY, martes 14 de julio EN VIVO: España eliminó a Francia y clasificó a la final

A qué hora juega Argentina vs Inglaterra en Perú: partido por semifinales del Mundial 2026

Los ‘abicelestes’ buscarán meterse en la final frente a la contundente escuadra inglesa que también tiene el mismo objetivo. Conoce los horarios del emocionante cotejo

A qué hora juega Argentina vs Inglaterra en Perú: partido por semifinales del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “Considere las rutas para la libertad del presidente Castillo dentro del marco constitucional”

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “Considere las rutas para la libertad del presidente Castillo dentro del marco constitucional”

Informe del JNE propone aceptar la declinación de Rafael López Aliaga al Senado y convocar a su accesitario

Dos denuncias, dos jóvenes, el mismo patrón: el acoso sexual que acorrala al exministro de Trabajo Freddy Solano

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Sorteo de miembros de mesa será el 24 de julio

Abogado que gestionó el informe de la ONU a favor de Pedro Castillo estuvo preso más de 11 años por terrorismo

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez le habría advertido a Ethel Pozo sobre Janet Barboza y Edson Dávila: “No son tus amigos”

Christian Domínguez le habría advertido a Ethel Pozo sobre Janet Barboza y Edson Dávila: “No son tus amigos”

El dardo de iOA a Laura Spoya en YouTube: “Huv...a la gente que sale, toma, maneja y choca”

Magaly Medina y Ethel Pozo por primera vez frente a frente: la historia de rivalidades y enfrentamientos públicos que anteceden el encuentro

Hugo García emociona al mostrar a Koa con la ropa que su mamá guardó desde el día en que él nació

‘La Bella Luz’ tendrá su propia miniserie por América Televisión: Michelle Alexander mostrará lo que no se vio detrás de la orquesta

DEPORTES

Resultado del Mundial 2026 HOY, martes 14 de julio EN VIVO: España eliminó a Francia y clasificó a la final

Resultado del Mundial 2026 HOY, martes 14 de julio EN VIVO: España eliminó a Francia y clasificó a la final

A qué hora juega Argentina vs Inglaterra en Perú: partido por semifinales del Mundial 2026

Programación de la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: partidos, horarios y canales TV

Horacio Melgarejo contesta con rotundidad a Roberto Mosquera: “Nació en Colombia, él es extranjero por más que se haga el peruano”

Fernando Cabada respondió si Pablo Guede se va de Alianza Lima y opinó sobre el interés de Paolo Guerrero por comprar acreencias