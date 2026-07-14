Gabi se perderá la fase final de la VNL Femenina 2026 por lesión: ¿podrá disputar el Campeonato Sudamericano con Brasil?

Gabi Guimaraes se perderá la fase final de la VNL Femenina 2026 por lesión. Crédito: Patricy Albuquerque

La selección femenina de Brasil afrontará la fase decisiva de la Liga de Naciones de Vóley (VNL) 2026 sin su principal referente. La capitana Gabi Guimarães fue descartada para las finales del torneo debido a una lesión lumbar que la mantiene en proceso de recuperación, una ausencia que representa un duro golpe para uno de los equipos candidatos al título.

La Confederación Brasileña de Voleibol (CBV) confirmó que la atacante continuará con un plan específico de tratamiento y preparación física, por lo que no integrará la nómina que disputará la ronda eliminatoria en Macao, China. La decisión fue tomada de manera conjunta entre el cuerpo técnico y el departamento médico, con el objetivo de evitar una recaída y priorizar su regreso en óptimas condiciones para los próximos desafíos de la temporada.

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Aunque no podrá ayudar a Brasil en la lucha por el título de la VNL, la propia Gabi transmitió tranquilidad a los aficionados al revelar que su recuperación avanza de forma favorable. A través de un video publicado en sus redes sociales, la jugadora explicó que el gran objetivo es volver para el Campeonato Sudamericano, certamen que se disputará en Río de Janeiro y que otorgará plazas para el Mundial y los Juegos Olímpicos.

“Lamentablemente, este año no podré disputar la fase final de la Liga de Naciones, ni el resto de la competencia. Mi recuperación avanza muy bien. Me siento bien y me estoy preparando para regresar en las mejores condiciones para el Campeonato Sudamericano, que se jugará en Río de Janeiro. Es un torneo muy importante para nosotros porque otorga la clasificación a los Juegos Olímpicos”, expresó la capitana brasileña.

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El cuadro hacia el título de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026. Crédito: Volleyball World

La atacante también contó que ya comenzó una nueva etapa de su rehabilitación y agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido desde que quedó al margen del torneo.

“Estoy atravesando una etapa importante de mi recuperación. Ya comencé a realizar ejercicios en la piscina, sesiones de pilates y también entrenamiento con pesas. Muchas personas me han escrito preocupadas y preguntando cómo estoy. Lo primero que quiero hacer es agradecerles por todo ese cariño. Pero, en realidad, necesitaba un poco más de tiempo para recuperarme”, comentó.

¿Qué lesión tiene Gabi?

La propia voleibolista explicó que la decisión de detenerse responde a las molestias en la zona baja de la espalda y al desgaste acumulado tras varios años compitiendo al máximo nivel, tanto con la selección brasileña como en el voleibol europeo. Según señaló, su cuerpo ya venía dando señales y necesitaba una pausa para recuperarse por completo.

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El cuerpo médico de la CBV respaldó la decisión y optó por un proceso de recuperación gradual. Aunque Gabi evoluciona favorablemente y ya retomó trabajos físicos, todavía no está lista para afrontar una competencia de alta exigencia como la fase final de la VNL.

Gabi Guimaraes es la líder y capitana de la selección de vóley de Brasil. Crédito: Vitória Antunes

Brasil afrontará un duro reto sin su capitana

La ausencia de Gabi supone un desafío importante para el entrenador José Roberto Guimarães, quien deberá afrontar los cuartos de final sin la jugadora que lidera el ataque y ejerce como capitana del equipo. A ello se suma la baja de la central Júlia Kudiess, quien también quedó fuera del torneo tras sufrir una grave lesión de rodilla.

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Pese a estas sensibles pérdidas, Brasil mantiene la base del plantel que completó una destacada fase preliminar y buscará avanzar en las finales de la VNL. El combinado brasileño enfrentará a Japón en los cuartos de final con la misión de seguir en carrera por el título.

Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en la recuperación de Gabi. Si continúa evolucionando de acuerdo con lo previsto, la estrella brasileña podría reaparecer en el Campeonato Sudamericano, una competencia clave para las aspiraciones olímpicas de Brasil y el torneo que la propia jugadora ha señalado como su gran objetivo para regresar a las canchas.

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