Matteo Tassara, el joven portero peruano que busca ganarse un sitio en el Virtus Entella de la Serie B

Todo hace indicar que la Serie B contará con un futbolista peruano de enorme proyección. Dentro de las filas del Virtus Entella acaba de hacer su aparición el portero Matteo Tassara, quien ha dado un paso demasiado importante al desmarcarse de la categoría Primavera para estacionarse con el plantel principal.
Para el nuevo periodo 2026/27, el entrenador Andrea Chiapella ha dado a conocer a su nueva estructura, con la que dará inicio los trabajos de pretemporada con miras a la Lega B, donde el objetivo prioritario será evitar, a toda costa, caer en la zona de descenso hacia la división de bronce de Italia.
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Dentro de la lista de 30 futbolistas citados aparece el nombre de Matteo Tassara, que con solo 17 años ha entrado en la consideración del comando técnico. El peruano, ahora, deberá demostrar sus condiciones en el retiro de verano en Tavarone para así posicionarse como un efectivo futurible en la portería.
La competencia, eso sí, no será nada sencilla para el prometedor guardameta. Por delante tiene a Simone Colombi, Federico Del Frate y Edoardo Torrielli. Los dos primeros destacan por su largo recorrido en el balompié italiano, mientras que el otro ha dado inicio a su carrera. Así las cosas, Tassara apuntará a ese tercer escalafón durante la pretemporada, que iniciará el 14 de julio hasta finales de mes.
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Promovido para supervisión
Que Matteo Tassara haya sido incluido en la configuración central del Virtus Entella responde a una medida de seguimiento. Infobae Perú ha podido conocer que el CT de Chiapella considera al joven seleccionado peruano como un “jugador de buenas perspectivas”, lo que ha motivado que lo citen junto a los demás puntuales ‘biancocelesti’.
En el campamento de entrenamiento de pretemporada se evaluará el desempeño, progresión y estado de momento de Tassara, pensando en un movimiento determinante antes del arranque del nuevo curso. De tal manera que, por ahora, el arquero no ha sido promovido al 100%, pero está dando claras muestras de un alza sustancial que tarde o temprano lo ubicarán en la estructura principal.
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Al ser Virtus Entella un club modesto y pequeño, su principal y mayor fuente de activos deportivos es la cantera, donde han surgido varios futbolistas que no solo han logrado asentarse en Chiavari, también han sido capaces de llegar a las máximas categorías del fútbol italiano con rendimientos plausibles.
Así las cosas, existe mucha esperanza en que el peruano Tassara sea uno de esos tantos talentos que se hicieron en la entidad ‘diavoli neri’ y que pueda seguir creciendo, sin importar el nivel, hasta instalarse con el equipo de la Serie B.
Tassara, internacionalidad definida
La alternancia de Matteo Tassara entre la U17 y la U20 del Virtus Entella captó la atención de Perú para futuras competencias oficiales. La FPF observó su desempeño en ambas categorías.
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La ascendencia peruana de Tassara, junto a su predisposición para sumarse a la bicolor, facilitó su convocatoria para el Campeonato Sudamericano U17. Las gestiones se agilizaron ante la voluntad del futbolista.
Tassara se destaca por su gran estatura, cualidad que le otorga una mayor capacidad de intervención bajo los tres palos. Su físico ha sido un factor determinante en su perfil como arquero.
En paralelo, Matteo ha iniciado un proceso de mejora en su juego con los pies. Este trabajo busca aportar mayor fluidez al ritmo de fútbol de la selección peruana en cada salida desde el fondo.
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