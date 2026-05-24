La felicidad de Paolo Guerrero tras conquistar su primer trofeo con Alianza Lima: “Fuimos campeones con justicia”

El delantero Paolo Guerrero comparte su emoción tras coronarse campeón del Torneo Apertura con Alianza Lima. El 'Depredador' habla sobre la solidez del equipo, el sueño cumplido de ganar con el club de sus amores y el objetivo de seguir trabajando para el Clausura.

Alianza Lima venció 3-0 a Los Chankas con goles de Eryc Castillo, Jairo Vélez y Renzo Garcés, y se consagró ganador del Torneo Apertura 2026. Durante los festejos en el estadio Alejandro Villanueva, Paolo Guerrero ofreció declaraciones.

Guerrero abrió su declaración resaltando el desempeño del equipo en la primera fase de la Liga 1. “Merecimos este logro. Hicimos una apertura muy sólida, esa es la palabra. El equipo respondió muy bien en todos los campos donde jugamos, especialmente en la altura. Fuimos contundentes tanto fuera de casa como de local. Fuimos campeones de la apertura con justicia”.

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El delantero pidió cautela y recordó que el objetivo principal aún está pendiente: el título nacional. “Esto no ha terminado. Es un momento para disfrutar, pero no podemos olvidar que falta el Clausura. El equipo debe mantener la misma mentalidad y humildad, seguir trabajando con dedicación para poder levantar la copa al final del año. Ese es el mensaje”.

A sus 42 años, Guerrero describió lo que significa ganar su primer trofeo profesional con Alianza Lima. “Levantar títulos con el club más importante del Perú, el club de mis amores donde nací, es una gran satisfacción. Hoy toca disfrutarlo, pero siempre recordando que falta la segunda parte, que será aún más exigente”.

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El capitán también señaló las claves del éxito en el Torneo Apertura. “Trabajamos día a día para esto. La fortaleza del grupo es la humildad y el trabajo, y debemos seguir por ese camino”.

Finalmente, dedicó el logro a quienes acompañan al equipo en todo momento. “Agradezco a los compañeros, a las familias que siempre están presentes y a la hinchada que nos apoya en las buenas y en las malas. Todo esto es para el aliancismo que siempre está ahí”.

Paolo Guerrero contribuyó a la consagración de Alianza Lima en el Torneo Apertura con cuatro goles. El delantero marcó frente a Sport Huancayo, Comerciantes Unidos, Melgar y Cusco FC.

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La felicidad de Paolo Guerrero tras conquistar su primer trofeo con Alianza Lima.

Los números de Alianza Lima en el Torneo Apertura

Alianza Lima se consolidó como el equipo más destacado del Torneo Apertura. Tras la eliminación en la Copa Libertadores y diversas dificultades extradeportivas, el equipo encontró estabilidad bajo la conducción de Pablo Guede.

En 16 fechas, Alianza sumó 12 victorias, tres empates y solo una derrota, alcanzando 39 puntos. Superó por seis unidades a su escolta, Los Chankas, y por 13 a su clásico rival, Universitario de Deportes.

El conjunto dirigido por Guede exhibió solidez defensiva, recibiendo solo siete goles, y eficacia ofensiva, con 29 tantos a favor. La diferencia de gol de +22 marcó una amplia superioridad sobre el resto de los participantes.

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Ahora, los ‘íntimos’ buscarán mantener su nivel en el Torneo Clausura. Si logran repetir su desempeño, podrán consagrarse campeones nacionales de manera directa, sin necesidad de disputar los playoffs, y dejar atrás una sequía de tres temporadas sin títulos.

El plantel completo de Alianza Lima recibe las medallas y el trofeo de campeón del Torneo Apertura 2026. Paolo Guerrero y Renzo Garcés lideran los festejos levantando el plato ante toda su hinchada.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima cerrará su participación en el Torneo Apertura con una visita a FC Cajamarca, el domingo 31 de mayo a las 15:00 (hora local) en el estadio Héroes de San Ramón.

El partido adquiere un matiz especial para la hinchada blanquiazul, ya que el equipo enfrentará a Hernán Barcos, referente histórico de Alianza, quien en la actualidad forma parte del conjunto recientemente ascendido.

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