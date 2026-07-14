Minsa suma la salud mental a la estrategia preventiva ante El Niño Costero

El Niño Costero presenta un aumento anormal de las temperaturas del mar en la costa peruana.

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la incorporación de la salud mental como eje estratégico en las acciones de prevención y respuesta frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

Esta medida marca un cambio en la gestión sanitaria nacional, pues por primera vez el bienestar emocional forma parte integral de la preparación ante emergencias climáticas.

La decisión fue comunicada luego de una reunión entre la Oficina General de Comunicaciones del Minsa, el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” (INSM “HD-HN”), la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) y el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú).

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El encuentro sirvió para definir lineamientos que permitan desarrollar campañas informativas orientadas a brindar información oportuna, combatir la desinformación y promover conductas de protección ante los riesgos asociados al Fenómeno El Niño.

Durante la sesión, especialistas del INSM “HD-HN” propusieron integrar mensajes de autocuidado emocional y fortalecimiento de la resiliencia comunitaria en las campañas públicas. “Los desastres y emergencias pueden incrementar el estrés, la ansiedad, la incertidumbre y otros problemas de salud mental, por lo que la información preventiva constituye una herramienta fundamental para proteger el bienestar integral de las personas”, señalaron los expertos del instituto.

El Minsa reafirmó su compromiso de articular una comunicación pública integral y transversal, en la que la salud mental no quede relegada ante los desafíos que impone el Fenómeno El Niño.

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“Desde el INSM ‘HD-HN’ se continuará brindando asistencia técnica para fortalecer campañas que promuevan no solo la protección de la salud física, sino también el cuidado de la salud mental de las familias y comunidades ante situaciones de emergencia”, precisó el ministerio.

Como se recuerda, este evento climatológico se caracteriza por un inusual aumento en la temperatura del mar frente a las costas de Perú y Ecuador, lo que provoca lluvias torrenciales y riesgos para la población.

Alerta por El Niño Costero continúa en Perú con riesgo de lluvias intensas en la costa norte. (Foto: Agencia Andina)

Inversión y gestión ante emergencias

El Gobierno de transición, presidido por José María Balcázar, ha destinado más de 4.200 millones de soles (1.231 millones de dólares) para la reducción y preparación ante el riesgo de desastres vinculados al Fenómeno El Niño.

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La Presidencia indicó que estos recursos permitirán financiar acciones preventivas y de respuesta en todo el país, como parte de una estrategia integral.

Hasta el 6 de julio, los tres niveles de gobierno habían ejecutado 1.350 millones de soles (395 millones de dólares), mientras que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) lleva adelante intervenciones por 1.171 millones de soles (343 millones de dólares).

La Presidencia recordó que actualmente 796 distritos de 22 departamentos han sido declarados en estado de emergencia ante el peligro de lluvias intensas y fenómenos asociados.

Las autoridades instaron a los gobiernos regionales y locales a acelerar la ejecución de los recursos disponibles y reforzar las medidas de prevención antes del inicio de la temporada de lluvias.

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El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advirtió que el actual episodio de El Niño Costero podría extenderse hasta el verano de 2027, con una magnitud fuerte entre junio y septiembre.