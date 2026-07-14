Ignacio Buse cederá terreno en el ranking ATP tras caer ante Stéfanos Tsitsipás en Gstaad: ¿hasta qué puesto descenderá?

Ignacio Buse cayó en primera ronda de Gstaad ante Stéfanos Tsitsipás. Crédito: Andina.

Ignacio Buse no pudo reeditar la campaña que lo catapultó en Gstaad hace un año. En su regreso al ATP 250 suizo, el tenista peruano fue eliminado en la primera ronda por Stefanos Tsitsipás, quien se impuso por 6-4 y 6-4 en una hora y 36 minutos de juego. Además de significar una rápida despedida del certamen, la derrota tendrá un impacto inmediato en el ranking ATP del peruano.

El duelo suponía un desafío especial para ambos. Apenas unas semanas atrás, Buse había sorprendido al griego en el ATP 250 de Mallorca, donde consiguió una de las victorias más resonantes de su carrera sobre césped. Esta vez, sin embargo, Tsitsipás encontró revancha sobre el polvo de ladrillo y mostró una versión mucho más sólida para quedarse con el triunfo.

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El encuentro estuvo marcado por las dificultades del peruano para sostener su servicio. Buse apenas registró un 47 % de primeros saques, una estadística que le impidió jugar con comodidad durante gran parte del compromiso. Esa irregularidad permitió que Tsitsipás generara constantes oportunidades de quiebre: dispuso de diez break points y logró concretar tres de ellos.

Ignacio Buse no pudo ante Stéfanos Tsitsipás en el ATP 250 de Gstaad. Crédito: VisualesIA ScribNews.

El ‘Colorado’ tuvo un breve momento de reacción en el segundo set, cuando consiguió romper el saque del ex número tres del mundo. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que el griego recuperó inmediatamente el quiebre y volvió a tomar el control del partido hasta cerrar el encuentro con autoridad.

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Por el contrario, Tsitsipás ofreció una actuación muy consistente desde el fondo de la cancha, redujo al mínimo los errores no forzados y concedió muy pocas opciones a su rival. Su experiencia terminó inclinando la balanza en un partido que siempre pareció tener bajo control.

Para Buse, el resultado supone un cierre prematuro en un torneo donde había escrito una de las páginas más importantes de su ascendente carrera. En la edición de 2025 alcanzó las semifinales, una actuación que representó su primera gran irrupción en el circuito ATP y que le permitió dar un salto significativo en la clasificación mundial.

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¿Cuántos puestos puede caer Ignacio Buse?

La eliminación en el debut tiene consecuencias directas en el ranking ATP. Al no poder igualar las semifinales alcanzadas el año pasado, Ignacio Buse perderá 101 puntos correspondientes a aquella destacada actuación en Gstaad.

Posición de Ignacio Buse en el ranking ATP virtual. Crédito: captura Live Tennis.

Con esa resta, el peruano desciende de manera provisional hasta el puesto 35 del mundo, dos posiciones por debajo de su ubicación anterior. Sin embargo, ese lugar todavía podría variar cuando finalicen los torneos de la semana.

Dependiendo de los resultados de otros jugadores que continúan en competencia, el ‘Colorado’ podría retroceder hasta el casillero 37 del escalafón mundial. Aunque no se trata de una caída pronunciada, sí representa un pequeño freno en el notable ascenso que ha protagonizado durante la presente temporada.

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Pese al revés, Buse continúa consolidado entre los mejores tenistas del circuito y sigue siendo uno de los jugadores con mayor proyección del tenis sudamericano. A sus 22 años, el peruano ya ha demostrado que puede competir de igual a igual frente a figuras de primer nivel, como ocurrió recientemente con su victoria sobre el propio Tsitsipás en Mallorca y con su histórica participación en Wimbledon donde consiguió su primera victoria en Grand Slam.

Ignacio Buse logró un sólido triunfo ante Emilio Nava en cuatro sets en Wimbledon. ESPN

El próximo desafío: Kitzbühel

El tenista peruano continúa su paso por el viejo continente y ya se prepara para su próximo gran reto: el ATP 250 de Kitzbühel. El torneo se disputará sobre arcilla en Austria, del 20 al 26 de julio de 2026, una cita clave donde la raqueta nacional buscará sumar puntos valiosos para seguir escalando en el ranking mundial.

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El calendario le presenta al peruano un escenario ideal en su superficie predilecta. A sus 22 años y con un crecimiento sostenido en el circuito profesional, Buse se consolida como una de las promesas con mayor proyección de la región de cara al tramo final de la temporada.