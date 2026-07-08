Michael Hoyos reveló por qué no fichó por Universitario y aclaró polémica declaración: “Por algo estoy en Sporting Cristal”

El delantero argentino fue presentado de manera oficial por Sporting Cristal. (Cristal TV)

Sporting Cristal ha comenzado a mover el mercado de pases con decisión de cara al Torneo Clausura. El club oficializó la llegada de Michael Hoyos, delantero de 34 años, quien arriba en condición de libre tras finalizar su contrato con Newell’s Old Boys.

La incorporación del atacante argentino-estadounidense responde a la necesidad de reforzar la ofensiva, especialmente ante la inminente salida del brasileño Felipe Vizeu. El club ‘celeste’ apuesta así por la experiencia y el recorrido internacional de Hoyos para afrontar la exigente segunda mitad de la temporada.

El nombre del nuevo refuerzo ya era conocido en el fútbol peruano por una polémica previa. A comienzos de 2026, su fichaje con Universitario de Deportes no se concretó y el propio jugador desestimó públicamente la posibilidad de jugar en el país. En declaraciones a la prensa, fue contundente: “No voy a ir a Perú, si eso quieren saber, no voy a Perú. Eso es lo único”, palabras que generaron debate y vincularon su negativa a un rechazo al fútbol local.

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Michael Hoyos fue presentado como refuerzo de Sporting Cristal.

¿Por qué Michael Hoyos no llegó a Universitario?

Michael Hoyos despertó el interés de Universitario de Deportes a inicios de temporada, y pese a que se informó que estaba cerca, no se concretó su llegada. El delantero argentino confesó el motivo por el que no se puso la camiseta de la ‘U’.

“Creo que a principios de año o fines del último año pasado sí estaba muy cerca de llegar a Perú, pero la verdad es que al final no se terminó dando, pero no por una decisión personal. Al final no se terminó dando, no por cuestiones personales, sino por otra gente, y bueno, no se dio. Y por algo es, ¿no? Yo creo que por algo fue”, apuntó el jugador de 34 años en conferencia de prensa.

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Además, precisó por qué decidió fichar por los ‘cerveceros’: “Hoy estoy acá, en Sporting Cristal. La verdad es que es un placer poder estar en este, en esta institución tan grande, donde es un privilegio poder compartir con todos mis compañeros y representar a esta camiseta, este escudo para poder llevarlo a lo más alto, que es un desafío grandísimo, importante para todos nosotros, y creo que se ha incorporado muy bien con la base que venía estando y creo que el equipo se está armando y está trabajando para conseguir los objetivos”, añadió.

Sporting Cristal confirmó el fichaje de Michael Hoyos con indirecta a Universitario. - créditos: Sporting Cristal

“No voy a ir a Perú”

Durante su presentación, Michael Hoyos aprovechó para aclarar sobre su polémica declaración “No voy a ir a Perú” que desató muchas críticas. El delantero argentino aseguró fue un malentendido y detalló la verdadera intención de sus palabras.

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“Capaz en ese momento se vieron que yo no quise venir a Perú, pero no fue así, sino que tenía un viaje; habíamos terminado de jugar el último partido del campeonato y me quedé saludando a mis compañeros porque ya me iba del club. Entonces, me quedé saludando a mis compañeros, utileros, gente querida del club, y mis compañeros argentinos estaban yendo para el aeropuerto y me estaban esperando en el taxi para poder llegar al vuelo porque lo perdíamos. Entonces, sabía con todo esto lo que se venía hablando y que todos los periodistas en Ecuador me estaban diciendo: “Te vas a Perú, te vas a Perú”. Entonces, mi respuesta rápida fue: “No me voy a Perú”. Eso fue lo que se tomó de esa manera y se vio así, pero no es que no quería venir a Perú“, declaró.