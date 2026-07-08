Michael Hoyos reveló por qué no fichó por Universitario y aclaró polémica declaración: “Por algo estoy en Sporting Cristal”

Sporting Cristal ha comenzado a mover el mercado de pases con decisión de cara al Torneo Clausura. El club oficializó la llegada de Michael Hoyos, delantero de 34 años, quien arriba en condición de libre tras finalizar su contrato con Newell’s Old Boys.
La incorporación del atacante argentino-estadounidense responde a la necesidad de reforzar la ofensiva, especialmente ante la inminente salida del brasileño Felipe Vizeu. El club ‘celeste’ apuesta así por la experiencia y el recorrido internacional de Hoyos para afrontar la exigente segunda mitad de la temporada.
El nombre del nuevo refuerzo ya era conocido en el fútbol peruano por una polémica previa. A comienzos de 2026, su fichaje con Universitario de Deportes no se concretó y el propio jugador desestimó públicamente la posibilidad de jugar en el país. En declaraciones a la prensa, fue contundente: “No voy a ir a Perú, si eso quieren saber, no voy a Perú. Eso es lo único”, palabras que generaron debate y vincularon su negativa a un rechazo al fútbol local.
PUBLICIDAD
¿Por qué Michael Hoyos no llegó a Universitario?
Michael Hoyos despertó el interés de Universitario de Deportes a inicios de temporada, y pese a que se informó que estaba cerca, no se concretó su llegada. El delantero argentino confesó el motivo por el que no se puso la camiseta de la ‘U’.
“Creo que a principios de año o fines del último año pasado sí estaba muy cerca de llegar a Perú, pero la verdad es que al final no se terminó dando, pero no por una decisión personal. Al final no se terminó dando, no por cuestiones personales, sino por otra gente, y bueno, no se dio. Y por algo es, ¿no? Yo creo que por algo fue”, apuntó el jugador de 34 años en conferencia de prensa.
PUBLICIDAD
Además, precisó por qué decidió fichar por los ‘cerveceros’: “Hoy estoy acá, en Sporting Cristal. La verdad es que es un placer poder estar en este, en esta institución tan grande, donde es un privilegio poder compartir con todos mis compañeros y representar a esta camiseta, este escudo para poder llevarlo a lo más alto, que es un desafío grandísimo, importante para todos nosotros, y creo que se ha incorporado muy bien con la base que venía estando y creo que el equipo se está armando y está trabajando para conseguir los objetivos”, añadió.
“No voy a ir a Perú”
Durante su presentación, Michael Hoyos aprovechó para aclarar sobre su polémica declaración “No voy a ir a Perú” que desató muchas críticas. El delantero argentino aseguró fue un malentendido y detalló la verdadera intención de sus palabras.
PUBLICIDAD
“Capaz en ese momento se vieron que yo no quise venir a Perú, pero no fue así, sino que tenía un viaje; habíamos terminado de jugar el último partido del campeonato y me quedé saludando a mis compañeros porque ya me iba del club. Entonces, me quedé saludando a mis compañeros, utileros, gente querida del club, y mis compañeros argentinos estaban yendo para el aeropuerto y me estaban esperando en el taxi para poder llegar al vuelo porque lo perdíamos. Entonces, sabía con todo esto lo que se venía hablando y que todos los periodistas en Ecuador me estaban diciendo: “Te vas a Perú, te vas a Perú”. Entonces, mi respuesta rápida fue: “No me voy a Perú”. Eso fue lo que se tomó de esa manera y se vio así, pero no es que no quería venir a Perú“, declaró.
Más Noticias
Sporting Cristal presentó reclamo por polémica celebración de Pierina Núñez previo a la final ante Universitario por Liga Femenina 2026
El club ‘celeste’ denunció la celebración realizada por la delantera peruana durante la semifinal vuelta ante Alianza Lima. ¿Será castigada en la definición por el Torneo Apertura?
Entradas del Universitario vs Sporting Cristal: precios y cómo comprar para la final ida de la Liga Femenina 2026
‘Cremas’ y ‘celestes’ se medirán en el primer partido de la final, que se jugará en el estadio Alberto Gallardo. Conoce cómo adquirir tu boleto para este esperado duelo
Selección peruana de vóley sentado ganó medalla de plata en los Parasuramericanos Valledupar 2026 tras gran campaña
El equipo nacional llegó hasta la definición por el oro y, pese a la derrota frente a Brasil, se subió al podio continental con una presea plateada que marca un importante logro para el deporte adaptado nacional
Alianza Lima vs Deportivo Cali: día, hora y canal TV confirmado del amistoso en Matute con Pedro Gallese
El equipo ‘íntimo’ se presentará ante su hinchada cuando reciba al conjunto colombiano, donde milita el arquero de la selección peruana. Entérate de los detalles de este compromiso
“Llegaba a la casa y no tenía a quién abrazar”: las lágrimas y sacrificios de las voleibolistas sub 17 que dejaron su hogar por el Perú
La mayoría de jugadoras de la categoría son de provincia y se mudaron a Lima para entrenar en la Videna y luchar por un lugar en el Mundial. Kiara Lazo y Fernanda Pinto contaron el duro proceso que enfrentaron lejos de sus familias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD