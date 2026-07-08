Muerte inusual de lobos marinos en áreas protegidas de Ica activa medidas de vigilancia del Sernanp

La presencia de varios lobos marinos muertos en zonas protegidas de la región Ica generó la activación de medidas de vigilancia y monitoreo por parte de las autoridades ambientales. Los hallazgos ocurrieron en espacios donde estas especies cumplen un papel importante dentro del ecosistema marino peruano.
Ante esta situación, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) puso en marcha sus protocolos de seguimiento para evaluar las condiciones en las que fueron encontrados los ejemplares y recopilar información que permita identificar las causas de esta mortalidad inusual.
El Ministerio del Ambiente (Minam) informó que los trabajos se desarrollan en coordinación con otras entidades del Estado, mientras se realizan las evaluaciones sanitarias y de campo correspondientes. Las autoridades recomendaron a la población evitar el contacto con animales marinos muertos o con signos de enfermedad para prevenir riesgos.
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Sernanp activa protocolos de vigilancia y monitoreo tras muerte de lobos marinos
El Sernanp activó los protocolos de vigilancia y monitoreo luego del reporte de una muerte inusual de lobos marinos en dos áreas naturales protegidas de la región Ica. El objetivo de estas acciones es obtener información que ayude a determinar las causas de los fallecimientos y definir las medidas de respuesta necesarias.
Personal especializado de la institución realiza labores de verificación y evaluación en campo para analizar las condiciones de los lugares donde fueron encontrados los animales. Estas acciones permitirán recopilar datos sobre el estado de los ejemplares y otros factores que puedan estar relacionados con el evento.
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El Minam señaló que el Sernanp mantiene una comunicación constante sobre los hallazgos y coordina con organismos especializados para desarrollar los estudios correspondientes. Entre las entidades involucradas se encuentran el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Ministerio de Salud (Minsa).
Estas instituciones participarán en las evaluaciones sanitarias y diagnósticos necesarios para identificar el origen de la mortalidad registrada y establecer las acciones que correspondan.
Zonas afectadas: islas Chincha y San Gallán en Ica son evaluadas por especialistas
Los reportes de lobos marinos muertos corresponden a dos sectores protegidos de la región Ica. Uno de ellos son las islas Chincha, ubicadas dentro de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, un espacio destinado a la conservación de especies marinas y aves guaneras.
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El segundo punto identificado es la isla San Gallán, ubicada en la Reserva Nacional de Paracas, área natural protegida que alberga una importante biodiversidad marina y costera.
En ambas zonas, los equipos del Sernanp desarrollan inspecciones para conocer las características de los hallazgos y reunir información técnica que permita esclarecer las causas de la muerte de los ejemplares.
Las autoridades ambientales indicaron que los resultados de las evaluaciones serán comunicados conforme avancen las investigaciones. Mientras tanto, continúan las labores de monitoreo para conocer si aparecen nuevos casos en estas áreas protegidas.
Minam recomienda evitar contacto con animales marinos muertos o enfermos
Como medida preventiva, el Ministerio del Ambiente pidió a la ciudadanía no acercarse, manipular ni trasladar animales marinos muertos o enfermos que puedan encontrarse en playas u otras zonas costeras.
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La recomendación busca evitar posibles riesgos para la salud pública y proteger la fauna silvestre mientras las autoridades realizan las evaluaciones necesarias para determinar las causas del evento registrado en Ica.
El Minam también exhortó a la población a informar de inmediato a las autoridades competentes sobre cualquier hallazgo de ejemplares en estas condiciones. De esta manera, los especialistas podrán intervenir oportunamente y continuar con el seguimiento de la situación.
Las entidades involucradas mantendrán la vigilancia en las áreas naturales protegidas y comunicarán los avances de las investigaciones relacionadas con la muerte inusual de lobos marinos en las costas de Ica.
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