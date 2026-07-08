Corte de agua para este 10 de julio: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal señaló que la suspensión del agua se efectuará de manera escalonada, por lo que el impacto dependerá del horario y del sector considerado en la programación (Andina)

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que para este viernes 10 de julio tiene programado una interrupción temporal del abastecimiento de agua en distintos sectores de Lima Metropolitana como parte de labores de mantenimiento programadas en su sistema.

La empresa detalló que las intervenciones incluyen la limpieza de reservorios y el reemplazo de grifos contra incendio, con el propósito de optimizar el funcionamiento de la red de distribución y asegurar la calidad del servicio. Asimismo, precisó que la restricción se ejecutará de manera diferenciada, según el distrito, el sector y el horario establecido en el cronograma oficial.

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¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

APV El Sauce

A. H. Antiguo Cerro Los Sauces

A. H. El Sauce

A. H. Virgen de Las Mercedes

A. H. Pueblo Libre

Pueblo Libre Ampliac.

Cementerio El Sauce

Asoc. El Sauce II

Urb. Los Jardines de San Vicente

PI Jardines de Santa Clarita

Sector Los Jardines de CELIMA

A. H. El Paraíso

Agru. Las Lomas del Sauce

Hora: 8 a. m. - 11:55 p. m.

El Paríso del Sauce

Asoc. de Pobladores El Paraíso de Jicamarca

Hora: 8 a. m. - 7 p. m.

El corte está programado para este 10 de julio - Créditos: Magnific.

Ate

A. H. Huaycán zona J

UCV 152A-152B-153-153B

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Lurín

P. J. Julio César Tello

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Comas

Urb. El Carabayllo

Cuadrante: Av. Túpac Amaru, av. El Maestro Peruano y av. Metropolitana

Hora: 8 a. m. - 12 p. m.

Lurigancho

A. H. Alto Huampaní

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Las autoridades recomendaron a los vecinos de Lima mantenerse atentos a los avisos oficiales y adoptar medidas preventivas en el hogar para reducir el consumo de agua (Magnific)

Consejos para ahorrar el agua en casa

Cierra el caño mientras te cepillas los dientes, te enjabonas las manos o lavas los platos.

Repara de inmediato cualquier fuga en grifos, tuberías o sanitarios para evitar el desperdicio.

Toma duchas cortas en lugar de llenar la tina para reducir el consumo diario.

Utiliza una cubeta para lavar el auto en vez de emplear una manguera de forma continua.

Reutiliza el agua del lavado de frutas o verduras para regar plantas o limpiar pisos.

Lava la ropa con la carga completa de la lavadora para optimizar el uso del recurso.

Riega jardines y plantas durante las primeras horas de la mañana o al atardecer para disminuir la evaporación.

Instala dispositivos ahorradores de agua en duchas, grifos e inodoros.

Evita descongelar alimentos bajo el chorro de agua; utiliza el refrigerador o un recipiente.

Barre patios y veredas en lugar de usar una manguera para limpiarlos.

Revisa periódicamente el medidor para detectar posibles fugas ocultas.

Almacena agua con anticipación cuando Sedapal anuncie cortes programados y úsala de manera responsable durante la interrupción del servicio.

Funciones de Sedapal

Brinda los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de Lima Metropolitana y el Callao.

Capta, trata y distribuye agua potable para abastecer a hogares, comercios, industrias e instituciones públicas.

Recolecta, transporta y trata las aguas residuales antes de su disposición final o reutilización.

Ejecuta el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de agua y desagüe para garantizar su funcionamiento.

Realiza la limpieza y desinfección de reservorios con el fin de preservar la calidad del agua distribuida.

Atiende emergencias relacionadas con fugas, roturas de tuberías, atoros y otras incidencias en la infraestructura sanitaria.

Desarrolla proyectos de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua y alcantarillado para ampliar la cobertura del servicio.

Supervisa la calidad del agua mediante controles y análisis que verifican el cumplimiento de los estándares sanitarios.

Promueve el uso responsable del recurso hídrico mediante campañas de educación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

Administra la facturación, cobranza y atención al cliente, además de gestionar solicitudes, reclamos y trámites vinculados al servicio.