Descubre la única réplica de Machu Picchu en Lima: ¿Dónde se ubica exactamente y cuánto cuesta para verla?

Lima alberga en el Parque de las Leyendas la única réplica de Machu Picchu en Perú para acercar la ciudadela inca a los visitantes sin salir de la capital. (Andina)

La ciudad de Lima alberga la única réplica de Machu Picchu en Perú, una iniciativa ubicada en el Parque de las Leyendas que permite a los visitantes experimentar la majestuosidad de la ciudadela inca sin salir de la capital.

Esta atracción, instalada en la sede de San Miguel, se ha consolidado como un punto de interés para quienes desean conocer la arquitectura y el entorno del icónico santuario histórico sin tener que viajar hasta Cusco.

El Parque de las Leyendas, popular zoológico de la capital, ofrece a sus visitantes la posibilidad de admirar una réplica de Machu Picchu de aproximadamente 10 metros de alto, alojada en la zona Costa.

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La réplica de Machu Picchu en la sede San Miguel del Parque de las Leyendas mide cerca de 10 metros de alto y está ubicada en la Laguna Recreativa de la zona Costa. (Andina)

El espacio elegido para esta representación se encuentra en la Laguna Recreativa, dentro de una cueva a la que solo se puede acceder a través de botes a motor o a pedal. Las tarifas para este recorrido acuático son de S/6 para los botes a motor y S/12 para los botes a pedal, de acuerdo con la información proporcionada por el propio parque.

Durante el trayecto, los visitantes disfrutan de un entorno ambientado con música andina, lo que contribuye a crear una experiencia inmersiva en la cultura incaica. Esta iniciativa busca acercar uno de los patrimonios más emblemáticos del país a quienes, por diversas razones, no pueden desplazarse hasta la región andina.

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Tarifas y acceso

El acceso al Parque de las Leyendas tiene un costo de S/20 para adultos, S/10 para niños de 3 a 12 años y S/4 para adultos mayores. Además, las personas con discapacidad pueden ingresar de manera gratuita junto a un acompañante al presentar su carné del Conadis. El parque abre sus puertas todos los días del año, incluidos domingos y feriados, en el horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

El parque, conocido por su rica biodiversidad, alberga diversas áreas temáticas que permiten a los visitantes explorar la riqueza natural y cultural del Perú.

De acuerdo con el Parque de las Leyendas, la compra de las entradas contribuye directamente a la alimentación, cuidado y atención veterinaria de más de 3,500 animales que residen en las sedes del parque.

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Entre estos ejemplares se encuentran animales rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre, lo que resalta el compromiso de la institución con la conservación y el bienestar animal.

Espacio en renovación

En paralelo a la réplica de Machu Picchu, el Parque de las Leyendas avanza en la preparación de un área renovada que recibirá a dos elefantes africanos, una incorporación relevante para la colección zoológica limeña tras más de veinte años sin estos animales.

Según el recinto, los elefantes llegarán desde Puebla, México, como parte de un programa internacional de conservación.

elefante - Parque de las Leyendas

La administración del parque indicó que el nuevo recinto se encuentra en la zona internacional, con una extensión superior a la de décadas pasadas. El área destinada alcanza aproximadamente siete mil metros cuadrados, y las obras incluyen adecuaciones para cumplir con los estándares actuales de manejo y bienestar animal, así como medidas de seguridad que eviten la interacción directa entre visitantes y animales.

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Programa internacional

Los especialistas del Parque de las Leyendas puntualizaron que los dos elefantes africanos formaron parte de una operación internacional para evitar su sacrificio, tras haber sido rescatados en África por la organización África Safari. El traslado responde a estrategias que buscan garantizar condiciones adecuadas para la permanencia de la especie bajo cuidado humano y fortalecer los programas educativos dirigidos al público.

La historia de los elefantes en el parque se remonta a finales de los años setenta, cuando la primera elefanta, Mary, llegó procedente del desaparecido Zoológico de Barranco. Posteriormente, los ejemplares Cobos y Tauro se sumaron a la colección animal, convirtiéndose en una de las principales atracciones para el público durante las décadas de 1980 y 1990. Según especialistas consultados por el Parque de las Leyendas, los huesos del elefante Cobos fueron recuperados y ahora forman parte de una exhibición educativa.

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rinoceronte - Parque de las Leyendas

Logística y manejo animal

El traslado de los elefantes africanos implicará una logística compleja, ya que viajarán por vía aérea en contenedores especiales diseñados para su seguridad, en un proceso supervisado por especialistas del parque.

La experiencia previa obtenida en el traslado de otros ejemplares internacionales, como la rinoceronte Valentina desde Bélgica, servirá como referencia para este procedimiento.

El manejo diario de los elefantes contempla una planificación rigurosa en cuanto a alimentación y supervisión veterinaria. Un especialista citado por el Parque de las Leyendas detalló: “Ellos comen muchas verduras. Acá se les daba más o menos ciento ochenta kilos por animal, entre choclo, panca de choclo, camote, zanahoria y muchos pastos que sumaban en total ciento ochenta kilos por día”.

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La llegada de los elefantes africanos ampliará la colección internacional del Parque de las Leyendas, donde actualmente destacan especies como la jirafa Melman, la jirafa Domingo y la rinoceronte Valentina. La administración del parque informó que estos animales continúan entre los más visitados por el público, mientras se ultiman los detalles para recibir a los nuevos habitantes africanos.