Kenji Cabrera fue titular en la victoria de Vancouver Whitecaps ante San Diego FC por la Conferencia Oeste de la MLS

El delantero peruano sumó minutos en una victoria que mantiene a su equipo entre los mejores del torneo (Facebook / Vancouver Whitecaps FC)

Vancouver Whitecaps consiguió una victoria 4-2 en campo de San Diego FC por una jornada de la Major League Soccer, resultado que lo mantuvo al frente de la Conferencia Oeste con 32 puntos.

En el equipo canadiense, el delantero peruano Kenji Cabrera inició el encuentro y permaneció en el césped hasta el minuto 74, cuando fue sustituido.

La visita resolvió el partido con eficacia en momentos puntuales: se adelantó antes del descanso con dos tantos de Brian White y, tras el intento de reacción local en el complemento, volvió a golpear para sostener la distancia. San Diego FC, por su parte, quedó décimo con 17 unidades.

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Un primer tiempo resuelto por Brian White

Vancouver Whitecaps golpeó antes del descanso con un doblete de Brian White ante San Diego FC. Kenji Cabrera arrancó como titular en un equipo que sostuvo el control y la eficacia ofensiva. (Facebook / Vancouver Whitecaps FC)

El desarrollo del encuentro se inclinó para Vancouver en la primera parte gracias a la producción de Brian White, autor de los dos primeros goles de la noche. El atacante abrió el marcador a los 30 minutos, luego de una acción que nació en un envío de Thomas Müller y encontró a White en posición para definir.

Vancouver sostuvo ese impulso y amplió la ventaja sobre el cierre del primer tiempo. A los 45 minutos, White volvió a aparecer en el área para convertir el 2-0, una diferencia que condicionó la estrategia del complemento y obligó a San Diego FC a asumir más riesgos.

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En ese tramo inicial también se dio la primera intervención destacable vinculada a Kenji Cabrera en la estructura del equipo: el peruano fue parte del once desde el arranque y sostuvo su participación hasta bien avanzada la segunda mitad, dentro de un plan que priorizó el control y la verticalidad cuando el partido ofreció espacios.

Reacción de San Diego y los golpes que definieron el 4-2

Vancouver Whitecaps resistió la reacción de San Diego FC y volvió a marcar en momentos decisivos. Bruno Caicedo y Ralph Priso sostuvieron la ventaja en la Conferencia Oeste. (Facebook / Vancouver Whitecaps FC)

San Diego FC recortó distancias apenas iniciado el segundo tiempo. A los 53 minutos, David Vázquez marcó el 2-1 tras una asistencia de Anders Dreyer, un gol que reactivó el partido y elevó el ritmo en el mediocampo.

La respuesta de Vancouver no tardó. A los 67 minutos llegó el 3-1: Brian White, ya determinante por su doblete, participó de nuevo al asistir al ecuatoriano Bruno Caicedo, quien concretó el tercer tanto de la visita y devolvió a su equipo una ventaja más amplia.

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Poco después se produjo el movimiento en el frente de ataque: Kenji Cabrera dejó el campo a los 74 minutos y su lugar lo ocupó Ralph Priso. La variante tuvo impacto inmediato. Priso anotó dos minutos más tarde y estableció el 4-1, un golpe que redujo el margen de maniobra del conjunto local.

San Diego FC consiguió un último descuento sobre el final. A los 91 minutos, Bi Bryan Zamble convirtió el 4-2, aunque el marcador ya no volvió a moverse. Con ese resultado, Vancouver aseguró los tres puntos fuera de casa y San Diego se quedó sin premio pese a su mejora en el complemento.

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Cabrera y su posición en la cancha

Vancouver Whitecaps resistió la reacción de San Diego FC y volvió a marcar en momentos decisivos. Bruno Caicedo y Ralph Priso sostuvieron la ventaja en la Conferencia Oeste. (Facebook / Selección Peruana)

El partido ante San Diego FC confirmó la presencia de Kenji Cabrera como alternativa desde el inicio en Vancouver Whitecaps: fue titular y disputó 74 minutos, antes de ser reemplazado en la recta final del segundo tiempo. La salida del peruano coincidió con un ajuste que reforzó la eficacia del equipo visitante en los minutos decisivos.

Más allá de este encuentro, Cabrera también se refirió recientemente a su función táctica en el club y a los cambios que tuvo su ubicación en el campo. “La verdad que ya eso depende del entrenador (la posición). Es el que me ve en el día a día, me ve en los partidos obviamente. Ahora últimamente estoy jugando de número 10, juego de volante interior”, declaró a Area Sports.

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El atacante agregó que se siente cómodo en esa zona y que se adapta según lo que requiera el cuerpo técnico. “Me gusta mucho jugar de volante interior. Antes jugaba de extremo también, pero bueno, ya eso depende del entrenador y siempre voy a jugar donde me toque”, afirmó.

En el plano de selecciones, el futbolista integró convocatorias recientes de Perú en amistosos disputados en Europa frente a Senegal y Honduras, en el inicio de un proceso encabezado por el entrenador brasileño Mano Menezes. En ese contexto, el propio calendario ya marca un nuevo compromiso: la selección peruana tiene programado un amistoso ante España el 8 de junio.

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