Con una narración que te pondrá la piel de gallina, disfruta del gol que le dio la ventaja a Alianza Lima. Una jugada colectiva que culminó con la definición precisa de Jairo Vélez para el 1-0. | Movistar Deportes

El sábado 23 de mayo, Alianza Lima fue local ante Los Chankas en un encuentro clave por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los ‘blanquiazules’ abrieron el marcador de manera temprana con un gol de Jairo Vélez, quien definió tras recibir una asistencia de Esteban Pavez y celebró junto a la hinchada en el estadio Alejandro Villanueva.

Todo se inició a los 12 minutos con una recuperación de Esteban Pavez en la mitad de la cancha. El chileno presionó de espaldas, forzó el error del rival, le quitó la pelota y la cedió a Paolo Guerrero.

PUBLICIDAD

El delantero de 42 años abrió el juego hacia Eryc Castillo. El ecuatoriano se dispuso a encarar, pero advirtió a Pavez libre al otro lado, sumándose al ataque para generar superioridad numérica. El mediocampista chileno tocó de primera para evitar la marca rival.

El pase dejó a Jairo Vélez de frente al arco. El jugador de la selección peruana controló y definió rápido, antes de que los defensores se acomodaran en el área. El balón ingresó lentamente mientras el arquero Hairo Camacho se arrojó, sin posibilidad de detenerlo.

Vélez suma tres goles en el Torneo Apertura con la camiseta de Alianza Lima. El mediocampista ecuatoriano ya había convertido ante Melgar en la sexta jornada y frente a Cusco FC en la fecha once.

PUBLICIDAD

Golazo de Jairo Vélez tras gran jugada de Esteban Pavez en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2026.

Eryc Castillo marcó el 2-0 ante Los Chankas

Eryc Castillo logró una espectuacular salida y se llevó a medio equipo de Chankas para lucirse con una gran definición del 2-0 para Alianza Lima | Movistar Deportes