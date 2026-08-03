Vendedor improvisa con bolsas para cruzar el bypass inundado en San Juan de Miraflores y relata: “Así puedo llevar un pan a mi mesa”

Vendedor de bolsas en bypass de San Juan de Miraflores para evitar que las personas se mojen se hizo viral. Panamericana TV

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En medio de una jornada marcada por la lluvia y la acumulación de agua en el bypass del puente Alipio Ponce, en el distrito de San Juan de Miraflores, un ciudadano encontró una forma inesperada de hacer frente al problema. César Valerio, inmigrante venezolano con nueve años en el país, se hizo viral tras idear una solución práctica para quienes debían cruzar el área inundada.

No dudó en vender bolsas plásticas como improvisadas botas para que los transeúntes pudieran atravesar el agua sin mojar sus zapatos.

Según relató Valerio a Panamericana Noticias, la inundación transformó el bypass en una piscina, complicando el paso de cientos de personas que transitan a diario por la zona para ir al trabajo o a clases.

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César Valerio encuentra una solución insólita para el paso de peatones en el puente Alipio Ponce| Foto: Panamericana

“Yo estaba pasando por acá y vi el agua. Vi que las personas estaban subiendo hacia allá y era un peligro subir eso mojado y cruzar las pistas arriba. Yo dije: ‘No, voy a buscar bolsa, comprar bolsa y poder también ayudar, cubrir la necesidad de las personas y así también poder llevar un pan a mi mesa al hogar’”, explicó Valerio.

Se hizo viral en las redes sociales

El improvisado vendedor ofrecía dos bolsas por un sol, una alternativa que muchos aceptaron al no contar con otras opciones para protegerse del agua.

“La persona vio que estaba barato y para cruzar la pista del agua que estaba en ese momento”, detalló, quien también destacó que el nivel del agua llegaba a los tobillos.

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La creatividad y la rapidez para detectar una oportunidad marcaron la jornada de este ciudadano. “Más que todo también por la salud de las personas, porque había personas que se estaban mojando los pies. Como sabemos, al mojarse los pies, sale hongos, salen enfermedades”, señaló.

Valerio relató que en otras ocasiones ya había prestado asistencia a quienes cruzaban la zona inundada, aunque nunca había pensado en vender bolsas. Explicó que anteriormente intentaba retirar el agua con palas, pero debido a la cantidad acumulada, esa acción no resultaba suficiente.

Un vendedor improvisado ofrece bolsas a peatones para cruzar un bypass inundado en Lima | Foto: Panamericana

Las personas pagaban el monto solicitado y pasaban rápido para evitar mojarse su vestimenta.

Las lluvias se reportaron en la capital que dejaron acumulados de entre 0,2 mm y 0,5 mm en distintos distritos de Lima. Los sectores ubicados al sur, como Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, registraron los mayores valores, alcanzando hasta 2,5 mm de agua.

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Pronóstico del clima

El pronóstico del clima para los próximos días en Lima y sus alrededores indica condiciones mayormente nubladas y presencia de neblina en distintos sectores. En Lima Este, se espera una temperatura máxima de 23 °C el lunes, con cielo cubierto y neblina, mientras que el martes y miércoles la máxima ascendería a 24 °C y 25 °C respectivamente, manteniéndose la neblina en las primeras horas y cielos nublados durante la mayor parte del día.

En la zona de Lima Oeste y Callao, las temperaturas oscilarán entre 24 °C y 25 °C, con cielos nublados que variarán a parcial por las tardes y ráfagas de viento. Para Matucana, se prevé que los termómetros alcancen los 25 °C, con mañanas nubladas y tendencia a cielos despejados o con nubes dispersas hacia la tarde y noche.

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