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Golazo descomunal de Eryc Castillo para resolver contragolpe en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2026

La ‘Culebra’ emprendió una carrera impresionante desde su propio campo hacia área contraria, dejando atrás a rivales, para quedar mano a mano con Hairo Camacho y superarlo con solvencia

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Eryc Castillo logró una espectuacular salida y se llevó a medio equipo de Chankas para lucirse con una gran definición del 2-0 para Alianza Lima | Movistar Deportes

Alianza Lima quedó a tiro de ganador del Torneo Apertura 2026. A falta de una fecha para la conclusión del primer certamen del periodo en Perú, el plantel de Pablo Guede hizo lo que quiso con Los Chankas, el rival que ha estrechado la competencia al máximo desde su posición de perseguidor más cercano.

Por más que los ‘guerreros’ presentaron actitud sobre el campo del estadio Alejandro Villanueva, de poco o nada les sirvió para plantar cara en un partido en el que claramente fue superado por los locales, quienes de buenas a primeras asumieron el control del balón e inmediatamente dieron golpe de efecto con una definición espléndida de Jairo Vélez.

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Sin embargo, lo mejor llegó cerca de la media hora del lance con un endiablado Eryc Castillo como protagonista. El ecuatoriano salió despedido desde su propio campo para acompañar un contragolpe surgido a partir de un saque de esquina de Los Chankas. Con un esfuerzo máximo, la ‘Culebra’ se quedó con una pelota servida en el mediocentro y emprendió una carrera bestial hacia la zona de castigo.

Nadie pudo frenar al frenético Castillo, quien una vez que pisó el área sabía lo que tenía que hacer: definir con una solvencia extraordinaria el mano a mano con Hairo Camacho. Disparo raso al primer poste con el que hizo estallar de júbilo al estadio Alejandro Villanueva. Incluso después de esa exhibición, se asomó con un tiro peligroso que salió muy elevado.

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