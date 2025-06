Michael Espinoza en el ojo de la tormenta: audios del VAR exhiben polémico criterio en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Michael Espinoza, en el ojo de la tormenta por controversial arbitraje en el Apertura 2025. - Crédito: CONAR

El triunfo de Alianza Lima sobre Comerciantes Unidos (1-0), por jornada pendiente del Torneo Apertura 2025, ha quedado en un segundo plano por el arbitraje polémico de Michael Espinoza, quien ha entrado en el ojo de la tormenta por una decisión controversial.

Cerca de finalizar el partido, desarrollado en el estadio Mansiche, las ‘águilas’ de Cutervo habían logrado el empate agónico con una anotación de Matías Sen. Sin embargo, el silbante acudió a las pantallas del Sistema de Videoarbitraje (VAR) para revisar puntualmente la acción ante los reclamos de los futbolistas aliancistas por una presunta infracción.

Una vez ubicado delante del monitor, cercado por todos los futbolistas, Espinoza observó detenidamente la jugada y advirtió una mano Bruno Portugal que influyó en la construcción del ataque. Para los supervisores del VAR no era una falta porque, según aducían, carecía de intención al igual que la posición del cuerpo del deportista estaba lejos de ser antinatural.

No obstante, el árbitro desoyó cualquier apunte o sugerencia y expuso sus argumentos mientras el plantel de Alianza Lima al igual que el de Comerciantes Unidos esperaba impaciente la resolución final. Así las cosas, Michael Espinoza se plantó en que era infracción del atacante y la conquista de Sen, por consiguiente, se invalidó dándole oxígeno a los ‘blanquiazules’.

El árbitro Michael Espinoza invalidó el tanto de Matías Sen con ayuda del VAR. (L1 Max)

Relato VAR

En un principio, los árbitros encargados del Sistema de Videoarbitraje realizaron la repetición del gol del ‘9’ de Comerciantes para trazar las líneas en caso se ubicase en una posición ilícita. El mismo criterio se aplicó para el compañero que lo habilitó por el flanco izquierdo.

“Al minuto 86 se reanuda el juego con un tiro libre a favor del equipo lila, donde inicia un ataque que logra convertirse en gol y el árbitro lo valida. El VAR, en su chequeo protocolar y utilizando distintos ángulos, velocidades y consideraciones correctas, realiza el análisis del ataque previo al gol”, se escucha.

Ampliando la toma, los jueces advirtieron la existencia de un impacto del balón con la mano, pero resolvieron rápido el tema: “Posición natural y justificada para la acción que se está realizando, lo cual no constituye en infracción, por lo que correctamente le notifica al árbitro la decisión de gol”.

“Para nosotros, sí hay un contacto en la mano, pero no es una mano sancionable. El jugador no amplía el volumen de su cuerpo. Él realiza un control con su pie y producto de la acción del control, tiene la posición natural en su mano. No hay un movimiento adicional”, se añadió desde la sala.

Las 'águilas cutervinas' cayeron 1-0 ante Alianza Lima en Trujillo. (Jax Latin Media)

“Para usted, señor, voy a verla”

Las autoridades del Sistema de Videoarbitraje llegaron a un consenso: no había infracción de Bruno Portugal. Por esa razón, le comunicaron a Michael Espinoza que el empate entraba en términos correctos. “Gol confirmado”; a lo que el silbante asentó: “Listo, gol confirmado”.

Sin embargo, el juez principal de la contienda escuchó un fuerte reclamo de un futbolista de Alianza Lima que fue tomado como un reto e influenció en su criterio. “Para usted, señor, voy a verla. Voy a ir a verla”. Antes de esa alocución, los árbitros del VAR quedaron consternados: “¿Qué está haciendo?”

Al momento que apreció la secuencia de la jugada, Espinoza dijo “aquí tengo una mano que está, para mí, en una posición natural. Con esa mano se apoya, porque si no el balón se le iba. El jugador con la mano hace que el balón se quede a disposición de él. Voy a anular la jugada y voy con mano de tiro libre”.

Aunque desde la sala VAR exhortaron a Espinoza a escuchar los descargos, fue inútil y terminaron aceptando la decisión de su compañero. Así las cosas, la diana de Matías Sen no subió en el score y se consumó la caída de Comerciantes Unidos, en Trujillo.