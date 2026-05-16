Gol de Raúl Ruidíaz con pedido de disculpas a la hinchada en Universitario vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Atlético Grau se ha puesto adelante en el marcador en su juego de visita ante Universitario de Deportes . Raúl Ruidíaz abrió la cuenta en el Estadio Monumental en una enésima edición de la ’ ley del ex ’. El ariete, formado en el club de Odriozola, quedó mano a mano con Miguel Vargas y definió con jerarquía a un costado del guardameta.

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