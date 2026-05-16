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Gol de Raúl Ruidíaz con pedido de disculpas a la hinchada en Universitario vs Atlético Grau por Liga 1 2026

La ’Pulga’ abrió la cuenta en el Estadio Monumental luego de quedar mano a mano con el portero Miguel Vargas. En primera instancia, el tanto se había anulado por posición adelantada, pero el VAR revertió la decisión

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Con cierto suspenso por intervención del VAR, el delantero le anotó a su exequipo y no celebró - Crédito: L1MAX.

Atlético Grau se ha puesto adelante en el marcador en su juego de visita ante Universitario de Deportes. Raúl Ruidíaz abrió la cuenta en el Estadio Monumental en una enésima edición de la ’ley del ex’. El ariete, formado en el club de Odriozola, quedó mano a mano con Miguel Vargas y definió con jerarquía a un costado del guardameta.

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