Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinal del Río Open 2026

El inicio del duelo está programado para después de las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En países como Venezuela , Bolivia y la ciudad de Miami , la cita tenística será a las 18:00 horas . Por su parte, los seguidores de Uruguay , Paraguay , Chile y Brasil podrán sintonizar el cotejo a partir de las 19:00 horas .

La expectativa crece en la Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro ante el inminente enfrentamiento entre Ignacio Buse y Alejandro Tabilo . El partido corresponde a las semifinales del Río Open 2026 y está agendado para la tarde de este sábado, con horarios diferenciados según la región.

En paralelo, Infobae Perú ha anunciado una cobertura en profundidad del desempeño de Ignacio Buse durante el Río Open 2026 . El portal se enfocará en el minuto a minuto del partido, así como en las incidencias más relevantes de la participación del tenista peruano de 21 años.

La transmisión oficial del duelo entre Ignacio Buse y Alejandro Tabilo contará con la cobertura exclusiva de ESPN , que llevará el partido a millones de hogares en Perú y el resto de la región. Los aficionados podrán seguir la semifinal a través de Disney+ , siempre que sean suscriptores de la plataforma. Esta opción permite acceder al encuentro en vivo tanto desde dispositivos móviles como desde Smart TV, lo que facilita una experiencia versátil y adaptada a las preferencias del público actual.

Existen antecedentes recientes que favorecen a Tabilo en la serie particular ante el tenista peruano. El chileno se adjudicó los dos enfrentamientos previos: el primero fue en el Challenger de Brasilia 2023 , con parciales de 6-4 y 7-6 , y el segundo en el formato round robin de la Copa Davis 2024 , donde venció por 2-6, 6-3 y 6-2 .

Ignacio Buse accedió a las semifinales del Río Open 2026 tras asegurarse la clasificación y permaneció a la expectativa durante varias horas para conocer a su próximo contrincante. El desenlace llegó recién en la madrugada brasileña: Alejandro Tabilo , actual número 68 del ranking ATP, se impuso en un intenso partido de cuartos de final a Thiago Agustín Tirante (puesto 92°) por 2-1 en sets ( 7-6, 6-7 y 6-1 ).

Además, la victoria le garantiza un salto notable en el ranking: la próxima semana, Buse ocupará el puesto 66 ATP , consolidando su ascenso en la élite del tenis.

El triunfo sobre Berrettini permite a Buse alcanzar su segunda semifinal en el circuito ATP, tras su desempeño en Gstaad 2025 . Sin embargo, este logro cobra relevancia extra al tratarse de la primera semifinal ATP 500 alcanzada por un peruano, un hito que amplía la proyección internacional del tenis nacional.

A pesar de las constantes pausas, Buse logró mantener la concentración y selló la victoria en tres sets: 6-3, 2-6 y 6-3 . Este resultado lo sitúa en las semifinales, donde jugará en el último turno del sábado, aguardando por el desenlace de la llave restante para conocer a su contrincante.

El tenista peruano Ignacio Buse , actual número 91 del mundo, continúa su avance en el Río Open 2026 tras superar un duro escollo en los cuartos de final. El partido ante el italiano Matteo Berrettini (puesto 57 ATP) se desarrolló bajo condiciones climáticas adversas. Las lluvias intermitentes en el Estadio Guga Kuerten forzaron múltiples interrupciones, situación que llevó en repetidas ocasiones a Berrettini a solicitar la suspensión temporal del juego.

¡Vamos Perú! Ignacio Buse buscará seguir haciendo historia frente Alejandro Tabilo por las semifinales del Río Open 2026. El tenista nacional arriba fortalecido tras derrotar a Matteo Berrettini . Simultáneamente, el chileno selló su pase a semifinales al imponerse también en tres parciales sobre Thiago Tirante .

