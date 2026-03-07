Perú Deportes

Ignacio Buse cumplió su sueño y entrenó con Novak Djokovic: los mejores momentos de su práctica en Indian Wells

El peruano realizó una sesión de entrenamiento con ‘Nole’ antes del debut del serbio frente a Kamil Majchrzak en el torneo. ‘Nacho’ aguarda la posible baja de un competidor para ingresar al cuadro principal

El peruano tuvo encuentro con el serbio en Indian Wells.

El sábado 7 de marzo representó un día especial para Ignacio Buse. El tenista peruano vivió un momento destacado al compartir cancha con Novak Djokovic, una de las figuras más reconocidas del deporte. ‘Nacho’ entrenó junto al serbio antes del debut en Indian Wells.

Buse fue el primero en ingresar a la cancha y comenzó la entrada en calor junto a su entrenador. En las tribunas, numerosos espectadores seguían los movimientos del peruano, aunque la mayoría aguardaba la llegada del tenista serbio.

Cuando Djokovic ingresó a la cancha, los fanáticos se pusieron de pie y celebraron su llegada. El europeo, acompañado de su equipo, acomodó sus pertenencias en el banco. ‘Nacho’ advirtió su presencia, detuvo el entrenamiento y aguardó el momento oportuno para acercarse.

Buse se aproximó y le estrechó la mano a ‘Nole’, quien respondió con un saludo cordial y una palmada en el hombro. Luego, ambos deportistas saludaron a los miembros de sus respectivos equipos.

Ignacio Buse cumplió su sueño
Ignacio Buse cumplió su sueño y entrenó con Novak Djokovic: los mejores momentos de su práctica en Indian Wells.

Tras el saludo, ambos iniciaron sus rutinas de preparación. Djokovic realizó ejercicios de estiramiento cerca de la red, mientras Buse continuó practicando sus golpes con la raqueta. Cuando el serbio estuvo listo, se dispuso a intercambiar lanzamientos con el peruano.

Ubicados cada uno en un lado de la cancha, comenzaron la práctica. La potencia de ‘Nole’ se hacía evidente, lo que obligó a ‘Nacho’ a esforzarse para responder. Con el transcurso de los minutos, el deportista nacional fue adaptándose al ritmo y mejoró la precisión de sus golpes en el intercambio.

Finalizado el intercambio de lanzamientos, llegó el momento de practicar los saques. La potencia de la derecha de Djokovic volvió a destacar, aunque Buse también mostró las cualidades que lo ubican entre los 63 mejores del ranking ATP. Ambos alternaron turnos al servicio durante varios minutos hasta concluir la sesión de entrenamiento.

El público despidió a ambos tenistas con aplausos. Se encontraron en el centro de la cancha, se estrecharon la mano una vez más, repitiendo el gesto con los integrantes de sus equipos, y luego regresaron a sus respectivos banquillos. Antes de retirarse, compartieron una fotografía juntos, una imagen destinada a quedar marcada en el recuerdo del tenis peruano.

Novak Djokovic debutará este sábado 7 de marzo ante Kamil Majchrzak, desde las 16:10 (hora de Perú) en la cancha 1 del Indian Wells Tennis Garden, en Estados Unidos. El tenista serbio parte como favorito para avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El tenista peruano y serbio intercambiaron lanzamientos en Indian Wells.

Buse espera una oportunidad para entrar al cuadro principal del Indian Wells

Ignacio Buse mantiene la esperanza de ingresar al cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells. El tenista peruano aguarda una última posibilidad para sumarse al certamen, dependiendo de que se produzca la baja de algún participante por lesión u otra causa que abra un lugar entre los principales competidores.

Buse quedó eliminado en la segunda ronda de la fase clasificatoria tras enfrentarse al australiano Rinky Hijikata. El partido, disputado a tres sets, resultó parejo y exigente de principio a fin. El peruano inició con ventaja, imponiéndose por 6-3 en el primer parcial y mostrando solidez en su juego.

Ignacio Buse cayó ante el
Ignacio Buse cayó ante el australiano Rinky Hijikata y perdió la oportunidad de ingresar al cuadro principal del Indian Wells.

Sin embargo, Hijikata niveló la serie tras ganar el segundo set por 6-3. El desenlace llegó en el tercer set, donde ambos lucharon punto a punto. Buse logró salvar varias oportunidades de quiebre, pero finalmente cedió el último parcial por 6-4, quedando a las puertas del cuadro principal.

Pese a la derrota, ‘Nacho’ demostró un alto nivel competitivo y dejó una buena impresión en Indian Wells. Ahora, su futuro inmediato depende de los movimientos en la lista de participantes, a la espera de una baja que le permita acceder al cuadro principal del torneo.

