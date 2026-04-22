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Se reveló el ‘9′ favorito de Universitario para reemplazar a Sekou Gassama: “Conoce a muchos del plantel”

La directiva de la ‘U’ tendría la intención de prescindir de los servicios del hispano-senegalés y apunta a un delantero centro que ya estuvo en el radar años atrás

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Universitario ya tiene el nombre de su ‘9′ favorito para reemplazar a Sekou Gassama.
Universitario ya tiene el nombre de su ‘9′ favorito para reemplazar a Sekou Gassama.

La directiva de Universitario de Deportes se encuentra en pleno proceso de evaluación de su plantel, en un contexto donde no solo la reciente salida del técnico Javier Rabanal marca el ritmo de los cambios. Entre las decisiones más inmediatas figura la posible salida de Sekou Gassama, cuya continuidad parece depender exclusivamente de una mejora contundente en las próximas fechas. Mientras tanto, los dirigentes ya han definido el perfil de delantero que buscarán para encarar el Torneo Clausura.

Según el periodista deportivo Gustavo Peralta, la búsqueda de un nuevo ‘9’ se ha vuelto prioritaria para la institución y en las últimas horas dio a conocer el nombre que más seduce a la directiva: Francisco Fydriszewski, actualmente en DIM de Colombia.

De acuerdo con el comunicador, la dirigencia ve en el ‘Polaco’ a un jugador que “le gusta a la dirección” y que ha estado en el radar del club en más de una ocasión. Asimismo, enfatizó que, aunque existen otras opciones para reforzar la delantera, la prioridad es el argentino: “Yo creo que la ‘U’ va a apuntar por Fydriszewski, pero el libro de pase se abre el primero de julio. Ese es el jugador que está dando vueltas hace rato y que le gusta a la dirección”.

La preferencia no solo se basa en lo deportivo, sino en la relación del atacante con integrantes del plantel, como Caín Fara, a quien considera “uno de sus mejores amigos” y podría facilitar su adaptación e integración desde el primer día, un factor que la dirigencia valora para el segundo semestre.

En 53 partidos en 2025, Francisco Fydriszewski ha marcado 19 goles - crédito Colprensa
Francisco Fydriszewski tiene una vasta experiencia en el fútbol argentino, chileno, español, ecuatoriano y colombiano. - créditos: Colprensa

Gustavo Peralta también detalló que el propio Francisco Fydriszewski vería con buenos ojos la posibilidad de sumarse al club, ya que sería la cuarta vez que Universitario intenta contratarlo. Hasta ahora las negociaciones no prosperaron, pero el interés permanece vigente de ambas partes.

En cuanto a los plazos, Peralta fue claro: “Falta todo el Apertura y en junio verán. Si no, opciones hay, pero creo que el primero que van a apuntar es Fydriszewski”. La decisión final dependerá de cómo termine el primer torneo del año y de los recursos económicos disponibles, ya que el aspecto financiero será determinante para habilitar una operación de este tipo.

Para quienes se preguntan por qué Universitario busca un nuevo ‘9’, la respuesta radica en el rendimiento de Sekou Gassama. El delantero hispano-senegalés, que llegó como apuesta para potenciar el ataque, no ha logrado consolidarse como referencia ofensiva y ha padecido de problemas físicos.

El periodista Gustavo Peralta informó sobre el interés de la 'U' en Francisco Fydriszewski, que milita en DIM de Colombia. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

Presente de Francisco Fydriszewski en DIM

Francisco Fydriszewski se encuentra actualmente en DIM, donde ha disputado 18 encuentros en la Primera División de Colombia durante la presente temporada. En lo que va del año, el argentino ha sumado minutos importantes, siendo titular en la mayoría de los partidos oficiales y ha aportado con tres goles y tres asistencias.

Durante el torneo anterior, el artillero de 33 años finalizó con 20 anotaciones en 52 cotejos, que le permitió consolidarse como una de las piezas ofensivas más utilizadas por el equipo. Aunque no figura entre los máximos artilleros del campeonato colombiano, su aporte se refleja tanto en la generación de juego como en la presión alta y el trabajo sin balón, aspectos que suelen ser destacados por los cuerpos técnicos.

Acciones destacadas del delantero argentino en el cuadro colombiano. (Video: FB Highlights)

ExDT de Sekou Gassama “pide paciencia” a Universitario

Mientras la dirigencia de Universitario define el futuro del ataque, la figura de Sekou Gassama sigue generando debate. José Luis Oltra, exentrenador del delantero, consultado sobre su presente en el equipo peruano, trazó un perfil detallado del futbolista para Fútbol Satélite: “Es punta de referencia, es zurdo, es muy grande. Es un delantero que tiene un buen remate de cabeza, y también con el pie. Juega bien de espaldas, protege bien el balón, va a la zona de ataque”.

El técnico español subrayó que “antes atacaba más el espacio, últimamente lo ataca menos”. Sin embargo, insistió en que se trata de un artillero que “entiende el juego, es un buen rematador, un buen delantero centro referencia para jugar de espaldas y para prolongaciones y demás. Y me parece un delantero muy interesante, la verdad”.

A la hora de evaluar su rendimiento actual, el exDT recomendó cautela al entorno ‘crema’: “No sé el contexto, pero lo que sí digo es que Sekou es un buen profesional, buen futbolista, tiene buenas condiciones y con continuidad seguramente terminará dando el rendimiento esperado. Hay que tener paciencia; yo se la daría porque sé que al final responderá”.

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