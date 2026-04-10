Ricardo Gareca admite que Claudio Pizarro merecía ir al Mundial 2018 con Perú, pero “no está arrepentido” por su decisión

El técnico argentino abrió el corazón sobre la decisión que dejó fuera al histórico delantero peruano del Mundial 2018, asegurando que fue una de las más difíciles de su carrera y que pudo equivocarse en ese momento (YouTube / La Linares)

Ricardo Gareca reflexionó sobre los motivos que lo llevaron a dejar fuera a Claudio Pizarro, quien ostenta una de las trayectorias más destacadas del fútbol peruano en Europa.

En diálogo con el programa La Linares, el estratega argentino detalló que Pizarro acudía a las convocatorias con molestias físicas frecuentes, lo cual impedía que pudiera desplegar todo su potencial en el campo. Si bien reconoció su jerarquía y liderazgo, subrayó que en ese momento otros futbolistas habían alcanzado méritos relevantes para integrar el plantel que finalmente representó a Perú en Rusia.

A lo largo de la conversación, el entrenador explicó que la decisión de prescindir de Pizarro no solo estuvo marcada por criterios deportivos, sino también por la necesidad de equilibrar las jerarquías dentro del grupo y valorar el esfuerzo de quienes contribuyeron a lograr la clasificación mundialista.

Gareca señaló que, aunque Pizarro tenía el prestigio y la experiencia para sumar al equipo, las circunstancias físicas y el contexto de competencia interna pesaron en la resolución final.

Los criterios detrás de la lista para el Mundial de Rusia 2018

Gareca explicó que la ausencia de Pizarro respondió a su estado físico irregular y a la necesidad de priorizar el rendimiento actual de los jugadores rumbo a Rusia 2018. (Captura: YouTube / La Linares)

La exclusión de Claudio Pizarro del listado de 23 jugadores que disputaron el Mundial 2018 fue un tema ampliamente debatido en Perú. Gareca explicó que el delantero, en sus últimas participaciones con el seleccionado, solía presentarse con alguna molestia física, lo que dificultaba su rendimiento óptimo. “Cada vez que lo convocaba, muchas veces tenía alguna dolencia. Eso le impedía rendir como se esperaba”, precisó el técnico.

El exjugador de Bayern Múnich y Werder Bremen era considerado por muchos como el representante más exitoso del fútbol peruano en el extranjero. No obstante, Gareca recalcó que, en la antesala del Mundial, otros integrantes del plantel como Raúl Ruidíaz habían acumulado méritos importantes para ser incluidos.

Según el entrenador, “ese grupo de muchachos luchó mucho para estar. No podía dejar de lado a quienes hicieron posible la clasificación”.

A pesar de las presiones mediáticas y el peso simbólico de Pizarro, la determinación se sostuvo en criterios de actualidad futbolística y estado físico. “Quizás Claudio lo merecía, pero había que priorizar el momento de cada uno. No era solo cuestión de trayectoria”, explicó Gareca en la entrevista.

Jerarquías y oportunidades en la selección peruana

Gareca abordó el difícil equilibrio entre experiencia y renovación, destacando que varios referentes no lograron consolidarse en la selección en su mejor momento. (Andina)

Durante la conversación con La Linares, Gareca también hizo referencia a otros futbolistas peruanos que, pese a su talento y trascendencia en distintos clubes, no lograron consolidarse en el equipo nacional durante sus mejores años. Mencionó nombres como Paolo Guerrero, Juan Vargas, Jefferson Farfán, Roberto Palacios y Nolberto Solano, quienes, según el técnico, atravesaron etapas en las que estuvieron en plenitud, pero por diversas razones no pudieron aprovechar esa oportunidad al máximo.

El entrenador subrayó que, en el caso de Pizarro, la edad y las condiciones físicas influyeron decisivamente en su exclusión. “Me tocó tomar decisiones difíciles, con jugadores en una etapa más madura de sus carreras. No era sencillo”, apuntó Gareca. Agregó que uno de los desafíos del proceso fue encontrar un equilibrio entre la experiencia de referentes históricos y la energía de futbolistas que aportaron en la recta final de la clasificación.

El nombre de Claudio Pizarro reaparece de manera recurrente en la memoria colectiva del fútbol peruano, y la decisión de no llevarlo a Rusia 2018 sigue siendo motivo de debate. Gareca, al ser consultado sobre si se arrepiente, fue cauto: “No puedo decir que me arrepiento, porque estaría desmereciendo a quienes pelearon por llegar al Mundial. Pero entiendo que, por su trayectoria, Claudio merecía un lugar”.

Más dudas que certezas

La ausencia de Pizarro en Rusia 2018 sigue generando debate, en un caso que expone el delicado balance entre mérito, historia y rendimiento. (Andina)

El testimonio de Gareca refleja la complejidad de elegir la nómina final para una Copa del Mundo. El entrenador sostuvo que, en el momento de definir la convocatoria, evaluó tanto el presente futbolístico como la historia de cada jugador. Admitió que la decisión respecto de Pizarro estuvo marcada por dudas y cuestionamientos internos, y reconoció que el debate sobre jerarquías y méritos es inherente a la tarea de liderar un equipo nacional.

“Las circunstancias obligaron a optar por ciertos perfiles. Hay futbolistas que brillaron fuera, pero a veces las condiciones no se alinean para que puedan estar en la selección en el instante justo”, explicó. Gareca puntualizó que el objetivo primordial era que Perú avanzara a la siguiente ronda en Rusia y que todas las decisiones se tomaron buscando ese objetivo, aunque ello implicara dejar fuera a figuras de peso.

El legado de Pizarro como embajador del fútbol peruano en Europa y su ausencia en el Mundial constituyeron un dilema para el cuerpo técnico. La reflexión de Gareca aporta matices a una de las discusiones más sensibles en la historia reciente de la selección, evidenciando el delicado equilibrio entre la gratitud por el pasado y la exigencia del presente deportivo.