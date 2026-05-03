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Neri Bandiera, reconocido en el once ideal de la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 tras darle la victoria a Cienciano ante Mineiro

El rosarino de 36 años se despachó con la diana que ratificó el liderato del ’papá’ en la ’gran conquista’. Su rendimiento le valió ser incluido en el equipo de la jornada junto a futbolistas de fuste a nivel continental

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El delantero abrió el marcador en Cusco por la tercera jornada del torneo Conmebol - Crédito: DSports.

El delantero argentino Neri Bandiera se convirtió en una de las figuras más destacadas de la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026, tras ser el autor del gol clave que le dio la victoria a Cienciano frente al Atlético Mineiro, consolidando así el liderato del equipo cusqueño en el Grupo B.

El atacante rosarino, de 36 años, rubricó una actuación determinante que le permitió recibir el reconocimiento de la organización del torneo, al ser incluido en el equipo ideal de la jornada junto a varios nombres de peso en el continente.

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El tanto de Bandiera no solo significó tres puntos vitales para las aspiraciones de Cienciano, sino que también reafirmó su papel como referente ofensivo en una campaña internacional que ilusiona a la afición cusqueña. Su presencia en el equipo ideal es un premio tanto a la eficacia como al sacrificio mostrado en un partido de alta exigencia.

El once de la fecha lo completan Sebastián Pérez (Palestino), Alex Telles (Botafogo), Lucas Martínez Quarta (River Plate) y Juan Cruz Randazzo (Deportivo Riestra) en defensa. En el mediocampo figuran Matías Miranda (Macará), Adson (Vasco da Gama) y Martín Sarrafiore (O’Higgins). La delantera, además de Bandiera, la integran Ignacio Russo (Tigre), Fernando Mimbacas (Juventud) y Edson Tortolero (Carabobo).

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Neri Bandeira considerado en el once ideal de la Copa Sudamericana 2026.
Neri Bandeira considerado en el once ideal de la Copa Sudamericana 2026.

Este selecto grupo reúne a futbolistas que brillaron en sus equipos durante la jornada, lo que realza aún más el logro de Bandiera en el contexto continental. Su inclusión en la lista es reflejo de su vigencia y su capacidad para responder en los partidos decisivos, a pesar de la exigencia física que implica la competencia en altura y frente a rivales de jerarquía internacional.

Cienciano busca su segunda clasificación al hilo

El presente deportivo de Cienciano en la Copa Sudamericana es uno de los más sólidos entre los equipos peruanos en el plano internacional. Con 7 puntos, el equipo dirigido por Horacio Melgarejo lidera el Grupo B, superando a rivales de la talla de Atlético Mineiro y mostrando una regularidad que lo acerca a repetir la gesta de la edición pasada, cuando accedió de manera directa a los octavos de final.

El triunfo ante el conjunto brasileño ha sido fundamental para consolidar la posición de Cienciano y alimentar las esperanzas de lograr una nueva clasificación. El equipo cusqueño ha sabido capitalizar la localía y sumar puntos en escenarios complejos, lo que le permite mirar con optimismo el tramo restante de la fase de grupos.

El cuadro 'papá' se impuso 1-0 y lidera su grupo en el torneo internacional - Crédito: Conmebol.

El buen momento de Cienciano se explica en gran parte por la solidez defensiva y la eficacia de su ataque, donde Bandiera ha sido protagonista, junto a Alejandro Hohberg y Carlos Garcés. La hinchada espera que el equipo mantenga la intensidad y el enfoque de cara a los próximos partidos, para asegurar un lugar entre los mejores de Sudamérica y darle continuidad a un ciclo internacional exitoso.

Caín Fara en el once ideal de la fecha 3 de la Copa Libertadores

La actuación destacada de futbolistas peruanos y extranjeros en el fútbol continental no se limita a la Sudamericana. En la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026, Caín Fara, defensor de Universitario de Deportes, fue incluido en el once ideal de la jornada gracias a su sobresaliente desempeño en la victoria por 4-2 ante Nacional de Uruguay.

El zaguero no solo fue eficaz en labores defensivas, sino que también aportó en ataque, marcando un gol clave que permitió a Universitario remontar el marcador frente a un rival histórico. Su nivel fue reconocido por la Conmebol, que lo destacó entre los mejores de la fecha, subrayando la importancia de su liderazgo y capacidad para responder en encuentros de máxima exigencia.

Caín Fara, el único elegido en el once ideal de la Copa Libertadores tras sobresaliente actuación con Universitario.
Caín Fara, el único elegido en el once ideal de la Copa Libertadores tras sobresaliente actuación con Universitario.

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