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Alianza Lima definió el futuro de Pedro Aquino tras perder espacio en el equipo de Pablo Guede por la Liga 1 2026

La directiva victoriana tomó la decisión sobre el próximo destino del mediocampista, quien no será renovado debido a la reducción de minutos en el equipo principal

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Pedro Aquino – Alianza Lima – Pablo Guede – Liga 1 – Perú – deportes – 14 abril
El mediocampista peruano no seguirá en el plantel tras culminar su vínculo a mitad de año, ya que la renovación fue descartada por la dirigencia debido a decisiones técnicas que favorecieron a nuevos titulares (Alianza Lima)

La permanencia de Pedro Aquino en Alianza Lima quedó en suspenso tras una serie de partidos en los que el mediocampista peruano fue excluido de las convocatorias. Su llegada, que generó entusiasmo entre los aficionados por su experiencia internacional, contrasta con el presente: Aquino ha quedado relegado del esquema del técnico Pablo Guede, quien ha priorizado otras opciones para el mediocampo blanquiazul. El club ya delineó el rumbo que tomará el futbolista una vez finalizado su vínculo contractual.

La situación de Aquino se explica por decisiones deportivas y no por inconvenientes médicos. El entrenador Pablo Guede prefirió alinear a Jesús Castillo en el centro del campo, valorando su capacidad para asociarse y brindar equilibrio defensivo. Según el periodista José Varela, la ausencia de Aquino responde a una elección táctica y no a una baja física, pues el jugador se encuentra entrenando sin restricciones junto al resto del plantel.

El contrato del mediocampista con Alianza Lima finaliza a mitad de año y, de acuerdo con fuentes cercanas al club, no se renovará, lo que apunta a su retorno a Santos Laguna, propietario de su pase.

Guede optó por Castillo y la competencia interna

Pedro Aquino – Alianza Lima – Pablo Guede – Liga 1 – Perú – deportes – 14 abril
Lo que comenzó como una apuesta fuerte por Aquino se diluyó entre decisiones técnicas, donde Guede privilegió la asociación y el ritmo, encontrando en Castillo la pieza que mejor encajó en su idea. (Alianza Lima)

El presente de Aquino en el conjunto íntimo contrasta con las expectativas que generó su arribo. El exjugador del América y Santos Laguna fue considerado una contratación importante, pero las decisiones técnicas lo alejaron de la titularidad. Pablo Guede explicó que el mediocampista peruano no completó la pretemporada debido a molestias en la rodilla, lo que impactó en su ritmo competitivo. “En el primer partido lo puse de titular a Pedro Aquino ante Independiente. A partir de ahí se dieron unas circunstancias que solo él y yo conocemos”, declaró Guede en el programa Linkeados.

Con el paso de las jornadas, la prioridad de Guede fue fortalecer el juego colectivo en el mediocampo. De este modo, Castillo se consolidó como titular, desplazando a Aquino al banco de suplentes o fuera de las convocatorias. El periodista José Varela, en diálogo con el programa Modo Fútbol, precisó: “Pedro Aquino está apto, trabaja a la par de sus compañeros, pero Jesús Castillo le ha ganado la pulseada. Tiene más juego asociativo y, a la vez, aporta marca en el mediocampo. Eso es fundamental para el técnico en esa zona”.

La decisión de prescindir de Aquino sorprendió a la hinchada blanquiazul, que esperaba verlo como referente en compromisos decisivos. La exclusión también abrió espacio para la promoción de juveniles como Zait González, quien debutó en la lista de convocados para el partido ante ADT.

El futuro de Aquino: regreso a Santos Laguna

Pedro Aquino – Alianza Lima – Pablo Guede – Liga 1 – Perú – deportes – 14 abril
Entre decisiones técnicas y falta de continuidad, Aquino se prepara para cerrar su etapa en Alianza Lima y reencontrarse con Santos Laguna, club dueño de su pase y próximo destino. (Alianza Lima)

El contrato de Pedro Aquino con Alianza Lima tiene vigencia hasta mitad de año. Según reportó José Varela, el club ya comunicó que no planteará una renovación y que el mediocampista regresará a Santos Laguna tras finalizar la cesión. “Lo que va a ocurrir, cae de maduro, es la vuelta de Aquino a su club Santos Laguna”, sostuvo el periodista.

El propio Aquino manifestó que su situación no responde a problemas físicos. “No tengo ninguna lesión, estoy bien, al 100%”, afirmó, aclarando que su suplencia se debe a una decisión del comando técnico. “¿Por qué no juego? No sé, decisiones del técnico, pero ya está”, añadió.

En el entorno de Alianza Lima, la salida del internacional peruano es vista como parte del recambio generacional impulsado por Guede. La reciente convocatoria de juveniles para enfrentar a ADT en Tarma, entre ellos Zait González y Jussepi García, refleja la apuesta del club por nuevos talentos para la segunda parte de la temporada.

La reacción del club y el recambio en el plantel

Pedro Aquino – Alianza Lima – Pablo Guede – Liga 1 – Perú – deportes – 14 abril
La ausencia de Aquino no pasó desapercibida en La Victoria, donde el club optó por mirar al futuro y dar paso a jóvenes talentos en medio de un proceso de renovación silencioso. (Alianza Lima)

La exclusión de Aquino en la lista de convocados para el duelo ante ADT generó conmoción entre los seguidores de Alianza Lima, especialmente por su trayectoria en la selección nacional y la Liga MX. En su lugar, el comando técnico optó por futbolistas jóvenes, como Zait González, quien sumó sus primeros minutos en un escenario exigente como el Estadio Unión Tarma.

El reporte del periodista Gerson Cuba destacó la presencia de nuevos rostros en la delegación blanquiazul, una muestra del proceso de renovación que vive el club. El entrenador argentino prefirió no arriesgar la condición física de jugadores experimentados, priorizando la intensidad y la respuesta física inmediata en campos de altura.

La ausencia de Aquino en momentos clave del Torneo Apertura fue una señal clara del rumbo que tomaría el club. Mientras tanto, Alianza Lima continúa su participación con un plantel rejuvenecido, enfocándose en sumar puntos decisivos en la recta final de la primera mitad del campeonato.

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