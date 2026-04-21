Ricardo Gareca desvela sus impresiones sobre Pablo Guede: “Técnico importante del fútbol argentino, hay que dejarlo acomodarse en Alianza Lima”

Ricardo Gareca aplaude las capacidades de Pablo Guede. - Crédito: REUTERS / Alianza Lima

Alianza Lima pasó de un extremo al otro en solo un año. De la libertad instaurada por Néstor Gorosito viró hacia la exigencia de Pablo Guede. Y aunque parecía el plan trazado iba a fracasar por una prematura eliminación de la Copa Libertadores, los directivos cerraron filas con el técnico confiando en su capacidad de resiliencia, la cual llegó en el momento preciso del Torneo Apertura 2026.

Si bien los cambios fueron drásticos en La Victoria, existe una valoración importante en miradas ajenas como la de Ricardo Gareca, quien no solo ponderó la administración de ‘Pipo’, también ofreció palabras halagüeñas para Guede, de quien tiene un alto concepto por su formación en Argentina.

Se reveló el DT que podría reemplazar a Pablo Guede en Alianza Lima. - Créditos: Difusión

“Alianza había tenido con Néstor Gorosito una actuación espectacular por lo que se veía y por lo que tanto se reclamaba; ahora vino un técnico joven e importante del fútbol argentino”, precisó el ‘Tigre’ en una charla con Fútbol Satélite.

Aunque Gareca es consciente de que la supervivencia de un entrenador en el banquillo depende demasiado de los resultados, considera que en Matute deben seguir a rajatabla con el proyecto actual: “Hay que dejarlo acomodarlo un poco, se viene de un proceso y se pasó a otro”.

Carrusel Guede

Pablo Guede siempre supo lo que Alianza Lima quería de él. No bien recibió el contrato, se le explicó que la meta final era la consecución de la Liga 1 2026, aunque también se le exhortó superar la Fase Previa de la Copa Libertadores. En ese segundo apartado se falló de la peor manera posible al quedar eliminado a manos del Sportivo 2 de Mayo.

De ahí que su permanencia en la zona técnica se convirtiera una cuestión de estado, alimentada por los ataques constantes de los simpatizantes y la presión de los medios de prensa. Entremedias, el argentino enfrentaba una situación extrema con la separación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por una denuncia de abuso sexual.

Pablo Guede asumió las riendas de Alianza Lima a inicios del 2026. - Crédito: Composición Infobae

A pesar de las dificultades señaladas, Guede se mantuvo firme en su puesto y contó con el respaldo irrestricto de las autoridades. Sin hacerle caso al resto, mimetizó al equipo a salir adelante con un estilo pragmático y directo, el cual fue dando resultados hasta lograr un desenvolvimiento espléndido (en materia de resultados) que lanzó a los suyos a los primeros lugares.

Con la brillante dinámica parecía que las dudas a su labor se habían despejado, pero por el contrario se afianzaron por la ausencia de una idea de juego primigenia. En esas, el estratega recibió una propuesta formal de San Lorenzo, pero la rechazó para seguir al pie de su plan en un Alianza Lima al que, por fin, ha comenzado a imprimirle su marca personal centrada en fuerza, presión y efectividad.

El técnico argentino resaltó una virtud de sus jugadores tras la goleada sobre Cusco FC. (Video: Jax Latin Media)

Recta decisiva

Alianza Lima emerge como foco de atención en el Torneo Apertura 2026 debido a su destacado desempeño en la presente campaña. El equipo ha logrado imponerse en escenarios de altura, mostrando solvencia en desplazamientos complicados por el circuito nacional. Además, ha sabido asegurar victorias en condición de local, obteniendo los resultados mínimos necesarios para mantenerse en la cima.

También los ‘íntimos’ han construido un sólido colchón de unidades, producto de su regularidad tanto fuera como dentro de casa. Esta ventaja le otorga la condición de favorito para adjudicarse el certamen, posición que se refleja en la tabla de posiciones.

Alianza Lima hizo añicos a Cusco FC con una goleada de proporciones máximas. - Crédito: @ClubALOficial

No obstante, el calendario de Alianza Lima contempla desafíos de considerable exigencia en la recta final del torneo. El equipo se enfrentará a rivales de peso como Sporting Cristal, Cienciano y Los Chankas, compromisos que pueden resultar determinantes para sus aspiraciones.

La complejidad de estos encuentros obliga a Alianza Lima a mantener la concentración y el rendimiento mostrado hasta la fecha.