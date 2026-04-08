Thaisa Mc Leod cierra su temporada con Atlético Atenea con emotivo mensaje: “Me llevo recuerdos muy bonitos”

Thaisa Mc Leod cierra su temporada con Atlético Atenea con emotivo mensaje.

Atlético Atenea concretó su mejor participación en la Liga Peruana de Vóley durante la temporada 2025-2026, ubicándose en la sexta posición. El equipo alcanzó este resultado histórico gracias al aporte de sus jugadoras, tanto extranjeras como nacionales, y al trabajo de la entrenadora Lorena Góngora, quien se consolidó como una de las claves del buen momento del club.

Entre las deportistas peruanas que lograron destacar figura Thaisa Mc Leod, considerada en los últimos años como una de las voleibolistas con mayor talento del país, aunque su carrera atravesó un periodo complicado por cuestiones físicas. Góngora fue fundamental para ayudarla a recuperar su nivel y colocarla nuevamente entre las mejores opuestas del campeonato.

Mc Leod consiguió reencontrarse con su mejor versión, la misma que la llevó a vestir la camiseta de la selección peruana, y volvió a disfrutar del juego. Además, valoró el respaldo del comando técnico y el ambiente familiar que se generó dentro del equipo, gracias al apoyo de sus compañeras.

Tras el cierre de temporada, la opuesta publicó un mensaje emotivo en su cuenta de Instagram, acompañado de imágenes de su paso por Atenea: “Fin de temporada. Solo me toca agradecer a cada una de las personas que estuvieron conmigo en todo mi proceso desde el inicio de la liga hasta el final, me llevo recuerdos muy bonitos de esta temporada y no hay palabra de lo que significan para mí, gracias”, escribió.

Este mensaje fue interpretado por algunos aficionados como una posible despedida de la institución. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si Thaisa Mc Leod continuará en Atlético Atenea o si buscará nuevos retos en la próxima edición de la liga.

Thaisa Mc Leod dejó emotivo mensaje en Instagram tras su sexto lugar con Atlético Atenea.

Una salida y una renovación confirmada en Atenea

El mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley empieza a activarse, especialmente entre los equipos que finalizaron su participación en la temporada. En este contexto, Isabel Fernández confirmó su salida de Atlético Atenea luego de una destacada campaña en la que se posicionó entre las diez mejores bloqueadoras del certamen.

La central venezolana se despidió del club con el siguiente mensaje: “Cerrando una etapa inolvidable con el corazón lleno de gratitud. Defender los colores de Atenea esta temporada ha sido un verdadero orgullo y un viaje de constante aprendizaje. Gracias a mis compañeras, cuerpo técnico y a la junta directiva por enseñarme que la verdadera fuerza está en la unión del equipo. Me voy siendo mejor jugadora, pero sobre todo, mejor persona”.

Isabel Fernández se despidió de Atlético Atenea tras Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

En paralelo, crecen las expectativas sobre el futuro de Lorena Góngora, quien seguiría al frente de Atenea pese a los rumores de un posible traspaso a otro equipo de la Liga Peruana de Vóley. La directiva, representada por Ale Villarán, expresó su deseo de mantener a la entrenadora argentina, quien también dejó entrever su continuidad a través de una publicación en redes sociales: “Sé que en la próxima temporada enfrentaremos nuevos retos, pero quiero resaltar que este equipo no solo dio todo dentro de la cancha, sino también en cada entrenamiento, formando un grupo humano único, enriquecedor y muy valioso para mí”.

La entrenadora argentina logró colocar a Atlético Atenea entre los seis mejores del campeonato. Créditos: Latina TV.

Por otro lado, la situación de Nicole Pérez, máxima anotadora de la liga con más de 500 puntos y referente de las ‘diosas’, aún no está definida. Resta por conocerse si continuará en Atenea, si jugará en otro club del torneo nacional, o si optará por sumarse a una liga más competitiva en el extranjero.