Perú Deportes

Thaisa Mc Leod cierra su temporada con Atlético Atenea con emotivo mensaje: “Me llevo recuerdos muy bonitos”

La opuesta recuperó su nivel de la mano de Lorena Góngora. Su futuro en la Liga Peruana de Vóley todavía es incierto

Guardar
Thaisa Mc Leod cierra su temporada con Atlético Atenea con emotivo mensaje.
Thaisa Mc Leod cierra su temporada con Atlético Atenea con emotivo mensaje.

Atlético Atenea concretó su mejor participación en la Liga Peruana de Vóley durante la temporada 2025-2026, ubicándose en la sexta posición. El equipo alcanzó este resultado histórico gracias al aporte de sus jugadoras, tanto extranjeras como nacionales, y al trabajo de la entrenadora Lorena Góngora, quien se consolidó como una de las claves del buen momento del club.

Entre las deportistas peruanas que lograron destacar figura Thaisa Mc Leod, considerada en los últimos años como una de las voleibolistas con mayor talento del país, aunque su carrera atravesó un periodo complicado por cuestiones físicas. Góngora fue fundamental para ayudarla a recuperar su nivel y colocarla nuevamente entre las mejores opuestas del campeonato.

Mc Leod consiguió reencontrarse con su mejor versión, la misma que la llevó a vestir la camiseta de la selección peruana, y volvió a disfrutar del juego. Además, valoró el respaldo del comando técnico y el ambiente familiar que se generó dentro del equipo, gracias al apoyo de sus compañeras.

Tras el cierre de temporada, la opuesta publicó un mensaje emotivo en su cuenta de Instagram, acompañado de imágenes de su paso por Atenea: “Fin de temporada. Solo me toca agradecer a cada una de las personas que estuvieron conmigo en todo mi proceso desde el inicio de la liga hasta el final, me llevo recuerdos muy bonitos de esta temporada y no hay palabra de lo que significan para mí, gracias”, escribió.

Este mensaje fue interpretado por algunos aficionados como una posible despedida de la institución. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si Thaisa Mc Leod continuará en Atlético Atenea o si buscará nuevos retos en la próxima edición de la liga.

Thaisa Mc Leod dejó emotivo mensaje en Instagram tras su sexto lugar con Atlético Atenea.
Thaisa Mc Leod dejó emotivo mensaje en Instagram tras su sexto lugar con Atlético Atenea.

Una salida y una renovación confirmada en Atenea

El mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley empieza a activarse, especialmente entre los equipos que finalizaron su participación en la temporada. En este contexto, Isabel Fernández confirmó su salida de Atlético Atenea luego de una destacada campaña en la que se posicionó entre las diez mejores bloqueadoras del certamen.

La central venezolana se despidió del club con el siguiente mensaje: “Cerrando una etapa inolvidable con el corazón lleno de gratitud. Defender los colores de Atenea esta temporada ha sido un verdadero orgullo y un viaje de constante aprendizaje. Gracias a mis compañeras, cuerpo técnico y a la junta directiva por enseñarme que la verdadera fuerza está en la unión del equipo. Me voy siendo mejor jugadora, pero sobre todo, mejor persona”.

Isabel Fernández se despidió de Atlético Atenea tras Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Isabel Fernández se despidió de Atlético Atenea tras Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

En paralelo, crecen las expectativas sobre el futuro de Lorena Góngora, quien seguiría al frente de Atenea pese a los rumores de un posible traspaso a otro equipo de la Liga Peruana de Vóley. La directiva, representada por Ale Villarán, expresó su deseo de mantener a la entrenadora argentina, quien también dejó entrever su continuidad a través de una publicación en redes sociales: “Sé que en la próxima temporada enfrentaremos nuevos retos, pero quiero resaltar que este equipo no solo dio todo dentro de la cancha, sino también en cada entrenamiento, formando un grupo humano único, enriquecedor y muy valioso para mí”.

La entrenadora argentina logró colocar a Atlético Atenea entre los seis mejores del campeonato. Créditos: Latina TV.

Por otro lado, la situación de Nicole Pérez, máxima anotadora de la liga con más de 500 puntos y referente de las ‘diosas’, aún no está definida. Resta por conocerse si continuará en Atenea, si jugará en otro club del torneo nacional, o si optará por sumarse a una liga más competitiva en el extranjero.

Temas Relacionados

Thaisa Mc LeodAtlético AteneaLiga Peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Cusco FC 0-1 Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

La escuadra imperial inicia su camino en la ‘gloria eterna’ enfrentando al vigente campeón del continente. Mantente informado con nuestra cobertura en tiempo real y descubre todos los detalles previos al pitazo inicial

Cusco FC 0-1 Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

San Martín a la final de la Liga Peruana de Voley: derrotó 3-2 a Universitario y será rival de Alianza Lima

El partido se resolvió en cinco sets. ‘Pumas’ y ‘santas’ lucharon por el pase a la gran final tras tener igualada la llave. Revive punto a punto el ‘extra game’ de la semifinal

San Martín a la final de la Liga Peruana de Voley: derrotó 3-2 a Universitario y será rival de Alianza Lima

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 1 de Copa Libertadores 2026

Los ‘rimenses’ empiezan el camino de la verdad con el debut de Zé Ricardo, quien intentará demostrar su mano desde el arranque. El lance se disputará en el Miguel Grau del Callao

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 1 de Copa Libertadores 2026

Emoción total: Fernanda Tomé rompió en llanto tras clasificación de San Martín a la final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tras el partido decisivo ante Universitario, la jugadora brasileña no pudo contener las lágrimas luego de un dramático ‘tie-break’ que selló la victoria de su equipo

Emoción total: Fernanda Tomé rompió en llanto tras clasificación de San Martín a la final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima vs San Martín: fechas, horarios y todo sobre la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Luego de unas semifinales vibrantes, ya están listos los dos equipos que lucharán por el trofeo esta temporada. Revisa todos los detalles de la definición del título

Alianza Lima vs San Martín: fechas, horarios y todo sobre la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga afirma que si es presidente renunciará a su sueldo, seguridad del Estado y auto oficial: “No quiero nada”

Rafael López Aliaga afirma que si es presidente renunciará a su sueldo, seguridad del Estado y auto oficial: “No quiero nada”

Rafael López Aliaga: a qué se dedica, cuánto dinero tiene y cómo hizo su fortuna rumbo a las Elecciones 2026

La amistad entre Kyara y Kristen, hijas de Keiko Fujimori y Ricardo Belmont: una protagonista de campaña y otra de perfil discreto

Así funcionará el nuevo Congreso desde julio de 2026: bicameralidad redefine roles entre diputados y senadores en el sistema legislativo

MML reitera prohibición de concentraciones en el Centro de Lima tras mitin de Ricardo Belmont: “Es zona intangible”

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez se quiebra al despedir a su hija: “Verla alzar vuelo es el momento más difícil para una mamá”

Tula Rodríguez se quiebra al despedir a su hija: “Verla alzar vuelo es el momento más difícil para una mamá”

César BK logra protección tras denunciar a Leslie Shaw y 'El Prefe' por agresión

Ethel Pozo aclara que no es amiga de Melissa Klug tras rumores de favoritismo en ‘La Granja VIP’

Carolina Jaramillo emociona al recordar a Paul ‘Russo’ Flores a un año de su muerte: “Paul era todo para nosotros”

Renato Rossini Jr. deja entrever que Ale Fuller le fue infiel en ‘La Granja VIP’: “Había una cercanía dudosa”

DEPORTES

Cusco FC 0-1 Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Cusco FC 0-1 Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

San Martín a la final de la Liga Peruana de Voley: derrotó 3-2 a Universitario y será rival de Alianza Lima

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 1 de Copa Libertadores 2026

Emoción total: Fernanda Tomé rompió en llanto tras clasificación de San Martín a la final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima vs San Martín: fechas, horarios y todo sobre la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26