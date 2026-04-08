Figura de Atlético Atenea confirmó su salida del club tras gran campaña en Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Un viaje constante de aprendizaje”

Figura de Atlético Atenea confirmó su salida del club tras gran campaña en Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La temporada 2025/2026 de la Liga Peruana de Vóley llegó a su fin para la mayoría de los equipos, salvo para aquellos que siguen en competencia por un lugar en la final. Atlético Atenea, que concluyó en la sexta posición, firmó la mejor campaña de su historia en la división principal.

En este contexto, varias jugadoras han compartido mensajes de agradecimiento a los aficionados y miembros del club, mientras que otras han anunciado su salida, como Isabel Fernández, una de las protagonistas bajo la conducción de Lorena Góngora.

La central venezolana, que llegó como una de las apuestas del club, se consolidó como la sexta mejor bloqueadora del torneo con 54 puntos en ese rubro. Junto a Nicole Pérez, fue de las jugadoras más destacadas de Atenea en la temporada.

No obstante, la ‘llanera’ anunció su despedida con un mensaje en redes sociales: “Cerrando una etapa inolvidable con el corazón lleno de gratitud. Defender los colores de Atenea esta temporada ha sido un verdadero orgullo y un viaje de constante aprendizaje”, expresó.

Agregó: “Me llevo conmigo cada batalla compartida en la cancha, los consejos que me hicieron crecer y, sobre todo, la resiliencia de este grupo humano”.

Fernández también agradeció a quienes la acompañaron durante su estadía en el club y concluyó: “Gracias a mis compañeras, cuerpo técnico y a la junta directiva por enseñarme que la verdadera fuerza está en la unión del equipo. Me voy siendo mejor jugadora, pero sobre todo, mejor persona”.

De cara a la próxima temporada, Atlético Atenea empieza a experimentar cambios en su plantel. Se prevé que Nicole Pérez, máxima anotadora con más de 500 puntos, tampoco continúe en el equipo. Su futuro podría estar en el extranjero, en una liga de mayor nivel, o en un club importante del país.

Isabel Fernández se despidió de Atlético Atenea tras Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

¿Se queda Nicole Pérez y Lorena Góngora en Atlético Atenea?

Nicole Pérez estableció un nuevo récord esta temporada al sumar 526 puntos, cifra que la perfila como la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley. Su desempeño ha despertado el interés de diversos equipos, tanto del extranjero como del ámbito local.

Durante el año, Pérez fue vinculada a Alianza Lima, e incluso Cenaida Uribe reconoció que estuvo cerca de incorporarla al inicio de la temporada. Por ahora, su futuro profesional sigue sin definirse. En una entrevista reciente, la jugadora expresó:

“A mí me gustaría seguir con Atenea, más que nada por Lorena, porque es muy buena como entrenadora. Así que nada, ¿quién dice que capaz que el año que viene me quedo? No sé todavía, la verdad”, declaró en Latina Deportes.

La argentina es pretendida por varios clubes debido a su gran desempeño en la temporada. (Latina Deportes)

Respecto a Lorena Góngora, su continuidad en Atlético Atenea parece estar casi asegurada. La fundadora del club, Ale Villarán, manifestó públicamente su intención de que siga al frente del equipo, un deseo que la entrenadora argentina también compartió a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

"Hoy finaliza la liga 2025-2026, y es fundamental destacar los logros que hemos alcanzado en esta temporada. Enfrentamos desafíos que pusieron a prueba nuestra capacidad y determinación, y en la mayoría de los casos los superamos. Aquellas situaciones que no logramos sortear nos dejaron aprendizajes muy valiosos. Quiero agradecer profundamente a cada jugadora, a los varones que también formaron parte del equipo, al staff y a los dirigentes del club, quienes apoyaron incondicionalmente este proyecto. Sé que en la próxima temporada enfrentaremos nuevos reto, pero quiero resaltar que este equipo no solo dio todo dentro de la cancha, sino también en cada entrenamiento, formando un grupo humano único, enriquecedor y muy valioso para mí“, posteó.