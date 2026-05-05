Lamine Yamal, objetivo Mundial: el jugador muestra su trabajo de recuperación en el gimnasio en medio de la polémica de Mbappé

El jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal (Instagram)

El pasado 23 de abril, se confirmaban los peores presagios: Lamine Yamal decía adiós a lo que resta de temporada con el FC Barcelona debido a una lesión en el bíceps femoral. Ahora, su máxima preocupación es llegar en las mejores condiciones al Mundial 2026. Quiere estar en la lista de Luis de la Fuente. Por ello, ya está cumpliendo todas las pautas marcadas por los médicos azulgranas. Una recuperación que sigue a rajatabla y esta misma mañana ha publicado una imagen desde el gimnasio de la Ciudad Deportiva.

Lamine avanza en la recuperación de su lesión en el bíceps femoral izquierdo, producida el 22 de abril ante el Celta tras ejecutar un penalti. El Barcelona comunicó que no volverá a jugar en lo que resta de LaLiga bajo la dirección de Hansi Flick, aunque su presencia en el Mundial está prevista. El plan de rehabilitación contempla que llegue a tiempo para la convocatoria de la selección española. El jugador cumple con un programa elaborado por los servicios médicos y fisioterapeutas del club, en coordinación con especialistas vinculados a la RFEF. La evolución de la lesión es favorable y Lamine compartió en redes sociales una imagen en la que utiliza la bicicleta estática en el gimnasio de las instalaciones azulgranas.

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El tratamiento inicial incluyó sesiones de frío en la zona afectada y, actualmente, combina ejercicios de fortalecimiento en el gimnasio con trabajo sobre césped. Tanto Luis de la Fuente como Hansi Flick mantienen un seguimiento cercano de su evolución, evitando cualquier tipo de riesgo. Con 18 años, Lamine centra sus esfuerzos en llegar en plenitud a su primer Mundial.

El delantero francés Kylian Mbappé (El delantero del Barcelona Lamine Yamal (AP Foto/Joan Monfort)

El futbolista catalán atraviesa este proceso con mayor ánimo por los avances conseguidos desde la lesión. En redes sociales, expresó su frustración por no poder estar con sus compañeros en el tramo final de la temporada, pero mostró confianza en el equipo y aseguró que regresará más fuerte. Este martes, se lo vio sonriente durante una de sus sesiones de recuperación en el club. Una situación muy diferente a la que vive el delantero francés.

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La polémica que rodea a Mbappé

Mientras Lamine Yamal acelera su recuperación para poder estar a punto de cara al Mundial, Mbappé ha sido puesto en el punto de mira por marcharse de viaje a Italia junto a su pareja Ester Expósito. Una actuación que no ha gustado dentro de las esferas madridistas y que consideran una falta de compromiso con el club. Quien tampoco ha dudado en dar su opinión es el técnico del club blanco, Álvaro Arbeloa, que cuestionó el viaje del delantero y aprovechó la coyuntura para elogiar a Vinicius.

El jugador del FC Barcelona expresó en los Laureus su deseo de ser campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

En rueda de prensa, el técnico del club blanco no dudó en dar su opinión sobre el delantero, que llegó a Madrid tan solo 12 minutos antes de que comenzara el partido ante el Espanyol. “Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que son quienes controlan cuándo tienen que ir a Valdebebas y cuándo no. Y a partir de ahí, cada jugador en su tiempo libre hace lo que considera oportuno. Y yo ahí no puedo entrar".

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Dos formas muy diferentes de afrontar una recuperación, con la temporada aún en su momento más tenso y el Mundial a punto de dar el pistoletazo de salida. Lamine Yamal tiene claro que llegará al torneo mundialista. Mbappé no sabe si estará listo para el Clásico del próximo 10 de mayo.