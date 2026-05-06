“A veces el talento no alcanza”: el esfuerzo detrás del éxito de Sandra Ostos y Esmeralda Sánchez en Alianza Lima

Jugadoras de Alianza Lima destacan disciplina y evolución del club tras el tricampeonato. Crédito: Captura RPP

El tricampeonato de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley no solo confirma su dominio en el escenario nacional, sino que también expone el nivel de exigencia que sostiene al equipo en la élite. Detrás de los títulos consecutivos, las jugadoras destacan un proceso marcado por la disciplina diaria, el cuidado físico y mental, y un crecimiento institucional que ha sido clave para alcanzar y mantener este presente exitoso.

En entrevista para el programa ‘Encendido’ de RPP, Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos compartieron detalles del camino que las llevó a alcanzar un logro que consolida el dominio del club en el torneo local. Más allá del título, ambas protagonistas coincidieron en que el talento, por sí solo, no es suficiente para mantenerse en la cima.

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Ostos fue enfática al describir el nivel de compromiso que exige el vóley profesional, donde cada decisión cotidiana influye directamente en el rendimiento dentro de la cancha. La jugadora remarcó que el conocimiento del propio cuerpo y la responsabilidad individual son aspectos claves para sostener la exigencia de una temporada competitiva.

“Esto es un tema muy profesional, parte de cada una. Cada quien conoce su cuerpo. Nosotras trabajamos con esto. Es nuestra arma y creo que, de por sí, tenemos que tener el ojo abierto tempranísimo, así tengas día libre. Todo comienza la noche anterior, no hay mala noche”, sostuvo, dejando en claro la rigurosidad de la preparación.

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El equipo blanquiazul hace historia al conseguir su tercer título consecutivo. Acompaña al equipo en la ceremonia de premiación, la vuelta olímpica y la celebración desbordante junto a sus fanáticos.

En esa misma línea, la voleibolista de Alianza Lima resaltó que el compromiso con el deporte va más allá del talento natural, ya que la constancia y el profesionalismo terminan siendo determinantes en el alto rendimiento. Para la atacante, el proceso de mejora continua es una condición permanente para competir en la élite de este deporte.

“Al final lo lindo también de esto es que trabajamos en lo que amamos, tenemos la bendición de trabajar en esto. Todo fluye, el querer cuidarte y el querer estar mejor cada día ya es parte de una. Aparte también va por el lado de que el talento a veces no alcanza mucho”, añadió.

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La exigencia de ser deportista profesional

Por su parte, la capitana Esmeralda Sánchez reforzó la idea de que la disciplina es un eje fundamental en la carrera de cualquier deportista de alto nivel. La referente de Alianza Lima destacó que el privilegio de vivir del deporte implica también una responsabilidad constante con la preparación física, mental y emocional.

“Es parte de la disciplina que tiene una deportista. Somos jugadoras profesionales, qué privilegio tenemos nosotras de hacer lo que nos gusta y ganar dinero por hacerlo. Si quieres ganar dinero haciendo algo que te gusta, también tienes que prepararte para cumplir los requisitos, que es descansar bien, alimentarte bien, tener psicóloga, prepararte completamente como una jugadora profesional”, señaló.

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Sánchez enfatizó que el rendimiento no depende únicamente del entrenamiento en cancha, sino de un trabajo integral que involucra hábitos de vida estrictos. En su análisis, la profesionalización del vóley exige un enfoque completo para sostener el nivel competitivo durante toda la temporada.

Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos fueron determinantes en el éxito de Alianza Lima. Crédito: FPV

El crecimiento institucional de Alianza Lima

Más allá del aspecto deportivo, Esmeralda Sánchez también resaltó la evolución institucional de Alianza Lima, factor que ha sido determinante en la consolidación del equipo como tricampeón. Sánchez destacó que el crecimiento del vóley dentro de la institución ha permitido mayor visibilidad y mejores condiciones de trabajo para el plantel.

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“Llevo 12 años en el equipo y he vivido toda la evolución de lo que ha sido este proceso. Que hoy por hoy que estemos en la cima nuevamente es gracias a lo que hace la institución, los que están fuera, como Cenaida (Uribe) y los que trabajan en la gerencia para que la realidad de Alianza sea esta, ser tricampeonas a nivel nacional”, sentenció.