Facundo Morando alza la voz ante amenazas en contra de jugadoras de la Liga Peruana de Vóley: “No se puede normalizar, hay que tomar acciones”

El entrenador de Alianza Lima ha convocado a los actores principales de la LPV a defender con fuerza y responsabilidad a todas las voleibolistas ante execrables ataques en plataformas sociales

El técnico de Alianza Lima defiende a las voleibolistas de la LPV 2025/26 de ataques y amenazas de enajenados en rede sociales. | VIDEO: Gerson Cuba

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 se ha visto envuelta por una serie de ataques en contra de varias deportistas de los clubes tradicionales del Perú. Desadaptados sociales arremetieron, por ejemplo, en contra de Maeva Orlé con comentarios irreproducibles, lo que motivó a una respuesta inmediata de su parte en Instagram.

Sin embargo, el ataque más execrable llegó hacia Cat Flood, jale de garantías en Universitario de Deportes, a quien amenazaron de muerte en Instagram. Aunque esa situación fue matizada por la norteamericana, el resto de voleibolistas salieron al frente para realizar una cruzada de defensa, la misma que ha sido avalada por el entrenador Facundo Morando.

Facundo Morando disputó su primer Mundial de Clubes con Alianza Lima. - Crédito: Renzo León

“El resultado es una anécdota [Alianza Lima 3-1 Regatas Lima]. Me parece que lo más importante es que algunas jugadoras de muchos equipos, a principio de semana, se expresaron sobre un montón de cosas que reciben en las redes sociales y eso no se puede normalizar”, expresó el líder argentino durante su último contacto con la prensa al cierre de la Fase 1 de la LPV.

Morando, en esa misma línea indicó que “no se puede normalizar que una jugadora reciba una amenaza, que un entrenador reciba una amenaza; es necesario hacer algo y actuar”. “No se puede quedar solamente en el mensaje de una jugadora. Hay que tomar acciones, los medios como comunicadores deben hacerlo al igual que la FPV y los clubes”.

Momentos cruciales del partido entre Alianza y Regatas. El equipo blanquiazul demuestra su poderío en la net y con un bloqueo contundente, gana el tercer set, desatando la euforia de su equipo y su entrenador | Latina TV

La manera en cómo extraños buscan intimidar a las integrantes de los clubes que participan en la Liga Peruana de Vóley indigna demasiado a Facundo Morando, quien no puede creer que una situación semejante aparezca con fuerza en un tiempo donde debe primar la paz y recreación en el profesionalismo.

“Esto no puede pasar, no se puede normalizar. Esto no pasa en ninguna parte del mundo y no puede pasar acá. No es algo que vende o algo que ya pasó de moda el incitar a que la gente hable mal de la jugadora o preguntar quién es la peor jugadora de la Liga Peruana de Vóley o quién es la peor extranjera o el peor jale. Eso no va más, hay que actuar de alguna manera y no puede quedar solo en la historia de Instagram de una jugadora”, zanjó.

El plantel 'blanquiazul' cerró la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 en la tercera plaza. - Crédito: Alianza Lima

Medida de protección

Los altos mandos de Alianza Lima han visto con preocupación y decepción la cantidad de ‘dardos’ injustificados que han recibido las puntuales que militan en el plantel principal. Por ese motivo han planteado una medida de protección inicial a plasmarse en las redes sociales, sobre todo en Instagram.

“En Alianza Lima promovemos un espacio de respeto. Los mensajes y comentarios ofensivos hacia nuestras voleibolistas y comando técnico serán eliminados y las cuentas que los emitan, restringidas o bloqueadas”, se consignó en un comunicado.

Además, ese mensaje se acompañó con una reflexión: “Detrás de cada partido hay horas de trabajo, sacrificio y sueños compartidos. Detrás de cada resultado, personas que sienten y representan estos colores. Alentar es parte de nuestra historia. Respetar también. Sigamos hablando con el corazón. Porque en Alianza, el respeto siempre juega dentro y fuera de las canchas”.

¿Sporting Cristal cuenta con rival

Ignacio Buse entra al Top

Luis Ramos reveló que jugar

La fuerte medida que tomará

