Thiago Kosloski, asistente de Mano Menezes en la selección peruana, asumirá la dirección técnica del equipo Sub 20

Thiago Kosloski, nuevo DT de la selección peruana sub-20. Crédito: Instagram Thiago Kosloski.

Mano Menezes ha sido oficializado como el nuevo DT de la selección mayor de Perú. El estratega brasileño llegó a Lima junto a su comando técnico para la presentación oficial. Su designación al mando de ’la bicolor’ marca un enlace entre el equipo principal y las categorías menores, pues su principal colaborador, Thiago Kosloski, asumirá las riendas del seleccionado Sub 20.

En la conferencia de prensa que tuvo lugar en un hotel de San Isidro, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, realizó el anuncio. ”Llegamos a la conclusión que esto no iba solo. Iba acompañado de un trabajo desde nuestras bases, pero con un hilo de comunicación muy grande con nuestra Sub 20”, sostuvo el mandamás.

”Por eso es que hoy día también quiero saludar al técnico de nuestra Sub 20, Thiago Kosloski”, anunció Lozano. El asistente de Menezes integró el comando técnico de la selección brasileña que se coronó en el último Sudamericano Sub 20 que tuvo lugar en Venezuela, el año pasado.

Thiago Kosloski, asistente técnico de Mano Menezes en la selección peruana. Crédito: Captura La Bicolor +.

”Sé que vas a aportar mucho también a nuestro fútbol peruano. Sé que vas a trabajar de la mano con Manuel [Barreto] para poder seguir creciendo y desarrollando tareas que fortalezcan a nuestras bases nacionales, a nuestros jóvenes, tanto hombres y mujeres”, sumó Lozano.

El perfil de Thiago Kosloski

Thiago Kosloski es un estratega brasileño de 44 año nacido en Telêmaco Borba, Paraná. Su trayectoria destaca por una sólida experiencia en roles de asistente técnico en clubes de prestigio como Gremio, Fluminense y Corinthians. Además, cuenta con un paso valioso por la selección de Brasil Sub 20, donde trabajó estrechamente con las categorías juveniles de su país.

Gracias a su labor formativa, Kosloski posee un conocimiento profundo sobre las nuevas joyas del fútbol brasileño. Siguió de cerca el progreso de figuras como Estevão y observó el surgimiento reciente de Rayan, a quien incluso recomienda para el máximo nivel competitivo.

Thiago Kosloski, miembro del último comando técnico del Brasil campeón del Sudamericano sub-20 y mundialista en Chile.

¿Cómo le fue a Perú en el último Sudamericano Sub 20?

La selección peruana Sub 20 tuvo una participación difícil en el Sudamericano de 2025 celebrado en Venezuela. Bajo la dirección técnica de José Guillermo ’Chemo’ del Solar, el equipo no logró superar la primera fase del torneo.

La campaña inició con una derrota por 2-1 ante Paraguay y continuó con una dura goleada de 4-0 frente a la selección anfitriona. Posteriormente, el cuadro nacional perdió contra Chile y Uruguay, lo que confirmó su eliminación sin sumar puntos en el Grupo A.

A pesar del esfuerzo de los jóvenes talentos, esta edición mantuvo una tendencia histórica negativa. Perú nunca ha logrado clasificar a un Mundial de esta categoría. El momento en que la selección estuvo más cerca de romper esta racha ocurrió en el año 2013, durante el torneo disputado en Argentina.

Perú perdió ante Uruguay por el Sudamericano Sub 20 2025.

Nuevo proyecto deportivo

Mano Menezes asume la dirección de la selección peruana en un escenario complejo, pero su trayectoria despierta ilusión en la hinchada. Su llegada lidera un proyecto deportivo integral que busca potenciar también a las divisiones menores.

El técnico brasileño de 63 años confía en su capacidad para formar planteles equilibrados. Al respecto, el estratega afirmó: “Los entrenadores vivimos de desafíos. Y los grandes desafíos nos motivan más. Yo tengo mi característica bien definida: yo construyo equipos, con jóvenes y experimentados”.

Para Menezes, la mezcla de edades es fundamental en el éxito grupal. “Los referentes son importantes. Porque los jóvenes, en determinados partidos, pueden ser ayudados por jugadores que pasaron por situaciones fuertes”, explicó el entrenador.

Además, resaltó la similitud técnica entre el futbolista peruano y el brasileño, lo cual le resulta familiar para implementar su idea de juego. Finalmente, envió un mensaje de unidad: “Todos los jugadores tienen las puertas abiertas de la selección peruana”.