Jorge Fossati dejó sorpresivo mensaje a dirigencia de Universitario por su salida: “Pensamos diferente y hoy no es el mejor momento”

Desde Uruguay, Jorge Fossati explica el presente de Universitario, club con el que salió tricampeón. Sport890 YouTube

El presente de Universitario de Deportes atraviesa uno de los momentos más duros de los últimos años. Tras una serie de resultados adversos, el equipo ‘crema’ quedó fuera de la pelea por el Torneo Apertura y afronta una situación comprometida en la Copa Libertadores. Esta crisis derivó en la salida del técnico Javier Rabanal; en su lugar, la conducción ha quedado a cargo de Jorge Araujo de forma interina, con el desafío de reconducir el rumbo en una temporada marcada por la inestabilidad.

Con todo ese panorama, Jorge Fossati se referió al complicado escenario del club. “Le tengo un cariño enorme a la gente, y si se lo tenía antes, más todavía en las últimas semanas y meses”, confesó en primera instancia para el programa Sport & Show.

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El entrenador uruguayo, quien asumió el mando en 2023, recordó los logros alcanzados durante su ciclo y subrayó que “cuando asumimos en 2023, conseguimos lo que hacía 10 años que no conseguía el club, lo conseguimos en la cancha del eterno rival que si ganaba iba a festejar el tricampeonato”. Esta referencia al histórico triunfo en Matute es uno de los puntos más altos de su gestión.

Durante su etapa, la ‘U’ obtuvo el segundo tricampeonato de su historia en 2025. Empero, la gran meta trazada para 2026 era lograr el tetracampeonato, una hazaña inédita en el país. Sin embargo, el cambio de administración a mitad del año pasado modificó el escenario interno. “Hay una administración nueva que empezó a mitad de año y han hecho algunos cambios con los que no coincidíamos y definió que quedáramos afuera de este proyecto”, explicó, reconociendo que las diferencias fueron determinantes para su salida.

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Jorge Fossati se encuentra en la historia reciente de Universitario con 2 de 3 títulos del tricampeonato. - créditos: Liga 1

El DT uruguayo defendió la capacidad del plantel, recordando que, pese al mal momento, “siempre creí en la capacidad de ese plantel que nos dio enormes satisfacciones”.

De la misma manera, Fossati Lurachi evitó responsabilizar a personas concretas por la actualidad, pero dejó claro que la falta de sintonía con la nueva directiva fue un factor decisivo: “No hace ni bueno ni malo a nadie, simplemente pensamos diferente y hoy no es el mejor momento”.

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Jorge Fossati sobre el Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

En la antesala del duelo entre Universitario y Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026, Jorge Fossati analizó el estado anímico y futbolístico de los ‘merengues’. “Eso no quiere decir que Nacional va a tener a un rival accesible, ni mucho menos”, advirtió.

El ‘Flaco’ mostró confianza en el grupo, pese a la coyuntura adversa. “Estoy seguro de la capacidad del plantel de Universitario, que es dirigido por un entrenador interino que estaba con nosotros en la reserva”, apuntó, en alusión a Jorge Araujo. Fossati pronosticó que el equipo mantendrá la idea de juego y el orden táctico que se instauraron desde 2023. “Supongo que van a seguir con la misma línea en cuanto a la forma de pararlos en cancha y con la misma idea que se traía del 2023”, detalló.

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Tras la derrota ante Alianza Atlético, la directiva de la 'U' decidió su postura en relación al futuro del 'Coco'. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

En su análisis, el estratega ‘charrúa’ remarcó que Universitario puede ser un rival incómodo si logra dejar atrás el nerviosismo y la tensión propios de este difícil momento. “Si logran superar, que no es fácil, este momento de nerviosismo, de tensión, etc., pueden ser un rival duro para Nacional y no la va a tener sencillo en los papeles”, acotó.

Álvaro Barco dejó de ser director deportivo de Universitario

La crisis institucional tuvo otro capítulo con la salida de Álvaro Barco como director deportivo de Universitario, decisión confirmada el martes 28 de abril. El acuerdo fue alcanzado con la administración encabezada por Franco Velazco, tras la eliminación virtual del Torneo Apertura y el malestar de la hinchada por una política de fichajes que no rindió frutos. La derrota ante Alianza Atlético acentuó la presión interna y expuso la falta de respuestas deportivas.

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Barco, quien había tenido diferencias con Fossati durante su gestión, no logró consolidar un plantel competitivo. Las incorporaciones bajo su mandato, salvo contadas excepciones, no aportaron el rendimiento esperado y generaron cuestionamientos entre los aficionados. El club oficializó la salida en un comunicado y designó a Antonio García Pye como su reemplazo, con la misión de estabilizar el área deportiva y preparar el terreno para la elección del próximo técnico.