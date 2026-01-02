Perú Deportes

Universitario y el tricampeonato de 2025: una temporada marcada por cambios, consolidaciones y una histórica clasificación continental

La ‘U’ celebró su tercer título consecutivo tras una campaña con diversas modificaciones, relevos dirigenciales y una actuación significativa en la Copa Libertadores

Universitario y el tricampeonato de 2025: una temporada marcada por cambios, consolidaciones y una histórica clasificación continental. - créditos: Universitario

Universitario de Deportes celebró en 2025 uno de los logros más significativos de su historia reciente: el tricampeonato nacional, acompañado de una actuación continental que rompió una larga espera. El año estuvo marcado por una serie de cambios en la dirección técnica y la estructura dirigencial, el surgimiento de nuevos valores y la consolidación de figuras que definieron el rumbo del equipo.

El inicio de la temporada estuvo bajo la conducción de Fabián Bustos, quien había asumido la responsabilidad de mantener la racha ganadora del club. Y pese a que logró sostener el esquema 3-5-2 y mejoró la performance del equipo, los resultados fueron irregulares. En abril, el argentino dejó el cargo tras recibir una oferta de Olimpia de Paraguay. Su salida generó incertidumbre en el entorno del equipo, que atravesaba una etapa decisiva en el campeonato local y en la Copa Libertadores. La dirigencia apostó por el regreso de Jorge Fossati, quien tomó el mando a finales de abril. El uruguayo, ya conocido por su anterior paso exitoso, devolvió confianza al grupo y ajustó aspectos tácticos fundamentales para el rendimiento colectivo.

Fabián Bustos se fue de Universitario y la dirigencia apostó por el regreso de Jorge Fossati.

En el plano institucional, el club ‘crema’ vivió meses de movimientos y renovaciones. A finales de abril, Manuel Barreto dejó la dirección deportiva y poco después fue presentado como jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol. Esta transición generó una vacante que se cubriría más adelante. En julio, Jean Ferrari, hasta ese momento administrador del club, asumió el rol de director general de fútbol en la FPF. Para reemplazarlo, Franco Velazco asumió la administración desde agosto, mientras que Álvaro Barco fue designado como nuevo director deportivo tras la salida de la ‘Muñeca’. Estos cambios permitieron reordenar la estructura interna y sostener la estabilidad institucional en un año exigente.

La histórica clasificación a octavos de Copa Libertadores

El terreno de juego ofreció momentos decisivos para la historia del club. En mayo, Universitario consiguió la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores tras empatar 1-1 con River Plate en Buenos Aires. El equipo no alcanzaba esta instancia desde hacía 15 años, lo que significó un impulso anímico clave y un reconocimiento al trabajo colectivo. En ese partido, César Inga se destacó como elemento importante y anuló al promisorio argentino, Franco Mastantuono, posteriormente vendido a Real Madrid. Su desempeño ante el ‘millonario’ marcó un punto de inflexión y lo consolidó en el once titular, alternando posiciones como defensor por ambas bandas y carrilero tanto por derecha como por izquierda. Su versatilidad lo llevó a ser convocado a la selección peruana en los meses posteriores.

El mercado de pases de mitad de año trajo la llegada de Anderson Santamaría, quien se convirtió en uno de los pilares defensivos del equipo. Su experiencia y liderazgo fortalecieron la última línea y aportaron seguridad en partidos decisivos. En agosto, una lesión de Rodrigo Ureña obligó a nuevas variantes en el mediocampo. Jesús Castillo, recién fichado de Gil Vicente de Portugal, asumió el reto y cumplió con las expectativas, manteniendo el equilibrio y la recuperación en una etapa clave del torneo.

Anderson Santamaría reemplazó a Williams Riveros y jugó en la defensa con Matías Di Benedetto y Aldo Corzo. - créditos: Universitario

El tramo final de Universitario: goles, carácter y la consagración

En la fase final de la Liga 1, Universitario encontró respuestas en la explosión de Jairo Vélez, quien ocupó el lugar de Edison Flores. El ecuatoriano fue determinante con goles y asistencias, sumando desequilibrio y creatividad en los últimos metros. El ‘Orejas’, una de las figuras esperadas, no logró repetir sus actuaciones anteriores, pero el aporte del exjugador de César Vallejo permitió sostener el ritmo ofensivo en los momentos más exigentes, sobre todo, siendo figura en el choque con Sporting Cristal.

El ataque tuvo como gran protagonista a Alex Valera. El delantero se consolidó como goleador del equipo, sumando 16 tantos en el campeonato peruano. Según el propio Fossati, el ‘Cholo’ experimentó una maduración emocional notable durante el año. Luego de una serie de entredichos con Hernán Barcos en el clásico de agosto, Valera respondió en la cancha con una seguidilla de goles importantes en partidos decisivos para la obtención del título nacional.

Asimismo, Jairo Concha fue otro de los futbolistas que dio un salto de calidad este curso, tanto con Jorge Fossati como con Fabián Bustos. Se animó a rematar de lejos y exhibir sus cualidades técnicas. Fue así como anotó nueve goles y repartió 10 asistencias en 42 compromisos, números que además lo llevaron a la selección peruana.

Alex Valera creció deportivamente y personalmente en 2025, siendo estrella del Universitario tricampeón. - créditos: Liga 1

El tricampeonato de Universitario en 2025 se explica por la capacidad del equipo para adaptarse a los cambios, la aparición de figuras jóvenes, la consolidación de líderes y una estructura dirigencial que supo responder a los desafíos. La histórica clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores y la fortaleza mostrada durante el torneo local permitieron que la temporada quedara grabada en la memoria de los hinchas y en la historia del club.

Esto tras culminar puntero en el Apertura y Clausura. (Video: GOLPERU)

