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Martín Palermo y dos técnicos de selección en la carpeta de Universitario para reemplazar a Javier Rabanal

Más de 15 carpetas de entrenadores llegaron a Ate. Franco Velazco y Álvaro Barco decidirán en los próximos días

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Alejandro Restrepo, exAlianza Lima, fue vinculado a la 'U'. Créditos: L1 Max / X.

La lista de posibles candidatos para asumir la dirección técnica de Universitario de Deportes empezó a circular incluso antes de oficializarse la salida de Javier Rabanal. En las últimas horas, el interés se ha intensificado y la directiva de Ate ha recibido numerosos currículums, que incluyen desde técnicos con experiencia en selecciones nacionales hasta figuras reconocidas del fútbol.

El periodista deportivo Gustavo Peralta mencionó algunos de estos nombres en la más reciente edición del programa L1 Radio, aunque precisó que la dirigencia ‘merengue’ ha recibido más de 15 propuestas de entrenadores. Por ahora, Jorge Araujo quedó al frente del equipo de manera interina.

A continuación, se presenta la lista de entrenadores que han ofrecido sus servicios o fueron acercados por agentes al actual tricampeón del fútbol peruano, junto con una breve descripción de sus trayectorias, así como los nombres que ya han sido descartados.

Robert Siboldi

Robert Siboldi es un exarquero y entrenador uruguayo con una amplia trayectoria en el fútbol mexicano, donde dirigió equipos como Cruz Azul, Tigres UANL y Santos Laguna. Además, cuenta con una experiencia internacional al mando de Al Ahli en Arabia Saudita.

Entre sus logros figuran los títulos del Torneo Clausura 2018 con Santos y del Torneo Clausura 2023 con Tigres. Con este último club, también conquistó el trofeo Campeón de Campeones y el Campeones Cup a nivel internacional.

Siboldi cuenta con experiencia, pero hay dos factores que juegan en su contrato. El primero es el hecho de que no haya dirigido en Sudamérica, y el segundo es su sistema de juego, no alinea con tres en el fondo, sino con un 4-4-2 o un 4-2-3-1.

Robert Siboldi fue multicampeón con Tigres en la temporada 2023.
Robert Siboldi fue multicampeón con Tigres en la temporada 2023.

Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda encabeza la lista de técnicos con experiencia en selecciones nacionales. El colombiano destaca por su trayectoria al frente de los equipos nacionales de Colombia, Honduras, Ecuador y Chile. Logró clasificar y dirigir en dos Copas del Mundo: con los hondureños en 2010 y con los ecuatorianos en 2014.

Su palmarés incluye cuatro títulos nacionales con Atlético Nacional y dos internacionales con el mismo club: la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.

En cuanto a sus esquemas tácticos, suele emplear el 4-3-3 o el 4-2-3-1, aunque durante su etapa en Chile implementó una línea de tres defensores, alineándose con el estilo que llevó al éxito a la selección, y alcanzó el cuarto puesto en la Copa América 2019.

Martín Palermo

Martín Palermo también figura entre los nombres acercados a Universitario. El exdelantero de Boca Juniors y la selección argentina se encuentra libre tras su reciente paso como entrenador de Fortaleza en Brasil.

A diferencia de otros candidatos, cuenta con una experiencia más limitada y posee un solo título en su trayectoria: el Torneo Clausura obtenido con Olimpia de Paraguay.

En cuanto a su propuesta táctica, Palermo suele optar por una línea de cuatro defensores, como Reinaldo Rueda y Robert Siboldi, aunque podría ajustarse al esquema 3-5-2 que utiliza el conjunto ‘crema’.

Martín Palermo y dos técnicos de selección en la carpeta de Universitario para reemplazar a Javier Rabanal.
Martín Palermo y dos técnicos de selección en la carpeta de Universitario para reemplazar a Javier Rabanal.

Gabriel Marcelo Neveleff

El segundo técnico con experiencia en selecciones nacionales es Marcelo Neveleff, quien actualmente dirige a República Dominicana. Está al frente de ese equipo desde 2023 y no logró la clasificación al último Mundial.

Neveleff podría considerar la posibilidad de trabajar en Perú, ya que está casado con una peruana y en una entrevista, durante una visita para enfrentar a la selección local, expresó su interés en dirigir en la Liga 1.

En cuanto a su esquema, utiliza un sistema diferente al que Universitario ha empleado en las últimas tres temporadas. La decisión quedará en manos de Álvaro Barco y Franco Velazco, quienes deberán evaluar si apuestan por un entrenador que aún no ha logrado títulos en su carrera.

Marcelo Neveleff actualmente dirige a la selección de República Dominicana.
Marcelo Neveleff actualmente dirige a la selección de República Dominicana.

Entre los nombres que se acercaron a Universitario figuran Julio Vaccari, con experiencia reciente en Independiente de Avellaneda; Kily González, quien dirigió a Platense; Juan Pablo Vojvoda, exentrenador de Neymar en Santos; Juan Ramón Carrasco, alejado de la actividad desde hace algunos años; y Pablo Peirano, conocido en el fútbol peruano por sus etapas en Cusco FC y Carlos A. Mannucci.

Los técnicos descartados en Universitario

A las negativas de Ricardo Gareca, Fabián Bustos y Jorge Fossati, se suman otros entrenadores que no llegarán a Universitario para reemplazar a Javier Rabanal. Según Gustavo Peralta, Hernán Crespo queda descartado debido a su alto valor en el mercado.

Ramón Díaz, con pasado en Corinthians, tampoco es opción, ya que su perfil no se ajusta a lo que busca la directiva. Omar de Felipe ha sido vinculado al club, aunque no ha recibido ningún contacto formal por parte de la dirigencia ‘crema’.

Por último, Alejandro Restrepo, exentrenador de Alianza Lima, tampoco está en consideración, a pesar de haber quedado libre tras su salida de Independiente Medellín.

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