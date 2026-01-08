Perú Deportes

Ignacio Buse y el top 100 mundial: cuando el futuro deja de ser promesa y empieza a ser presente

El tenista peruano escaló más de 300 posiciones en los últimos dos años y hoy ya forma parte de la élite. Su nuevo reto: consolidarse entre los mejores y elevar aún más sus aspiraciones

Ignacio Buse alcanzó el top
Ignacio Buse alcanzó el top 100 del mundo a sus 21 años. Crédito: Composición Infobae

Parece como si hubiera sido ayer aquel verano de 2024, cuando Ignacio Buse mostró de qué está hecho en un contexto adverso en Copa Davis: público hostil, presión máxima y un rival que tenía todo a su favor. Un inexperimentado ‘Nacho’ llegó a Santiago sin siquiera figurar entre los 400 mejores del ranking y debió enfrentar a Nicolás Jarry, entonces top 20 del mundo y nueve años mayor. Pero el tenis, a veces, rompe cualquier lógica. Buse se impuso, firmó la primera gran victoria de su carrera y el tiempo terminó acomodando las piezas: hoy el peruano ya es top 100 del mundo, mientras que el chileno perdió su lugar en la élite (133°).

Este deporte no regala nada. Mucho menos el ranking ATP. Ingresar al top 100 significa pertenecer a una grupo reducido de jugadores capaces de sostener regularidad, carácter y nivel en los escenarios más exigentes del circuito. En el caso del ‘Colorado’, además, implica entrar en una lista exclusiva de tenistas peruanos que lograron esa hazaña.

Desde aquel triunfo memorable en la Copa Davis, Buse no hizo otra cosa que crecer. La temporada pasada dejó señales claras de su proyección: compitió en las rondas de clasificación de todos los Grand Slam, aunque el sorteo rara vez le fue favorable. La excepción fue el US Open, donde logró superar la ‘qualy’ y meterse en el cuadro principal, marcando un hito para su carrera.

Su debut en un ‘major’ no solo tuvo valor histórico, sino que dejó una imagen imborrable compitiendo de igual a igual ante Ben Shelton, hoy instalado entre los diez mejores del mundo. Ese partido fue mucho más que una derrota decorosa. Fue una señal. Una confirmación de que el nivel estaba ahí, que la diferencia con la élite no era abismal y que el camino elegido —largo, paciente, muchas veces ingrato— tenía sentido.

La raqueta número uno del Perú ya figura entre los mejores del planeta. (Video: Ignacio Buse)

Desde muy temprano, Ignacio Buse mostró condiciones técnicas, físicas y mentales para aspirar a más. Hoy, esas virtudes ya no son promesas: son resultados. Llegar al top 100 a los 21 años no es casualidad. Es consecuencia de asumir responsabilidades sin que el peso le quede grande. De competir sin complejos. De entender que el crecimiento en el tenis no siempre es lineal, pero sí acumulativo. Cada torneo suma, incluso cuando el marcador no acompaña.

Un top 100 que se hizo esperar: el inicio de una nueva etapa

Es cierto: el cierre de 2025 no fue el esperado. Una lesión marcó el final de su temporada y, además, lo dejó fuera del próximo Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, cortando un envión que parecía ideal. Sin embargo, incluso en la ausencia llegó la confirmación de lo que era solo cuestión de tiempo: Ignacio Buse ya forma parte de los 100 mejores del ranking ATP. Paradójico, quizás, pero también revelador. El trabajo ya estaba hecho.

Ahora bien, perderse un ‘major’ nunca es una buena noticia, pero tampoco define una carrera. Hay tres más por delante. Tres escenarios gigantes para seguir mostrándose al mundo. Tres oportunidades para seguir escalando. Porque si algo ha demostrado el ‘Colorado’ es que no se conforma con llegar.

Ignacio Buse con la bandera
Ignacio Buse con la bandera peruana celebrando el gran triunfo

Empieza otra etapa. La más difícil y la más estimulante. Consolidarse, crecer, sostenerse. Medirse con los mejores no como participante de paso, sino como parte estable del circuito. Durante meses, el ingreso al top 100 se le resistió torneo tras torneo, siempre al límite, siempre cerca. Ahora, la meta es otra. ¿Top 50? ¿Top 40? ¿Top 20? ¿Top 10? No cuesta nada soñar. Y en su caso, soñar no parece una locura.

El futuro de Ignacio Buse es prometedor. No porque lo diga el ranking, sino porque el proceso lo respalda. El tenis peruano tiene nuevamente un nombre propio que pesa en el mundo. Y, esta vez, no parece ser algo pasajero.

