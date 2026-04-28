Niña de 11 años fue abusada por su vecino en Jicamarca, tuvo un bebé y el acusado sigue prófugo

Una niña de tan solo 11 años se ha convertido en madre producto de una presunta violación por parte de su vecino. Su familia, en medio del dolor y la indignación, exige a las autoridades que capturen al responsable, quien se encuentra prófugo.

El caso de una niña de 11 años que fue abusada sexualmente en Jicamarca y recientemente dio a luz a un bebé ha generado conmoción. La familia identificó a Óscar Choquehuanca Campos, vecino de la familia, como el presunto responsable del delito, y reclama la intervención urgente de las autoridades para ubicarlo, ya que continúa prófugo. Según testimonios recogidos por Panamericana, el entorno de la menor demanda tanto justicia como asistencia integral para la víctima, quien además enfrenta una condición de discapacidad intelectual.

La madre de la menor, identificada bajo el seudónimo de María, relató que el abuso ocurrió cuando su hija regresaba del colegio. El vecino, presuntamente, esperó a la niña cerca del baño y la abordó.

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“Lo que pido es apoyo tanto para mi hija como para el bebé y que capturen cuanto antes a esa persona que pague por el daño que ha hecho”, señaló.

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La familia atraviesa una situación de alta vulnerabilidad, ya que la madre dejó de trabajar para cuidar a la niña y al recién nacido, y la menor permanece bajo descanso médico.

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La hermana mayor de la víctima asumió el cuidado del recién nacido y pidió justicia. La familia sostiene que, debido a la falta de recursos, solicita ayuda a instituciones y organizaciones solidarias. El entorno familiar resalta que la investigación avanza con lentitud y que la captura del sospechoso, quien debía presentarse a declarar en marzo, no se ha concretado.

Prófugo de la justicia

El acusado, Óscar Choquehuanca, permanece en fuga y existen versiones que lo ubican en Puerto Maldonado y en la ciudad de Cusco. La familia, a través de investigaciones propias, obtuvo información sobre posibles movimientos del sospechoso, mientras que la policía aún no ha logrado localizarlo.

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Los familiares del acusado han evitado brindar datos concretos sobre su paradero. Una de las hermanas del sospechoso afirmó: “Solo sé que él se fue de viaje a Cusco con mi tía”.

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El entorno de la víctima manifestó que, debido a la situación de inseguridad, la niña asiste a clases de manera virtual y muestra temor para salir del hogar.

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Canales de ayuda

La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brinda orientación, consejería y soporte emocional a personas afectadas por violencia familiar o sexual. Funciona las 24 horas del día y permite recibir información sobre cómo proceder ante situaciones de riesgo, denunciar casos y acceder a servicios de protección.

Los Centros de Emergencia Mujer ofrecen atención integral presencial en casos de violencia sexual, familiar y de género. Estos centros, ubicados en todo el país, cuentan con equipos multidisciplinarios que brindan apoyo psicológico, legal y social, y acompañan a las víctimas en todo el proceso de denuncia y recuperación.

La Policía Nacional del Perú dispone de unidades especializadas en la atención de casos de violencia contra menores y mujeres. Ante una situación de emergencia, es posible acudir a la comisaría más cercana o comunicarse al 105 para solicitar apoyo inmediato y garantizar la protección de la víctima.