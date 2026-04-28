Perú

Sicariato desata terror en Ica: matan a empresario frente a su familia y suman dos ataques en 48 horas en Chincha

Un sicario en motocicleta interceptó a Alberto Carlos Álvarez León a pocos metros de su casa y le disparó varias veces

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Hombre sonriente con lentes superpuesto sobre una escena nocturna con un SUV gris, policías y motocicletas con luces rojas en una calle
La Policía Nacional del Perú investiga el homicidio de un hombre en Ica, con agentes y vehículos policiales presentes en la escena del crimen. (PNP)

La violencia criminal recrudeció en la provincia de Chincha, en Icam con dos ataques armados registrados en menos de 48 horas bajo la modalidad de sicariato. El caso más reciente terminó con la muerte de Alberto Carlos Álvarez León, quien fue baleado cuando regresaba a su vivienda junto a integrantes de su familia en Chincha Alta.

El atentado ocurrió la noche del último sábado en la urbanización Arboleda. Según la información preliminar, la víctima conducía una camioneta moderna luego de compartir una tarde familiar. Lo acompañaban su madre y un menor de edad, que sería su hijo. Cuando se dirigía a su domicilio, desvió su recorrido desde la carretera Panamericana Sur hacia la prolongación Lima, sin advertir que presuntamente era seguido por sus atacantes.

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Alrededor de las 7:30 p. m., un sujeto a bordo de una motocicleta lo interceptó a pocos metros de llegar a su vivienda y abrió fuego directamente contra el conductor. Vecinos de la zona señalaron haber escuchado al menos ocho disparos. Algunos testigos indicaron además que el agresor continuó atacándolo a corta distancia antes de huir del lugar.

La escena fue presenciada por los familiares de Álvarez León. Tras el ataque, personal de una clínica cercana acudió para brindarle los primeros auxilios y lo trasladó en camilla. Posteriormente fue llevado al hospital René Toche Groppo de EsSalud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

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Segundo ataque sicarial en Chincha

Este crimen ocurrió apenas un día después de otro ataque similar registrado el viernes en la avenida Pedro Moreno, también en Chincha Alta. En ese caso, Ronaldo Alberto A. B. fue baleado luego de estacionar su camioneta por inmediaciones de Tacora. Cuando descendía del vehículo, un sicario lo interceptó y disparó contra él para luego escapar en un mototaxi. La víctima sobrevivió y el caso continúa en investigación.

Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Perú es de las más bajas en América Latina. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)
Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Perú es de las más bajas en América Latina. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Agentes de la Policía Nacional recopilan imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de fuga de los responsables del homicidio de Alberto Carlos Álvarez León e identificar tanto al autor de los disparos como a un presunto cómplice. Asimismo, se busca determinar el móvil de ambos ataques.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

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