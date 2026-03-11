Perú Deportes

Cecilia Tait apuntó contra directivas de clubes de Liga Peruana de Vóley por no priorizar a la selección: “Se olvidan que fueron seleccionadas”

La ‘Zurda de Oro’ lanzó una indirecta hacia una exintegrante de la selección peruana, quien actualmente ocupa el cargo de gerenta deportiva en un club del torneo nacional

Cecilia Tait, integrante de la generación dorada del voleibol peruano que conquistó la medalla de plata en Seúl 88, criticó abiertamente a las directivas de los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 por no priorizar el desarrollo de la selección nacional.

Tait afirmó que los altos mandos de los equipos nacionales impiden la participación de las jugadoras en el equipo dirigido por Antonio Rizola. “Controlan a las jugadoras, les prohíben participar. Les dicen: ‘¿Selección? Que juegue tu abuelita’”, declaró en El Poli.pe.

Poco después, la ‘Zurda de Oro’ abordó la posibilidad de que los clubes asuman la administración de la Liga Peruana y las consecuencias para la Federación Peruana de Voleibol (FPV). “Esta dificultad requiere equilibrio, porque si los clubes asumen la administración, el problema no es solo deportivo, sino económico. Creo que eso significaría la ruina para la selección y la Federación Peruana”, sostuvo.

Tait advirtió que la FIVB podría desafiliar a Perú si la Federación pierde el control total del campeonato. Solicitó a los dirigentes de los clubes priorizar el bienestar de la selección nacional. Aprovechó para enviar un mensaje indirecto.

“¿Por qué los clubes o los directores deportivos no piensan en eso? Parece que olvidaron que alguna vez integraron la selección. No voy a mencionar nombres”, expresó. Sus palabras apuntaron a Cenaida Uribe, actual gerenta de Alianza Lima y exintegrante de la selección nacional.

Cecilia Tait apuntó contra directivos de clubes de Liga Peruana de Vóley por no priorizar a la selección peruana.

Cecilia Tait opinó de las voleibolistas que se niegan a jugar por Perú

Cecilia Tait también se refirió a las voleibolistas peruanas que han rechazado la convocatoria a la selección nacional en los últimos años. La ‘Zurda de Oro’ comparó sus motivos con las experiencias de su generación como jugadora y afirmó que a las actuales les falta hambre de gloria.

“¿Cuál es el verdadero motivo para que no quieras integrar una selección? Antes también enfrentábamos problemas con la dirigencia y, con mayor razón, no teníamos ni para el pasaje. A veces recibíamos un uniforme y había muchas razones, algunas justificadas y otras no tanto, pero no poníamos eso como pretexto porque teníamos hambre de triunfo. Un dirigente me dijo: ‘a esta generación le falta hambre de triunfo, le falta soñar con ganar’”, sostuvo.

Tait añadió que la exposición de la Liga Peruana de Vóley en televisión transformó a varias jugadoras en figuras públicas, aunque no hayan conseguido títulos con la selección, y propuso sancionar a quienes rechacen el llamado al equipo nacional.

“Ahora la liga ha logrado un fuerte impacto a través de la televisión y ha creado deportistas famosas que creen que eso es lo máximo a lo que pueden aspirar. Hay algunas que dicen: ‘Ya no quiero nada. ¿A la selección? No hay forma’. ¿Por qué? Por problemas con personas, por detalles menores como que no les dieron agua o alguna otra cosa. Se dan el lujo de rechazar la convocatoria, cuando debería ser al revés. Aunque uno no puede entrar en la mentalidad de cada quien, porque tendrán sus motivos, si ese es su techo, eso es lo máximo para ellas. No comparto esa postura, pero podría entenderse. Mejor dicho, si no quieren estar en la selección, deberían recibir sanciones”, concluyó.

La exvoleibolista apuntó contra las deportistas nacionales que le dicen que no a la 'bicolor'. Créditos: El Poli.pe / Ovación.

