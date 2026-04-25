FC Cajamarca se hunde en Liga 1 2026: de iniciar como revelación con Hernán Barcos a establecerse como candidato principal al descenso

Hernán Barcos y FC Cajamarca atraviesan un momento crítico en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: FC Cajamarca.

El presente de FC Cajamarca es una muestra clara de cómo un proyecto ambicioso puede venirse abajo en muy poco tiempo. El equipo ‘auriazul’ debutó en la Liga 1 2026 con altas expectativas tras lograr el ascenso en la temporada pasada, y apostó fuerte en el mercado de fichajes. El arribo de Hernán Barcos, ídolo y goleador de Alianza Lima, sumado a la incorporación de otros exjugadores ‘íntimos’ como Pablo Lavandeira, Pablo Míguez, Arley Rodríguez, Ricardo Lagos, Said Peralta y Sebastián Pineau, generó un entusiasmo inédito en la afición cajamarquina.

El inicio de la campaña resultó frustrante. Tras algunos empates y derrotas, la directiva optó por destituir a Carlos Silvestri, el entrenador que había conseguido el ascenso. La apuesta a continuación fue por el histórico paraguayo Celso Ayala, figura recordada del fútbol sudamericano y con experiencia en el banco. El cambio de timón no modificó la tendencia negativa. El equipo siguió mostrando desconexión, falta de ideas y escaso peso ofensivo a excepción de los destellos individuales de Barcos.

El paraguayo Celso Ayala fue anunciado como nuevo DT de FC Cajamarca. - créditos: FC Cajamarca

Actualmente, FC Cajamarca ocupa el último lugar de la tabla del Torneo Apertura. El equipo solo ha podido celebrar una victoria, conseguida el pasado 21 de febrero ante Melgar con un hat-trick de Barcos. Desde entonces, los cajamarquinos sumaron apenas tres empates y acumulan ocho derrotas, una estadística que los perfila como candidatos directos al descenso. La reciente derrota ante CD Moquegua por 2-1 —con penal errado de Barcos incluido— no ha hecho más que agudizar la tesitura.

El vestuario tampoco encuentra respuestas. A pesar de contar con jugadores de experiencia y recorrido, el grupo no ha logrado fusionar sus talentos ni consolidar una idea de juego efectiva. Las variantes tácticas propuestas por Ayala no han surtido efecto, y el equipo muestra debilidades en todas las líneas.

El caso de Hernán Barcos merece mención especial. Además de ser la gran figura y capitán del equipo, ’El Pirata’ asumió un rol honorífico como director deportivo. Su influencia se percibe tanto en el campo como en la toma de algunas decisiones fuera de él. Sin embargo, el doble rol de Barcos no ha sido suficiente para revertir la crisis. Los refuerzos no han respondido, la plantilla no encuentra cohesión y el club corre el riesgo de volver a la Liga 2 apenas un año después de ascender.

Hernán Barcos junto a Tomás Andrade y Pablo Lavandeira, llamados a ser las figuras de FC Cajamarca en la Liga 1 2026. - créditos: FC Cajamarca

La hinchada, que comenzó la temporada ilusionada, hoy observa con preocupación el rumbo del equipo. Los ánimos están caldeados y la paciencia se agota. Los dirigentes, por su parte, no descartan más cambios si la racha negativa continúa. El margen de error es mínimo y la urgencia de sumar puntos convierte cada partido en una final para los cajamarquinos.

El desafío más grande para Ayala y sus dirigidos es recuperar la confianza y encontrar un funcionamiento que permita competir hasta el final. FC Cajamarca necesita puntos con urgencia para salir del fondo y evitar el descenso, un escenario que nadie imaginaba al comienzo de la temporada.

El increíble gol de tiro libre de Hernán Barcos en los últimos minutos del partido entre FC Cajamarca vs Melgar. Marcó el impresionante el 3-1 y desató una celebración eufórica con sus compañeros y la hinchada.

Próximo partido de FC Cajamarca

La próxima fecha será una prueba de fuego. FC Cajamarca recibirá a Sport Boys en el Estadio Héroes de San Ramón el sábado 2 de mayo a las 13:00 horas. El equipo rosado llega motivado tras vencer a Alianza Atlético en Sullana y atraviesa una racha positiva. Para los dirigidos por Ayala, el partido representa una oportunidad vital de cortar la mala racha y acercarse a la salvación. Una derrota podría sentenciar aún más el futuro del club, mientras que un triunfo permitiría recuperar algo de aire en la lucha por la permanencia.

El margen de error se ha agotado y el presente de FC Cajamarca exige respuestas inmediatas. La afición espera una reacción y el club, que soñaba con consolidarse en la élite, ahora enfrenta el desafío de evitar el retorno a la Liga 2. El desenlace de la temporada dependerá de la capacidad del plantel para revertir la crisis y encontrar el rumbo antes de que sea demasiado tarde.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 tras la derrota de Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos.