Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 13 de junio de 2026

Un mapa físico de Perú con fallas tectónicas y zonas de riesgo es analizado por una mano con un bolígrafo, junto a instrumentos científicos y el logo del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) no ha reportado movimientos sísmicos significativos desde el 10 de junio, cuando se registró un temblor de 4 grados en la región San Martín, el más intenso de los últimos días. Desde esa fecha, el registro sísmico muestra una notable ausencia de eventos, lo que ha llamado la atención de especialistas y población, considerando la ubicación de Perú en el cinturón de fuego del Pacífico.

Según información del IGP, este periodo de silencio sísmico se extiende desde el 10 de junio, interrumpido únicamente por algunos movimientos menores hasta el evento de San Martín. Esta pausa prolongada en la actividad sísmica genera expectativa y vigilancia, ya que históricamente los periodos sin sismos pueden anteceder la ocurrencia de nuevos eventos en la región.