Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 13 de junio de 2026

Desde el 10 de junio, el IGP no ha registrado temblores, marcando un inusual periodo de silencio sísmico en Perú, una situación que mantiene en alerta a especialistas y a la población debido a la constante vigilancia que requiere la actividad tectónica en la región

Guardar
Google icon
Mapa físico de Perú con fallas rojas y zonas de riesgo amarillas sobre una mesa de madera. Una mano señala una región con un bolígrafo. Sismógrafo y logo del IGP visibles.
Un mapa físico de Perú con fallas tectónicas y zonas de riesgo es analizado por una mano con un bolígrafo, junto a instrumentos científicos y el logo del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) no ha reportado movimientos sísmicos significativos desde el 10 de junio, cuando se registró un temblor de 4 grados en la región San Martín, el más intenso de los últimos días. Desde esa fecha, el registro sísmico muestra una notable ausencia de eventos, lo que ha llamado la atención de especialistas y población, considerando la ubicación de Perú en el cinturón de fuego del Pacífico.

Según información del IGP, este periodo de silencio sísmico se extiende desde el 10 de junio, interrumpido únicamente por algunos movimientos menores hasta el evento de San Martín. Esta pausa prolongada en la actividad sísmica genera expectativa y vigilancia, ya que históricamente los periodos sin sismos pueden anteceder la ocurrencia de nuevos eventos en la región.

13:32 hsHoy

Fuerte sismo de 5.5 en Piura

El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 5.5 ocurrido el 13 de junio de 2026 a la 1:35 de la madrugada, con una profundidad de 68 kilómetros. El epicentro se localizó a 10 kilómetros al oeste de Suyo, en la provincia de Ayabaca, región Piura. Según el informe, el evento sísmico alcanzó una intensidad de IV-V en Suyo.

Fuerte sismo de 5.5 en Piura
Fuerte sismo de 5.5 en Piura
08:06 hsHoy

Perú, territorio de alta actividad sísmica

Perú se encuentra sobre una de las zonas de mayor actividad sísmica en el planeta, al integrar el Cinturón de Fuego del Pacífico. En este extenso corredor geológico se produce la convergencia de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera un proceso permanente de subducción. Como resultado, la energía acumulada en el subsuelo se libera periódicamente en forma de sismos de diversa magnitud.

Un mapa topográfico de Perú en rojo muestra su costa junto al océano Pacífico azul. Líneas naranjas y amarillas indican el Cinturón de Fuego, con tres epicentros sísmicos.
Mapa detallado muestra la costa sur de Perú resaltada en rojo, con líneas onduladas que marcan el Cinturón de Fuego del Pacífico y círculos concéntricos que indican epicentros sísmicos recientes, reflejando el constante monitoreo de la actividad telúrica en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recurrencia de estos movimientos ha dejado una huella profunda en la historia del país y plantea desafíos constantes para la prevención y la respuesta de las comunidades. Tanto la costa como el interior han resultado afectados por eventos sísmicos a lo largo de los años, lo que ha impulsado la creación de protocolos de emergencia y campañas de capacitación en gestión del riesgo.

Un sistema de alerta sísmica del IGP con altavoces en un poste, frente a edificios costeros y el mar bajo un cielo nublado.
Un sistema de alerta sísmica del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en una ciudad costera subraya los esfuerzos del país en la prevención y respuesta ante eventos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:50 hsHoy

Detalles de los últimos sismos reportados por el IGP

El primer evento sísmico del 10 de junio se registró a las 06:25 horas, con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 44 kilómetros. El epicentro se ubicó a 29 kilómetros al noreste de Ocoña, en la provincia de Camaná, región Arequipa. El IGP indicó que la intensidad fue de grado II en Ocoña, percepción ligera para los habitantes de la zona.

Temblor de magnitud 4,0 remece Arequipa a las 14:44: autoridades confirman que es el segundo sismo del día en la región. Foto: Composición Infobae Perú
Temblor de magnitud 4,0 remece Arequipa a las 14:44: autoridades confirman que es el segundo sismo del día en la región. Foto: Composición Infobae Perú

A las 08:02 horas, se reportó un segundo sismo de magnitud 4.0, el más fuerte de la jornada, localizado a 65 kilómetros al sureste de Cuzco, en el distrito de Bellavista, provincia de San Martín. Este evento tuvo una profundidad de 131 kilómetros y no ocasionó daños en infraestructuras ni personas lesionadas, según los reportes oficiales.

07:41 hsHoy

Otros movimientos telúricos del 10 de junio

El tercer temblor se produjo a las 08:39 horas, con una magnitud de 3.8 y una profundidad de 44 kilómetros. Su epicentro estuvo a 39 kilómetros al noroeste de Tumbes, en la región fronteriza de Tumbes. La intensidad reportada fue de grado II, sintiéndose levemente en la ciudad y sus alrededores.

Primer plano de un sismógrafo profesional con aguja en reposo sobre papel milimetrado. En el fondo desenfocado, se ve el logo circular azul del IGP.
Un sismógrafo profesional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) registra un período de calma sísmica, con su aguja en reposo sobre el papel milimetrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cuarto evento ocurrió a las 11:31 horas con magnitud 3.5 y una profundidad de 12 kilómetros, a 45 kilómetros al noroeste de Manu, en la región Madre de Dios. El IGP reportó que la intensidad fue de grado II en Manu, sin consecuencias graves para la población ni afectaciones estructurales.

07:06 hsHoy

Sismo de 5 grados en Piura

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 5.5 a las 01:35 horas del 13 de junio de 2026. El epicentro se localizó a 10 kilómetros al oeste de Suyo, en la provincia de Ayabaca, región Piura, con una profundidad de 68 kilómetros.

El evento sísmico presentó una intensidad entre IV y V en Suyo, según la escala de Mercalli, y sus coordenadas geográficas fueron -4.50 de latitud y -80.09 de longitud.

Registro del IGP sobre el sismo que se sintió en Piura
Registro del IGP sobre el sismo que se sintió en Piura y el cual fue de grado 5
06:39 hsHoy

Monitoreo permanente y recomendaciones oficiales

El Instituto Geofísico del Perú mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica y actualiza reportes a través de sus canales oficiales. La institución recomienda a la ciudadanía mantenerse informada, identificar zonas seguras en viviendas y centros de trabajo, y tener preparados kits de emergencia que incluyan agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y documentos importantes.

Sala de monitoreo sísmico del IGP. Tres operadores de espaldas ven pantallas. Central: logo IGP. Laterales: mapas de Perú con epicentros y gráficos de actividad sísmica.
Operadores del Instituto Geofísico del Perú (IGP) observan pantallas que muestran mapas sísmicos y gráficos de actividad en tiempo real, garantizando la vigilancia permanente del país ante movimientos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades locales y regionales han reforzado la difusión de medidas preventivas y la importancia de simulacros periódicos. El Ministerio de Salud, Defensa Civil y otras entidades públicas coordinan acciones para garantizar una respuesta eficiente ante cualquier eventualidad sísmica que pudiera presentarse en el futuro.

06:18 hsHoy

Contexto histórico y cultura de prevención

Perú ha enfrentado en su historia reciente sismos de gran impacto, como los ocurridos en Pisco en 2007 y en el sur del país en 2001. Estas experiencias han llevado a fortalecer la cultura de prevención en las comunidades, así como la actualización de normas de construcción antisísmica en zonas urbanas y rurales.

Fotografía dividida horizontalmente: izquierda muestra una calle colorida de Chimbote con niños y casas; derecha muestra la misma calle destruida por un terremoto.
La imagen muestra la dramática transformación de una calle en Chimbote, Perú, con la mitad izquierda vibrante antes de un terremoto y la mitad derecha devastada por los escombros y el polvo después. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos del IGP subrayan que la preparación de la población y la educación continua son fundamentales para reducir los riesgos asociados a los movimientos sísmicos. Instituciones educativas, empresas y familias han incorporado prácticas de simulacros y planes de evacuación, contribuyendo a una mayor resiliencia frente a desastres naturales.

Varias casas de ladrillo sin enlucir con grietas visibles y techos de calamina, rodeadas de escombros en una zona polvorienta de Ica, Perú.
Viviendas informales de ladrillo muestran daños estructurales y escombros en el suelo en una zona periurbana de Ica, Perú, tras un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:43 hsHoy

Sismos recientes en otras regiones y percepción ciudadana

Durante el mes de junio, el IGP ha reportado otros movimientos de menor magnitud en regiones como Lima, Piura y Huancavelica. La percepción de estos sismos varía según la profundidad y la distancia al epicentro, pero suelen generar inquietud entre los habitantes, que buscan información inmediata a través de fuentes oficiales y redes sociales.

Una calle destruida con grietas y escombros. Al fondo, un edificio de ladrillo colapsado con cinta amarilla. Un casco naranja y una libreta están en primer plano.
Daños estructurales severos en una ciudad peruana tras un sismo, mostrando una calle con grietas profundas, escombros, una vivienda parcialmente colapsada y cinta de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Voceros del IGP explicaron que la actividad sísmica registrada responde a la dinámica natural de la región. “Perú debe mantener una vigilancia constante y fomentar la preparación de sus habitantes”, indicaron desde la entidad científica. Las autoridades recordaron que, aunque la mayoría de los temblores no resultan destructivos, la prevención es la principal herramienta para evitar tragedias.

Una pantalla electrónica con el logo del IGP y una alerta sísmica roja con sismograma y exclamación, con una ciudad peruana de edificios y calles vacías al fondo bajo cielo gris.
Una pantalla del Instituto Geofísico del Perú (IGP) muestra una alerta sísmica con un sismograma rojo y un signo de exclamación, mientras la ciudad peruana se muestra con calles vacías bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:07 hsHoy

Proyecciones y próximos pasos

El Instituto Geofísico del Perú continuará con el seguimiento de la actividad sísmica y la publicación de informes técnicos. Las autoridades nacionales y locales han reiterado que la preparación y la información son factores clave para enfrentar los sismos con menores consecuencias para la vida y el patrimonio.

En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las iniciativas de simulacros y campañas educativas seguirán desarrollándose en todo el país, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de la población. Mientras tanto, el monitoreo sísmico permanece activo y la ciudadanía se mantiene atenta a cualquier actualización emitida por los organismos competentes.

Temas Relacionados

sismo en PerúTemblorSismoIGPminuto a minutoperu-noticiasInstituto Geofísico del Perú

Últimas noticias

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.327 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el registro de todas las actas que llegaron sin observaciones a su sede. Las que permanecen pendientes son aquellas remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE) para su revisión, cuyo procesamiento determinará el resultado final de la segunda vuelta

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.327 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

Fabio Agostini revela sus planes tras ganar 200 mil dólares en ‘La Casa de los Famosos’: ¿Qué hará con la importante suma?

El ganador de la sexta edición del exitoso reality internacional compartió sus sensaciones tras más de cien días de encierro, sorprendiendo con declaraciones sobre su experiencia personal y el impacto del apoyo recibido desde distintos países.

Fabio Agostini revela sus planes tras ganar 200 mil dólares en ‘La Casa de los Famosos’: ¿Qué hará con la importante suma?

Gobierno busca que aumentos y bonos de la negociación colectiva sean temporales y limitados

El Ejecutivo presentó su proyecto de crédito suplementario, que pide mayores recursos, ante el Congreso. Dentro incluye una medida que cambiaría las bases del convenio colectivo del sector público para 2027

Gobierno busca que aumentos y bonos de la negociación colectiva sean temporales y limitados

Alfredo Torres confirma que hay data que asegura que Keiko Fujimori ganaría las elecciones 2026 y envía mensaje a Roberto Sánchez: “Yo no soy ONPE ni JNE”

Alfredo Torres explicó que los resultados del conteo rápido se ubicaron dentro del rango estadístico, subrayó la transparencia del proceso y criticó la ofensiva política que cuestiona la legitimidad del balotaje

Alfredo Torres confirma que hay data que asegura que Keiko Fujimori ganaría las elecciones 2026 y envía mensaje a Roberto Sánchez: “Yo no soy ONPE ni JNE”

ONPE 100% de actas procesadas: ¿Por qué sería inviable que se aplique el pedido de Roberto Sánchez para iniciar el reconteo de votos?

El cierre del escrutinio coincide con la petición de una revisión integral por parte de Juntos por el Perú, pero la normativa vigente y los altos costos impiden cualquier recuento general fuera de los procedimientos ya previstos

ONPE 100% de actas procesadas: ¿Por qué sería inviable que se aplique el pedido de Roberto Sánchez para iniciar el reconteo de votos?

ÚLTIMAS NOTICIAS

Eva Bargiela defendió el rol de las mujeres de los futbolistas: “Hacen un sacrificio real”

Eva Bargiela defendió el rol de las mujeres de los futbolistas: “Hacen un sacrificio real”

Más de 170 artistas e intelectuales piden que se restituya el ‘Mural del Hermanamiento’ que Rep dibujó en Alcalá de Henares

Anthropic apaga sus modelos de IA Fable 5 y Mythos 5 en todo el mundo tras una orden de Estados Unidos

En medio de la guerra de precios para vender más autos surgió una polémica con los planes de ahorro

Un estudio halló que vapear tras dejar de fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón

INFOBAE AMÉRICA

Bill Ritter anunció que padece Alzheimer y dejó su noticiero tras 25 años

Bill Ritter anunció que padece Alzheimer y dejó su noticiero tras 25 años

Más de 170 artistas e intelectuales piden que se restituya el ‘Mural del Hermanamiento’ que Rep dibujó en Alcalá de Henares

La Guardia Costera refuerza las medidas de seguridad en Miami durante las celebraciones de la FIFA hasta julio

Ucrania inició la mayor transformación de su ejército desde el comienzo de la invasión rusa

¿Por qué la FIFA implementó pausas de hidratación obligatorias?

DEPORTES

El árbitro de la final ante Francia, designado para el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

El árbitro de la final ante Francia, designado para el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Antes de la clasificación, Colapinto terminó 14° en la última práctica del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

El rumor que sacude a la Fórmula 1: Alpine estaría interesado en la vuelta de Fernando Alonso

El desafío de Mauricio Pochettino de generar una identidad futbolera en EEUU y el sueño de ser la sorpresa en el Mundial: “¿Por qué no?”