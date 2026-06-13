Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 13 de junio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) no ha reportado movimientos sísmicos significativos desde el 10 de junio, cuando se registró un temblor de 4 grados en la región San Martín, el más intenso de los últimos días. Desde esa fecha, el registro sísmico muestra una notable ausencia de eventos, lo que ha llamado la atención de especialistas y población, considerando la ubicación de Perú en el cinturón de fuego del Pacífico.
Según información del IGP, este periodo de silencio sísmico se extiende desde el 10 de junio, interrumpido únicamente por algunos movimientos menores hasta el evento de San Martín. Esta pausa prolongada en la actividad sísmica genera expectativa y vigilancia, ya que históricamente los periodos sin sismos pueden anteceder la ocurrencia de nuevos eventos en la región.
Fuerte sismo de 5.5 en Piura
El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 5.5 ocurrido el 13 de junio de 2026 a la 1:35 de la madrugada, con una profundidad de 68 kilómetros. El epicentro se localizó a 10 kilómetros al oeste de Suyo, en la provincia de Ayabaca, región Piura. Según el informe, el evento sísmico alcanzó una intensidad de IV-V en Suyo.
Perú, territorio de alta actividad sísmica
Perú se encuentra sobre una de las zonas de mayor actividad sísmica en el planeta, al integrar el Cinturón de Fuego del Pacífico. En este extenso corredor geológico se produce la convergencia de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera un proceso permanente de subducción. Como resultado, la energía acumulada en el subsuelo se libera periódicamente en forma de sismos de diversa magnitud.
La recurrencia de estos movimientos ha dejado una huella profunda en la historia del país y plantea desafíos constantes para la prevención y la respuesta de las comunidades. Tanto la costa como el interior han resultado afectados por eventos sísmicos a lo largo de los años, lo que ha impulsado la creación de protocolos de emergencia y campañas de capacitación en gestión del riesgo.
Detalles de los últimos sismos reportados por el IGP
El primer evento sísmico del 10 de junio se registró a las 06:25 horas, con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 44 kilómetros. El epicentro se ubicó a 29 kilómetros al noreste de Ocoña, en la provincia de Camaná, región Arequipa. El IGP indicó que la intensidad fue de grado II en Ocoña, percepción ligera para los habitantes de la zona.
A las 08:02 horas, se reportó un segundo sismo de magnitud 4.0, el más fuerte de la jornada, localizado a 65 kilómetros al sureste de Cuzco, en el distrito de Bellavista, provincia de San Martín. Este evento tuvo una profundidad de 131 kilómetros y no ocasionó daños en infraestructuras ni personas lesionadas, según los reportes oficiales.
Otros movimientos telúricos del 10 de junio
El tercer temblor se produjo a las 08:39 horas, con una magnitud de 3.8 y una profundidad de 44 kilómetros. Su epicentro estuvo a 39 kilómetros al noroeste de Tumbes, en la región fronteriza de Tumbes. La intensidad reportada fue de grado II, sintiéndose levemente en la ciudad y sus alrededores.
Un cuarto evento ocurrió a las 11:31 horas con magnitud 3.5 y una profundidad de 12 kilómetros, a 45 kilómetros al noroeste de Manu, en la región Madre de Dios. El IGP reportó que la intensidad fue de grado II en Manu, sin consecuencias graves para la población ni afectaciones estructurales.
Sismo de 5 grados en Piura
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 5.5 a las 01:35 horas del 13 de junio de 2026. El epicentro se localizó a 10 kilómetros al oeste de Suyo, en la provincia de Ayabaca, región Piura, con una profundidad de 68 kilómetros.
El evento sísmico presentó una intensidad entre IV y V en Suyo, según la escala de Mercalli, y sus coordenadas geográficas fueron -4.50 de latitud y -80.09 de longitud.
Monitoreo permanente y recomendaciones oficiales
El Instituto Geofísico del Perú mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica y actualiza reportes a través de sus canales oficiales. La institución recomienda a la ciudadanía mantenerse informada, identificar zonas seguras en viviendas y centros de trabajo, y tener preparados kits de emergencia que incluyan agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y documentos importantes.
Las autoridades locales y regionales han reforzado la difusión de medidas preventivas y la importancia de simulacros periódicos. El Ministerio de Salud, Defensa Civil y otras entidades públicas coordinan acciones para garantizar una respuesta eficiente ante cualquier eventualidad sísmica que pudiera presentarse en el futuro.
Contexto histórico y cultura de prevención
Perú ha enfrentado en su historia reciente sismos de gran impacto, como los ocurridos en Pisco en 2007 y en el sur del país en 2001. Estas experiencias han llevado a fortalecer la cultura de prevención en las comunidades, así como la actualización de normas de construcción antisísmica en zonas urbanas y rurales.
Los expertos del IGP subrayan que la preparación de la población y la educación continua son fundamentales para reducir los riesgos asociados a los movimientos sísmicos. Instituciones educativas, empresas y familias han incorporado prácticas de simulacros y planes de evacuación, contribuyendo a una mayor resiliencia frente a desastres naturales.
Sismos recientes en otras regiones y percepción ciudadana
Durante el mes de junio, el IGP ha reportado otros movimientos de menor magnitud en regiones como Lima, Piura y Huancavelica. La percepción de estos sismos varía según la profundidad y la distancia al epicentro, pero suelen generar inquietud entre los habitantes, que buscan información inmediata a través de fuentes oficiales y redes sociales.
Voceros del IGP explicaron que la actividad sísmica registrada responde a la dinámica natural de la región. “Perú debe mantener una vigilancia constante y fomentar la preparación de sus habitantes”, indicaron desde la entidad científica. Las autoridades recordaron que, aunque la mayoría de los temblores no resultan destructivos, la prevención es la principal herramienta para evitar tragedias.
Proyecciones y próximos pasos
El Instituto Geofísico del Perú continuará con el seguimiento de la actividad sísmica y la publicación de informes técnicos. Las autoridades nacionales y locales han reiterado que la preparación y la información son factores clave para enfrentar los sismos con menores consecuencias para la vida y el patrimonio.
Las iniciativas de simulacros y campañas educativas seguirán desarrollándose en todo el país, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de la población. Mientras tanto, el monitoreo sísmico permanece activo y la ciudadanía se mantiene atenta a cualquier actualización emitida por los organismos competentes.