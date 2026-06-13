Perú

ONPE 100% de actas procesadas: ¿Por qué sería inviable que se aplique el pedido de Roberto Sánchez para iniciar el reconteo de votos?

El cierre del escrutinio coincide con la petición de una revisión integral por parte de Juntos por el Perú, pero la normativa vigente y los altos costos impiden cualquier recuento general fuera de los procedimientos ya previstos

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Este video presenta una cobertura noticiosa sobre las elecciones en Perú con un enfoque en el proceso de 2026. Muestra un presentador en estudio con gráficos "PERÚ DECIDE 2026", una persona celebrando bajo una lluvia de confeti, y la declaración del JEE sobre solicitudes de nulidad. Se observan extractos de la Resolución N° 09478-2026-JEE-LIC2/JNE, que detalla una solicitud de nulidad y documentos no presentados. Incluye una entrevista con Alejandro Rospigliosi sobre plazos preclusivos y escenas de un centro de votación con mesas y urnas electorales.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el procesamiento del 100% de actas de la segunda vuelta presidencial, en un contexto marcado por la solicitud de un reconteo general de votos por parte de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú. La solicitud, presentada tras varios días de silencio, coincide con un proceso en el que su agrupación busca anular miles de mesas por supuestas irregularidades, aunque gran parte de esos recursos han sido objetados por incumplimiento de los requisitos legales y de plazo.

Roberto Sánchez propuso a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, solicitar juntos una revisión integral de votos y actas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El argumento principal apunta a la necesidad de transparencia, en especial en mesas donde existan indicios de irregularidades. El pedido contempla la presencia de misiones de observadores internacionales, pero enfrenta obstáculos legales y económicos que lo vuelven inviable en la práctica.

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Vista amplia de una sala de cómputo de la ONPE con funcionarios de espaldas en chalecos azules revisando documentos en mesas largas con actas y urnas. El logo de ONPE está en la pared.
Funcionarios de la ONPE trabajan en el conteo manual de votos y el procesamiento de actas en una sala de cómputo, asegurando la transparencia del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo económico: una barrera insalvable

El primer gran impedimento para el pedido de nulidad y reconteo radica en el pago de tasas que exige la normativa electoral. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente la nulidad de 1.751 actas en Lima planteada por Juntos por el Perú, ya que no se acreditó el pago de la tasa correspondiente, que asciende a 1.375 soles por acta. Para ese solo pedido, la suma alcanzaba 2.407.625 soles.

La misma autoridad rechazó la nulidad de mesas en Carolina del Norte, Estados Unidos, por el mismo motivo y porque no se presentaron hechos concretos que fundamentaran la solicitud. Aunque Sánchez anunció que impulsaría una colecta para cubrir las tasas, el simple pago no garantiza la aceptación de los recursos, ya que existen más requisitos legales que cumplir.

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Una mano sostiene un sello azul oscuro estampando un logo de la ONPE sobre un acta electoral blanca con texto, firmas y números, sobre una mesa de madera clara.
Una mano estampa el sello oficial de la ONPE en un acta electoral, mostrando el logo de la ONPE, firmas y datos numéricos, garantizando el rigor administrativo del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos legales estrictos y plazos vencidos

La ley electoral establece que los pedidos de nulidad o reconteo deben cumplir no solo con el pago de tasas, sino también con fundamentos específicos y, especialmente, con la presentación dentro de los plazos previstos. Los recursos deben interponerse en los tres días posteriores al acto electoral, plazo que ya expiró al momento de presentar el pedido de recuento general.

Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez gestures as he speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca
Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez gestures as he speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

El mecanismo de anulación de actas no depende únicamente del desembolso económico. Según la normativa, este procedimiento existe desde antes de la jornada electoral y no fue diseñado exclusivamente para la segunda vuelta. Además, la ley exige que cada recurso esté debidamente fundamentado y documentado, lo que no se reflejó en varias de las solicitudes presentadas.

Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca
Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Dificultades adicionales en el extranjero

El personero de Juntos por el Perú informó que solicitarán la nulidad de 233 actas provenientes de Buenos Aires, aunque admitió que la ley solo concede tres días después de la elección para impugnar. Señaló que el material electoral llegó tarde desde Argentina, lo que dificultó el trámite dentro del plazo.

Trabajadores electorales organizan las papeletas tras el cierre de las urnas en una segunda vuelta electoral entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú, 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno
Trabajadores electorales organizan las papeletas tras el cierre de las urnas en una segunda vuelta electoral entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú, 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

También cuestionó el traslado del material electoral en maletas no oficiales, aunque la autoridad electoral no advirtió irregularidades concretas que ameriten la nulidad. A pesar de estos cuestionamientos, Sánchez aseguró que respetará los resultados definitivos, incluso si resultan desfavorables para su partido.

Fuerza Popular rechaza el reconteo y defiende la institucionalidad

Mientras Keiko Fujimori esperaba los resultados oficiales, el candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, rechazó el pedido de reconteo formulado por Sánchez. Galarreta señaló que el recuento de votos no puede ser una decisión arbitraria y que las instituciones deben respetarse.

La candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori habla junto a su formula vicepresidencial, Luis Galarreta (i) y Miguel Torres, tras los resultados de la segunda vuelta de las elecciones este domingo, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejía
La candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori habla junto a su formula vicepresidencial, Luis Galarreta (i) y Miguel Torres, tras los resultados de la segunda vuelta de las elecciones este domingo, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejía

Desde Fuerza Popular se insistió en que el mejor pacto de transparencia es cumplir las normas, y que las nulidades planteadas por Juntos por el Perú están siendo rechazadas por falta de sustento formal y legal. Fujimori expresó que aguardaba el inicio de audiencias públicas de los jurados electorales especiales, encargados de revisar las actas observadas. Según la candidata, el sistema muestra transparencia y corresponde esperar el resultado final de las instancias oficiales.

Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media as the presidential count enters a third day as left-wing candidate Roberto Sanchez has taken a slim lead against Fujimori, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media as the presidential count enters a third day as left-wing candidate Roberto Sanchez has taken a slim lead against Fujimori, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Alcance de los recursos de nulidad y diferencias entre partidos

El volumen de recursos presentados por Juntos por el Perú y Fuerza Popular revela la diferencia de enfoques. Juntos por el Perú solicitó la nulidad de 1.571 actas en el país, más de 600 en Estados Unidos y acciones adicionales sobre actas en Argentina. Por su parte, Fuerza Popular solo pidió anular siete actas en Puno.

Estas cifras muestran que, mientras Juntos por el Perú apostó por una estrategia masiva de nulidades, Fuerza Popular se concentró en casos específicos. La autoridad electoral continúa emitiendo resoluciones sobre estos pedidos, aunque la mayoría enfrenta observaciones por incumplimiento de requisitos.

Manos manipulan actas electorales sobre una mesa con documentos, urnas transparentes y sobres lacrados, con el logo del JNE en una pantalla de fondo.
Una mesa de recuento electoral en Perú con documentos, urnas transparentes, actas oficiales apiladas, sellos de seguridad y sobres lacrados, mientras el Jurado Nacional de Elecciones supervisa el proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opinión jurídica: ausencia de sustento legal para un reconteo general

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi advirtió que la apelación y el pedido de reconteo general no tienen sustento legal, ya que los plazos electorales son preclusivos. El especialista explicó que, una vez vencido el plazo y sin presentar un recurso completo y fundamentado con la tasa pagada, no es posible avanzar con la solicitud.

El candidato izquierdista Roberto Sánchez habla en una rueda de prensa este viernes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
El candidato izquierdista Roberto Sánchez habla en una rueda de prensa este viernes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Rospigliosi descartó la viabilidad de un recuento total de votos, incluso si ambos candidatos estuvieran de acuerdo. Solo cabe el recuento en mesas impugnadas en el momento oportuno, no después de firmadas las actas ni vencidos los plazos establecidos por la ley electoral.

Proceso de revisión y cierre pendiente

En este contexto, los jurados electorales especiales siguen resolviendo los recursos de revisión de actas presentados por ambas agrupaciones. El resultado definitivo de la segunda vuelta presidencial dependerá de la conclusión de estos trámites y de la publicación de las resoluciones oficiales. Mientras tanto, la autoridad electoral insiste en la necesidad de respetar los procedimientos legales y la transparencia del sistema en esta etapa final del proceso.

Primer plano de manos contando boletas electorales en una mesa gris, con pilas de papeletas y una calculadora. Un cartel desenfocado de la ONPE se ve al fondo.
Manos anónimas cuentan boletas electorales en una oficina de escrutinio en Perú, con el logo de la ONPE visible al fondo, destacando la labor democrática del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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