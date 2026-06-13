La tía de Paul Michael amenaza con enfrentar a Pamela López tras terminar ‘La Granja VIP’: “En la calle se la agarra conmigo”

La tía lisuras lanza advertencia a Pamela López por trato a Paula Michael en La Granja VIP.

La polémica en torno a ‘La Granja VIP’ sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la tía de Paul Michael, conocida en redes como la tía lisuras, quien lanzó duras advertencias a Pamela López. El episodio se produjo durante un streaming en sus plataformas digitales, cuando la familiar del concursante expresó su deseo de confrontar a la participante una vez que finalice la competencia.

En el video, que rápidamente circuló en redes sociales y fue reproducido por diversos usuarios, la tía lisuras manifestó su molestia por el trato que, según su opinión, ha recibido su sobrino por parte de Pamela López dentro del reality de convivencia.

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“Porque si ella no se rectifica todo lo que ha hablado, se la agarra conmigo en la calle. En la calle se la agarra conmigo. De pendeja a pendeja. Porque yo ahora sí salgo a recontratacar como se tiene que saber contraatacar y defender a lo que más ama. Yo solamente me estoy esperando que acabe la granja, nada más. Eso es lo que estoy esperando, nada más”, afirmó la tía de Paula Michael bastante enojada.

La familiar de Paula Michael se pronunció en sus redes y anticipó que no dejará pasar los comentarios de la concursante, avivando el debate entre seguidores de ‘La Granja VIP’

Las palabras de la tía lisuras han generado repercusión en el entorno digital, donde el fragmento del streaming acumula visualizaciones y comentarios. Usuarios de distintas plataformas debatieron sobre el tono y el contenido de sus declaraciones, mientras crece la expectativa por lo que pueda ocurrir una vez que concluya la presente temporada de ‘La Granja VIP’.

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La controversia se origina en la percepción de que Pamela López habría maltratado a Paula Michael durante el desarrollo del reality. Según la tía, la concursante ha realizado afirmaciones que considera injustificadas y ofensivas, motivo por el cual advierte que no dejará pasar la situación. “Yo ahora sí salgo a recontratacar como se tiene que saber contraatacar y defender a lo que más ama”, reiteró en su transmisión, resaltando su determinación de actuar en defensa de su familiar.

La viralización del contenido en redes sociales ha puesto a Pamela López nuevamente en el foco de la discusión pública. Aunque la concursante no se ha pronunciado oficialmente sobre las advertencias recibidas, el ambiente a las afueras del programa evidencia una creciente tensión entre los seguidores y familiares de los participantes.

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Salió a defenderla cuando su madre le hizo desplante

Los recientes ataques han causado sorpresa a muchos, pues hace unos días, la tía de Paul Michael salió a defender a Pamela López luego del desplante protagonizado por doña Ada, abuela del joven cantante. En aquella ocasión, frente a la repercusión del incidente, la tía Lisura decidió respaldar a la pareja de su sobrino y buscar una reconciliación pública.

Paul Michael y Pamela López han tenido fuertes enfrentamientos en 'La Granja VIP'.

El episodio ocurrió cuando doña Ada, madre de la tía Lisura, expresó abiertamente su rechazo hacia Pamela López en el set del reality, generando incomodidad y múltiples reacciones en redes sociales. El gesto sorprendió a integrantes del propio círculo familiar.

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A través de un mensaje difundido en plataformas digitales, la tía Lisura expresó su asombro por la actitud de su madre y reafirmó su cariño hacia Pamela López. “Hola, mi gente hermosa, ustedes saben que yo soy Pamela hasta la muerte y Paul hasta la muerte. Y que yo a Pamela López la amo con todo mi corazón. Llegando mi mamá, voy a hacer que pida las disculpas, porque no sé qué habrá pasado ahí, no sé por qué ha reaccionado de esa forma. Me he quedado hasta sorprendida”, afirmó.

La tía del cantante enfatizó que la actitud de su madre no representa el sentir de la familia. “No se preocupe mi team real, que yo soy Pamela hasta la muerte y Paul Michel hasta la muerte. Porque ustedes saben que yo adoro a Pamela con todo mi corazón y tiene mi respaldo hasta la muerte. Porque el que se mete con Pamela, se mete conmigo, con la tía Lisura. Eso ténganlo claro”, señaló.

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En aquella ocasión, también se dirigió directamente a Pamela López: “Que amo Kitty Pam con todo mi corazón y tú lo sabes, mi reina. Y a Paul Michel con todo mi corazón. Así que, team reales y a todos los que pertenecen al team de Pamela y de Paul, mañana hago que mi mamita pida las disculpas, porque no sé, me quedo sorprendida, porque no es justo. Nosotros amamos a Pamela”.

La tía Lisura y la propia abuela del artista salieron al paso luego del episodio en televisión, insistiendo en el afecto familiar hacia Pamela y resaltando que no existe conflicto real entre ellos. José Pastor/ TikTok